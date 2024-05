IDB Invest's duurzaamheidsweek brengt meer dan 500 wereldleiders bij in Manaus, Brazilië

Mediaregister hier.

WASHINGTON, 17 mei 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest houdt zijn vlaggenschip-evenement IDB Invest Sustainability Week in Manaus, Brazilië, in het hart van het Amazonegebied. Meer dan 500 wereldleiders komen op 11-13 juni bijeen om de rol van de private sector te bespreken bij het vergroten van de impact in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

IDB Invest’s Sustainability Week theme is “Co-Creating Impact” and will provide a high-level forum for CEOs, government officials, international development practitioners, and ESG specialists to network and share best practices in sustainable business across key topics: Impact Investing, Amazonia, Inclusion, Bioeconomy and Climate Change.

Het thema van het evenement is dit jaar "Co-Creating Impact" en biedt een forum op hoog niveau voor CEO's, overheidsfunctionarissen, ontwikkelingsdeskundigen en ESG-specialisten Zij zullen netwerken en best practices uitwisselen op het gebied van impact investing, Amazonia, inclusie, bio-economie en klimaatverandering.

"Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn wereldleider op het gebied van natuur en biodiversiteit en spelen een centrale rol in de mondiale klimaatbalans," zegt James Scriven, CEO van IDB Invest. "De private sector kan een belangrijke functie vervullen bij het opschalen van duurzame bedrijfsoplossingen en het mobiliseren van impactinvesteerders naar de regio."

In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bevindt zich het Amazoneregenwoud, dat een vierde van alle CO2 op aarde absorbeert. Er is een groeiende wetenschappelijke consensus dat het Amazonebekken een ecologisch omslagpunt bereikt en dat er dringend actie moet worden ondernomen.

"De wereld is de afgelopen jaren drastisch veranderd," verklaart de heer Scriven. "De werkingsprincipes van vroeger volstaan niet langer om de complexe en overlappende uitdagingen van vandaag aan te gaan. Via ons nieuwe originate-to-share bedrijfsmodel brengt IDB Invest klanten uit de particuliere sector en gelijkgestemde investeerders die het potentieel van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zien, met elkaar in contact."

Het Amazonegebied omvat negen landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met meer dan 60 miljoen mensen, waaronder honderden inheemse groepen. Het Amazonegebied is van cruciaal belang voor ecosystemen wereldwijd en voorziet in 40% van het zoetwater in Latijns-Amerika.

Ga voor meer informatie over het evenement naar: https://www.idbinvest.org/en/sustainability/sustainability-week-2024

Over IDB Invest

IDB Invest, lid van de Inter-American Development Bank Group, is een multilaterale ontwikkelingsbank die zich inzet voor de bevordering van de economische ontwikkeling van de aangesloten landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de private sector. IDB Invest financiert duurzame bedrijven en projecten om financiële resultaten te behalen en de economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de regio te optimaliseren. Met een portefeuille van USD 21 miljard aan vermogen onder beheer en 394 cliënten in 25 landen, biedt IDB Invest innovatieve financiële oplossingen en adviesdiensten die voldoen aan de behoeften van haar cliënten in een verscheidenheid aan sectoren.

