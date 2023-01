IDnow ernennt Bertrand Bouteloup zum neuen CCO

MÜNCHEN, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- IDnow, ein führender europäischer Plattformanbieter für Identitätsnachweise, holt Bertrand Bouteloup als neuen Chief Commercial Officer (CCO) ins Managementteam. Von Frankreich aus, übernimmt Bouteloup die Verantwortung für alle gruppenübergreifenden kommerziellen Teams.

IDnow appoints Bertrand Bouteloup as its new Chief Commercial Officer (CCO).

Für seine neue Rolle als CCO bei IDnow bringt Bertrand Bouteloup mehr als 15 Jahre Managementerfahrung in der IT-Branche mit. In den vergangenen sechs Jahren war er als Vice President of Sales beim französischen Marktführer für Identitätsnachweise ARIADNEXT tätig. Diese Funktion führte er auch nach der Übernahme durch IDnow im Juni 2021 innerhalb der Gruppe fort. Zuvor trug er die Verantwortung als Global Director der Cybersecurity Business Unit bei Capgemini. Anschließend agierte er als European Director of Security Services bei Unisys sowie Managing Director des Beratungs- und Integrationsunternehmen 8-i.

Bouteloups bisherige Position des Vice President of Sales übernimmt Cyril Patou. Patou war zuletzt als Regional Director bei Clear Skye tätig. Dort verantwortete er neben Frankreich viele weitere Länder im europäischen Raum. Durch leitende Positionen bei den Unternehmen One Identity und Ping Identity verfügt Patou über mehr als sechs Jahre Erfahrung im Bereich der digitalen Identität.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung innerhalb der IDnow Gruppe, in der ich unsere Umsatzziele bis 2023 und darüber hinaus vorantreiben möchte. Als Gruppe wollen wir weiter zusammenwachsen und unser Know-how auf dem deutschen und französischen Markt grenzüberschreitend nutzen. Dazu werde ich die verschiedenen kommerziellen Teams der Gruppe noch näher zusammenführen sowie die Ziele und Prozesse weiter vereinheitlichen", so Bouteloup.

„Ich kenne Bertrand Bouteloup nun schon seit mehreren Jahren und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion als Chief Commercial Officer. Seine langjährige Führungserfahrung in der Identitätsprüfungs- und Cybersicherheitsbranche, sowie sein Verständnis für unsere Unternehmenswerte sind äußerst wertvoll. Seine Vision für unsere Zukunft zusammen mit seinem strategischen und geschäftsorientierten Ansatz machen ihn zur idealen Besetzung für diese Rolle", ergänzt Andreas Bodczek, CEO von IDnow.

Über IDnow

IDnow ist ein führender Plattformanbieter für Identitätsprüfung in Europa mit der Vision, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Die IDnow-Plattform bietet ein breites Portfolio an Lösungen zur Identitätsverifizierung, die von automatisiert bis menschlich unterstützt, von rein online bis zum Point-of-Sale reichen und jeweils für die Konversionsrate und Sicherheit der Nutzer optimiert sind. Ziel ist es, die höchsten Sicherheitsstandards bei maximaler Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Im Jahr 2021 erwarb IDnow den französischen Marktführer für Identitätsprüfungs-Technologie, ARIADNEXT, und den deutschen Identitätsprüfungs-Anbieter identity Trust Management AG. Dadurch bietet IDnow seinen Kunden eines der breitesten Portfolios an Identitätsprüfungs-Lösungen über eine einzige, integrierte Plattform hinweg.

Das Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt, darunter Corsair Capital und Seventure Partners. Das Portfolio von mehr als 900 internationalen Kunden umfasst eine Vielzahl von Branchen und beinhaltetet führende internationale Unternehmen wie Uni Credit, Telefonica, Sixt, Crédit Agricole, BNP, und Munich Re sowie digitale Champions wie N26, Solarisbank, Younited Credit, Boursorama, Klarna und Tier mobility.

