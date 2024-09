IDB Lab Forum richt zich op de financiering van innovatie en ondernemerschap om meer inclusie en klimaatactie te genereren

Het evenement promoot innovatieve oplossingen die impact op schaal genereren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

WASHINGTON, 13 september 2024 /PRNewswire/ -- IDB Lab, het innovatie- en durfkapitaallab van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, houdt van 31 oktober tot 1 november de derde editie van het IDB Lab Forum. in Buenos Aires, Argentinië. Het Forum is een toonaangevend evenement gewijd aan bedrijfsinnovatie, durfkapitaal en technologie voor ontwikkeling.

BID Lab Forum 2024 will promote innovative solutions that generate impact at scale in Latin America and the Caribbean.

Deze editie richt zich op de financiering van innovatie en de ontwikkeling van ondernemende ecosystemen om een grotere impact te genereren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waarbij het kunstmatige intelligentie promoot als hulpmiddel om hiaten te overbruggen.

Het internationale evenement op hoog niveau brengt 600 ondernemers, investeerders, bedrijven, versnellers, beleidsmakers en andere spelers in het innovatie-ecosysteem samen om zakelijke kansen te benutten, trends te ontdekken en nieuwe initiatieven te lanceren.

"IDB Lab Forum is vanaf het begin een unieke ruimte geweest om de balans op te maken van het ondernemende ecosysteem in onze regio," aldus Irene Arias Hofman, CEO van IDB Lab. "In deze editie, de eerste die wordt gehouden in het Zuiden, zullen we opnieuw getuige zijn van de dynamiek van degenen die zich inzetten voor innovatie en nieuwe technologieën. We kunnen hier de meest geavanceerde trends en het potentieel van opkomende sectoren leren."

IDB Lab Forum zal technologieën laten zien zoals Web 3.0 en verantwoorde kunstmatige intelligentie om inclusie, klimaatactie en productiviteit te bevorderen. Durfkapitaal, tokenisering, biotechnologie en geavanceerde technologieën in de klimaatagenda van onze regio zullen aan bod komen. Fintechs houden een sessie georganiseerd door het Milken Institute. Hierin zal het ontwerp van financiële diensten een nieuwe definitie krijgen om een meer inclusief, duurzaam en innovatief ecosysteem te creëren.

Daarnaast biedt het evenement lezingen door experts, panels met leiders van innovatieve industrieën, netwerkruimtes en rondetafelgesprekken over ondernemende innovatie in onze regio en wereldwijd.

IDB Lab Forum zal opnieuw WeXchange op de agenda zetten, het belangrijkste platform van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om vrouwelijk ondernemerschap in STEM (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) te ondersteunen.

Ga naar IDBLabforum.org om u in te schrijven.

Over IDB Lab

IDB Lab is het innovatie- en durfkapitaallaboratorium van de Inter-American Development Bank Group. Het doel is om nieuwe manieren te vinden om sociale integratie, milieuactie en productiviteit in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te stimuleren. IDB Lab maakt gebruik van financiering, kennis en connecties om ondernemerschap in een vroeg stadium te ondersteunen, de ontwikkeling van nieuwe technologieën te stimuleren, innovatieve markten te activeren en bestaande sectoren nieuw leven in te blazen.

Perscontact: Gador Manzano

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2079064/IDB_Lab_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2503827/IDB_Lab_Forum.jpg