La semaine de la durabilité d'IDB Invest réunira plus de 500 dirigeants mondiaux à Manaus, au Brésil

Inscrivez- vous ici .

WASHINGTON, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest tiendra son événement phare IDB Invest Sustainability Week à Manaus, au Brésil, au cœur de l'Amazonie. Plus de 500 dirigeants mondiaux se réuniront les 11 et 13 juin pour discuter du rôle du secteur privé dans l'intensification de l'impact en Amérique latine et dans les Caraïbes.

IDB Invest’s Sustainability Week theme is “Co-Creating Impact” and will provide a high-level forum for CEOs, government officials, international development practitioners, and ESG specialists to network and share best practices in sustainable business across key topics: Impact Investing, Amazonia, Inclusion, Bioeconomy and Climate Change.

Le thème de l'événement de cette année est « Co-Creating Impact » et fournira un forum de haut niveau pour les PDG, les fonctionnaires, les praticiens du développement et les spécialistes des facteurs ESG afin de réseauter et de partager les meilleures pratiques en matière d'investissement d'impact, d'Amazonie, d'inclusion, de bioéconomie et de changement climatique.

« L'Amérique latine et les Caraïbes sont le leader mondial de la nature et de la biodiversité, jouant un rôle central dans l'équilibre climatique mondial, a déclaré James Scriven, PDG d'IDB Invest. « Le secteur privé a un rôle de premier plan à jouer pour développer des solutions commerciales durables et mobiliser des investisseurs d'impact dans la région. »

L'Amérique latine et les Caraïbes abritent la forêt amazonienne, qui absorbe un quart de tout le CO2 total sur terre. Il y a un consensus scientifique croissant selon lequel le bassin amazonien atteint un point de basculement écologique et une action urgente est nécessaire.

« Le monde a considérablement changé au cours des dernières années, a déclaré M. Scriven.Les principes de fonctionnement antérieurs ne sont plus suffisants pour relever les défis complexes et chevauchants d'aujourd'hui. Grâce à son nouveau modèle commercial « originate-to-share », IDB Invest connecte des clients du secteur privé et des investisseurs aux vues similaires qui voient le potentiel de l'Amérique latine et des Caraïbes. »

La région amazonienne comprend neuf pays d'Amérique latine et des Caraïbes avec plus de 60 millions de personnes, dont des centaines de groupes autochtones. La région amazonienne est essentielle aux écosystèmes du monde entier, fournissant 40 % de l'eau douce de l'Amérique latine.

Pour plus d'informations sur l'événement, rendez-vous sur : https://www.idbinvest.org/en/sustainability/sustainability-week-2024

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre du groupe de la Banque interaméricaine de développement, est une banque multilatérale de développement qui s'engage à promouvoir le développement économique de ses pays membres en Amérique latine et dans les Caraïbes par le biais du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets durables pour obtenir des résultats financiers et maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 21 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 394 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières et des services consultatifs innovants qui répondent aux besoins de ses clients dans diverses industries.

Contact : Ana Lucia Escudero, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2414376/MediaAdvisory_SW24.jpg