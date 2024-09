Le Forum BID Lab se concentre sur le financement de l'innovation et de l'esprit d'entreprise pour favoriser l'inclusion et l'action climatique

Cet événement permettra de promouvoir des solutions innovantes qui aient un impact à grande échelle en Amérique latine et dans les Caraïbes.

WASHINGTON, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- BID Lab, le laboratoire d'innovation et de capital-risque de la Banque interaméricaine de développement (Inter-American Development Bank), organisera la troisième édition du Forum BID Lab du 31 octobre au 1er novembre, à Buenos Aires, Argentine. Le Forum est un événement phare consacré à l'innovation commerciale, au capital-risque et à la technologie au service du développement.

Cette édition se concentrera sur le financement de l'innovation et le développement d'écosystèmes entrepreneuriaux pour générer un plus grand impact en Amérique latine et dans les Caraïbes et promouvoir l'intelligence artificielle en tant qu'outil permettant de combler les lacunes.

Cet événement international de haut niveau réunira 600 entrepreneurs, investisseurs, sociétés, accélérateurs, décideurs politiques et autres acteurs de l'écosystème de l'innovation pour tirer parti des opportunités commerciales, découvrir les tendances et lancer de nouvelles initiatives.

« Depuis sa création, le Forum BID Lab est un espace unique permettant de prendre le pouls de l'écosystème entrepreneurial de notre région », a déclaré Irene Arias Hofman, PDG de BID Lab. « Lors de cette édition, la première à se tenir dans le Cône Sud, nous serons une fois de plus témoins du dynamisme de ceux qui sont engagés dans l'innovation et les nouvelles technologies et nous découvrirons les tendances les plus avant-gardistes et le potentiel des secteurs émergents ».

Le Forum BID Lab présentera des technologies telles que le Web 3.0 et une intelligence artificielle responsable pour favoriser l'inclusion, l'action climatique et la productivité. Le capital-risque, la tokénisation, la biotechnologie et les technologies de pointe de l'agenda climatique de notre région seront à l'honneur. L'Institut Milken organisera une session dédiée aux fintechs (technologies financières), sur le thème de la redéfinition de la conception des services financiers pour créer un écosystème plus inclusif, durable et innovant.

En outre, l'événement proposera des conférences d'experts, des panels avec des dirigeants d'industries innovantes, des espaces de réseautage et des tables rondes sur l'innovation entrepreneuriale dans notre région et dans le monde.

Le Forum BID Lab inclura à nouveau dans son agenda WeXchange, la principale plateforme d'Amérique latine et des Caraïbes pour soutenir l'entreprenariat féminin dans le domaine des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

Pour vous inscrire, visitez le site IDBLabforum.org.

À propos de BID Lab

BID Lab est le laboratoire d'innovation et de capital-risque du Groupe de la Banque interaméricaine de développement. Son objectif est de trouver de nouveaux moyens de stimuler l'inclusion sociale, l'action environnementale et la productivité en Amérique latine et dans les Caraïbes. BID Lab mobilise des fonds, des connaissances et des relations pour soutenir l'entrepreneuriat en phase de démarrage, favoriser le développement de nouvelles technologies, activer des marchés innovants et dynamiser des secteurs existants.

