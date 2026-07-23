IDnow nomme Philippe Morel au poste de Chief Executive Officer

Fort de plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction dans les secteurs des services financiers et des technologies, Philippe Morel possède une solide expérience dans l'accélération de la croissance d'entreprises technologiques réglementées, en partenariat avec des fonds de capital-investissement.

PARIS, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- IDnow, leader européen de l'identité numérique et de la prévention de la fraude, annonce aujourd'hui la nomination de Philippe Morel au poste de CEO, avec effet immédiat. Philippe succède à Andreas Bodczek, qui quitte ses fonctions après plus de sept ans à la tête de l'entreprise. Durant cette période, il a fait d'IDnow l'un des principaux fournisseurs européens de solutions d'identité numérique et de prévention de la fraude.

IDnow Trust Platform : du KYC à la confiance continue

Philippe Morel, CEO of IDnow

En juin 2026, IDnow a lancé la Trust Platform d'IDnow, marquant l'extension de ses activités au-delà de la vérification d'identité traditionnelle. Conçue pour aider les organisations réglementées à passer du « Know Your Customer » (KYC) au « Trust Your Customer » (TYC), la plateforme coordonne la vérification d'identité, la prévention de la fraude, l'authentification biométrique et les services de confiance numérique certifiés tout au long du cycle de vie du client.

Grâce à quatre services modulaires - Identify, Authenticate, Protect et Trust - ainsi qu'aux fonctionnalités Orchestrate, Observe et Decide, les entreprises peuvent concevoir leurs propres parcours, superviser les signaux de risque en temps réel et automatiser leurs décisions via une intégration unique. La plateforme est conçue pour aider les organisations à s'adapter à l'évolution du cadre réglementaire européen, notamment à l'AMLR, à eIDAS 2.0 et à l'émergence des portefeuilles européens d'identité numérique (EU Digital Identity Wallets), tout en luttant contre des formes de fraude de plus en plus sophistiquées et alimentées par l'intelligence artificielle.

Un nouveau chapitre pour IDnow

Philippe apporte plus de 30 ans d'expérience à des fonctions de direction dans les services financiers, les plateformes technologiques et les secteurs réglementés. Il a piloté plusieurs transformations stratégiques et accompagné des entreprises dans leur développement et leur création de valeur, en particulier aux côtés de fonds d'investissement privés.

Plus récemment, il a occupé le poste de Chief Executive Officer de Railsr, une plateforme de paiement et de finance intégrée, où il a piloté le repositionnement stratégique de l'entreprise et sa relance commerciale, avant sa fusion avec Equals Money.

Avant de rejoindre Railsr, Philippe a occupé le poste de CEO de SETL, un fournisseur d'infrastructures de marchés financiers fondées sur la blockchain. Sous sa direction, l'entreprise a accéléré son développement dans les domaines des paiements et des réseaux de règlement numérique. Il a piloté le lancement du Regulated Liability Network (RLN), testé avec la Réserve fédérale de New York, et conduit plusieurs projets de tokenisation pour des institutions financières internationales de premier plan.

Avant d'occuper des fonctions de direction en entreprise, Philippe a passé plusieurs années au Boston Consulting Group, où il a accédé aux postes de Senior Partner et Managing Director. Il y a dirigé les activités mondiales du cabinet consacrées aux marchés de capitaux, ainsi que son activité Private Equity dans la région EMEA. À ce titre, il a conseillé les conseils d'administration et les dirigeants de grandes institutions financières sur leurs stratégies de transformation, de croissance, de fusions-acquisitions et de développement en Europe, aux États-Unis et en Asie. Il a également présidé pendant neuf ans le comité mondial d'audit et des risques de BCG.

Philippe est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'un diplôme en finance de HEC Paris.

Déclaration du conseil d'administration

Martin McCourt, président du conseil d'administration d'IDnow, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Philippe au sein d'IDnow à un moment clé de son développement. Avec le lancement récent de la Trust Platform d'IDnow, l'entreprise franchit une nouvelle étape en allant au-delà de la vérification d'identité traditionnelle pour aider les organisations réglementées à orchestrer la vérification des identités, la prévention de la fraude et la conformité tout au long du cycle de vie du client.

Le parcours de Philippe, qui allie une solide expertise stratégique à une expérience reconnue dans la direction de plateformes technologiques et d'entreprises de services financiers évoluant dans des environnements réglementés, correspond parfaitement aux ambitions d'IDnow. Nous sommes convaincus qu'il saura accompagner l'entreprise dans cette nouvelle phase de croissance. »

Déclaration de Philippe Morel

« IDnow est une entreprise véritablement exceptionnelle et un acteur européen de référence dans les domaines de l'identité numérique et de la prévention de la fraude. L'entreprise évolue sur un marché en pleine transformation, porté par les nouvelles réglementations, l'essor des portefeuilles d'identité numérique et la sophistication croissante des méthodes de fraude.

La nouvelle Trust Platform d'IDnow a été conçue pour permettre à nos clients d'aller au-delà d'une simple vérification ponctuelle et d'instaurer une confiance continue tout au long du parcours client.

Je suis particulièrement impressionné par le travail accompli par les équipes et très enthousiaste à l'idée de contribuer aux prochaines étapes du développement d'IDnow. Ma priorité sera d'être à l'écoute de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires, afin de définir et de mettre en œuvre ensemble la prochaine phase de croissance de l'entreprise. »

Hommage à Andreas Bodczek

Le conseil d'administration saisit également cette occasion pour exprimer sa profonde gratitude à Andreas Bodczek qui, depuis 2018, a dirigé IDnow avec une vision et un engagement exceptionnels. Andreas a mis au service d'IDnow une solide expérience dans la création et le développement d'entreprises technologiques. Cofondateur et CEO de Fyber, il a contribué à faire de l'entreprise une plateforme de technologies mobiles reconnue à l'échelle mondiale. Il a également été Board Partner chez Point Nine Capital et Président du Conseil d'administration de JTL Software.

Chez IDnow, son influence a été déterminante. Il a guidé l'entreprise à travers une transition cruciale, passant d'une structure dirigée par ses fondateurs à une structure soutenue par des fonds d'investissement sous l'égide de Corsair, posant ainsi les bases d'une croissance durable. Il a piloté les acquisitions d'Identity Trust Management AG et d'ARIADNEXT, le leader français de la vérification d'identité à distance, qui ont considérablement élargi les capacités d'IDnow. Il a intégré le pôle d'ingénierie de Rennes au sein du groupe et établi la présence d'IDnow à travers l'Europe. Plus récemment encore, il a supervisé le lancement de la Trust Platform d'IDnow, une plateforme unifiée qui rassemble la vérification d'identité, la prévention de la fraude, l'authentification biométrique et les services de confiance numérique qualifiés, marquant une nouvelle étape dans l'évolution d'IDnow au-delà de la vérification d'identité traditionnelle.Grâce à son leadership, IDnow dispose aujourd'hui de bases solides pour ouvrir un nouveau chapitre de son développement. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite pour la suite de son parcours.

À propos d'IDnow

IDnow est le leader européen de l'identité numérique et de la prévention de la fraude. Sa mission est de faire de la confiance un pilier du monde numérique. Grâce à son large portefeuille de solutions SaaS, alimentées par l'intelligence artificielle, dédiées à la vérification d'identité et à la prévention de la fraude, IDnow établit, maintient et renforce la confiance tout au long du parcours client, permettant aux entreprises d'opérer en toute sécurité tout en soutenant leur croissance et leur capacité à évoluer.

IDnow Trust Platform offre un accès unifié à des services de vérification d'identité, de prévention de la fraude, d'authentification biométrique et de services de confiance numérique qualifiés.

IDnow dispose de bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Roumanie et en France, et bénéficie du soutien de Corsair Capital.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur idnow.io.