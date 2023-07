IDC MarketScape reconnais Arc XP comme un acteur majeur pour les systèmes de Gestion de Contenu Complets et de Contenu Hybrides Sans tête

WASHINGTON, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Arc XP a annoncé aujourd'hui avoir été désigné comme un acteur majeur dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Full-Stack Content Management Systems 2023 Vendor Assessment (doc #US50827723, juin 2023) et IDC MarketScape : Worldwide Hybrid Headless Content Management Systems 2023 Vendor Assessment (doc #US50827823, juin 2023).

« Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus par IDC MarketScape comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion de contenu, tant pour les CMS complets que pour les CMS hybrides sans tête », a déclaré Miki King, président d'Arc XP. « Nous estimons que cette reconnaissance démontre la souplesse de la plate-forme Arc XP à répondre à une gamme variée de besoins en matière de gestion de contenu et d'expérience numérique. Fait important, ça illustre notre engagement à offrir des solutions numériques complètes qui accélèrent la capacité de nos clients à atteindre leurs objectifs de croissance et de transformation de l'entreprise. »

Les principaux atouts d'Arc XP pour les CMS complets cités par IDC MarketScape sont les suivants :

Arc XP offre des capacités de flux de travail avancées pour les producteurs de contenu à haut volume.

Arc XP prend en charge les thèmes pour configurer le style au niveau de la conception afin de réduire le besoin de blocs personnalisés. Des styles CSS personnalisés peuvent remplacer les blocs du thème si nécessaire.

Arc XP prend en charge les sites web et les applications mobiles avec un paywall extensible, sécurisé et personnalisé pour contrôler la visualisation du contenu. Les chaînes virtuelles programmées permettent de monétiser le contenu et d'organiser les flux vidéo en catégories.

Selon IDC MarketScape, les principaux atouts d'Arc XP pour les CMS hybrides sans tête incluent également les éléments suivants :

Arc XP prend en charge les thèmes pour configurer le style au niveau de la conception afin de réduire le besoin de blocs personnalisés. Des styles CSS personnalisés peuvent remplacer les blocs du thème si nécessaire. La tâche de publication génère un identifiant unique et un URL à utiliser dans une configuration sans tête.

Arc XP fournit un environnement graphique autonome séparé du système de gestion de contenu (CMS) de base. Le niveau de diffusion peut être intégré à d'autres systèmes de gestion de contenu et tirer parti du grand nombre de blocs de contenu natifs d'Arc XP

« Au fur et à mesure que les besoins d'une entreprise pour appuyer sa présence numérique évoluent, les exigences d'un CMS moderne ne se limiteront plus à des attentes de base telles que la facilité d'utilisation et les expériences de développement modernes », a déclaré Matt Monahan, directeur de la technologie d'Arc XP. « Je pense que notre inclusion dans les rapports IDC MarketScape Full-Stack et Hybrid Headless CMS reflète notre engagement à fournir la solution la plus efficace et la plus flexible pour répondre aux besoins variés et évolutifs de nos clients ».

« Notre stratégie a consisté à combiner cette souplesse architecturale avec des solutions de produits clés en main pour la personnalisation, les données de première main, la monétisation des médias et la gestion de contenu en grande quantité. L'inclusion d'Arc XP dans ces deux rapports est la preuve de la valeur que le marché accorde à notre stratégie tournée vers l'avenir », a poursuivi M. Monahan.

Téléchargez un extrait du rapport 2023 IDC MarketScape : Worldwide Full Stack Content Management Systems pour en savoir plus sur la position d'Arc XP.

Pour télécharger l'extrait du rapport IDC MarketScape : Worldwide Hybrid Headless Content Management Systems, cliquez ici .

À propos d'Arc XP

Arc XP est une plateforme d'expérience numérique (DXP) qui aide les organisations du monde entier à créer et à distribuer du contenu, à monétiser les sites web et à stimuler le commerce électronique, ainsi qu'à offrir des expériences multicanaux. L'écosystème intégré d'outils « cloud-native » d'Arc XP comprend un système de gestion de contenu souple, une suite d'outils d'abonnement numérique, une plate-forme intégrée de gestion des actifs numériques et de vidéo, ainsi qu'une plate-forme d'expérience graphique de type low-code entièrement hébergée et gérée. Arc XP gère plus de 2 000 sites web pour des clients dans plus de 25 pays. Découvrez ce qu'Arc XP peut faire pour vous à l'adresse www.arcxp.com .

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et de la communication) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologies de l'information et des télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des points forts et des points faibles des fournisseurs actuels et potentiels.

