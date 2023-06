IDnow enrichit sa plateforme de vérification d'identité avec des fonctionnalités de vérification automatique de la vidéo d'un document d'identité et de vérification des données requises par le régulateur

De nouvelles fonctionnalités et contrôles répondant aux cas d'usage réglementés par la FCA et l'UKGC sur le marché britannique

RENNES, France et MUNICH, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- IDnow, fournisseur de plateforme de vérification d'identité leader en Europe, élargit sa plateforme en ajoutant des fonctionnalités de vérification de document dynamique automatisée (vidéo), de vérification des données et de contrôle des risques financiers, ainsi que de nouvelles outils de prévention contre la fraude. De nouvelles fonctionnalités tels que le "no-code" sont attendues pour la fin de l'année.

Capture de document dynamique et vérification automatisée de la vidéo pour lutter contre les tentatives de fraude les plus sophistiquées

Le contrôle par capture dynamique automatisée de documents s'appuie sur l'expertise d'IDnow en matière d'analyse vidéo. L'utilisateur final réalise une vidéo de son document d'identité, notamment du permis de conduire, permettant ainsi une vérification automatisée des éléments de sécurité visibles du document, tels que les hologrammes. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de mieux lutter contre le risque croissant de fraude avec des documents falsifiés.

Des services KYC et LCB-FT entièrement automatisés avec vérification des données

Les nouveaux services entièrement automatisés de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent d'IDnow intègrent des contrôles sur les listes de sanctions et des personnes politiquement exposées (PPE), garantissant ainsi une conformité LCB-FT en temps réel au moment de l'entrée en relation, ainsi qu'un contrôle de conformité continu durant toute la durée de la relation client.

De nouvelles vérifications auprès de sources de données externes viennent enrichir ce processus KYC en seulement quelques secondes, et permettent aux entreprises soumises aux réglementations de la Financial Conduct Authority (FCA, autorité de régulation du secteur financier au Royaume-Uni) ou de la UK Gaming Commission (UKGC, autorité de régulation des jeux), de mettre en œuvre un service conforme aux exigences de ces autorités.

Enfin, la dernière évolution de la plateforme inclut des vérifications des risques financiers qui utilisent des données de tiers et des données autodéclarées. Les sociétés de jeux d'argent peuvent ainsi consulter les indicateurs d'accessibilité financière qui protègent les joueurs en ligne et se mettent en conformité avec les dernières mises à jour du UK Gambling Act (loi britannique sur les jeux d'argent), évitant ainsi les amendes pour non-conformité et de possibles préjudices à leur notoriété. Les données publiques et de tiers permettent un suivi continu des changements de situation des joueurs et de vérification des revenus déclarés, sans qu'il soit nécessaire de fournir des documents supplémentaires.

Une plateforme unique d'accès aux sources de données et d'orchestration des flux KYC en temps réel

Ces nouvelles fonctionnalités de vérification des données sont ajoutées à la plateforme unique d'IDnow. Les clients peuvent ainsi orchestrer tout à la fois les flux de vérifications de données et de documents, ainsi que les vérifications d'identité biométriques. Ces contrôles sont exigés par les organismes de réglementation compétents, cependant des contrôles de documents et contrôles biométriques peuvent être ajoutés à d'autres cas d'usage pour un niveau de sécurité supplémentaire.

Les services LCB-FT et les contrôles de données en temps réel sont facilement configurables via le portail en ligne d'IDnow. En toute autonomie, les clients peuvent ainsi orchestrer et optimiser, grâce à la fonctionnalité « glisser-déposer », les contrôles de données et les vérifications d'identité basées sur des documents dans un tableau de bord intuitif, point d'entrée unique pour tous les nouveaux services intégrés.

Une technologie exclusive de prévention de la fraude et un niveau élevé de conformité

Pour détecter les tentatives de fraude uniques ou en série, la plateforme d'IDnow utilise une technologie exclusive de prévention de la fraude qui recueille des signaux de risque à partir de données biométriques, de documents, de terminaux et d'autres sources de données. En outre, IDnow collaborant régulièrement avec les autorités des forces de l'ordre, son équipe spécialisée dans la lutte contre la fraude dispose ainsi des connaissances les plus récentes en matière de techniques et de méthodes de fraude dans le monde entier.

« Grâce à notre technologie fondée sur l'IA, qui utilise les dernières techniques en matière de prévention de la fraude, nous pouvons combattre les fraudeurs les plus avancés et permettre à nos clients crypto, fintech et financiers de développer leurs activités en toute confiance, et, par la même occasion, être un partenaire solide pour les grandes institutions financières. Notre service de capture vidéo du document d'identité et de sa vérification automatique change clairement la donne sur le marché. Nous sommes heureux de pouvoir enrichir l'offre de notre plateforme, en particulier au Royaume-Uni, afin d'accompagner nos clients dans leur lutte contre la fraude et leur mise en conformité, tout en instaurant la confiance en Europe et à l'international. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités et à notre solide expertise en matière de réglementation, nos clients peuvent facilement développer leurs services et s'appuyer sur une plateforme qui respecte les exigences réglementaires les plus strictes au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et au-delà. » déclare Bertrand Bouteloup, Chief Commercial Officer d'IDnow.

A propos d'IDnow

IDnow est l'un des principaux fournisseurs européens de vérifications d'identité et d'identité numérique, dont la vision est de faire du monde numérique un endroit plus sûr. La plateforme IDnow propose une large gamme de solutions de vérification d'identité et de signature de documents, associées à une offre de services complète. Qu'elles soient automatisées ou assistées par un opérateur, purement en ligne ou sur le lieu de vente, les méthodes de vérification d'identité sont optimisées pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et une conversion maximale des utilisateurs. Ayant fusionné en juin 2021 avec l'entreprise rennaise ARIADNEXT, le groupe possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, et est soutenu par des investisseurs institutionnels de renom, dirigés par Corsair Capital. Son portefeuille de plus de 900 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels qu'UniCredit, Telefonica, Sixt, Crédit Agricole, BNP, et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, Younited Credit, Boursorama, Klarna et Tier mobility.

