IDnow lance la vérification automatisée de l'identité pour les cas d'utilisation hautement réglementés

IDnow offre une solution de vérification d'identité automatisée pour des cas d'utilisation hautement réglementés, conformes à la loi anti-blanchiment d'argent en Europe.

MUNICH, 12 août 2021 /PRNewswire/ -- IDnow, l'un des principaux fournisseurs européens de plateforme en tant que service pour la vérification d'identité, étend sa solution automatisée AutoIdent à d'autres cas d'utilisation hautement réglementés, y compris les domaines réglementés par la loi sur le blanchiment d'argent (AML), tels que les banques et les fournisseurs de services financiers.

IDnow AutoIdent est une solution de vérification d'identité conforme à la loi AML qui fonctionne comme un processus automatisé et répond aux exigences de haute sécurité. Elle s'adresse à un large éventail de secteurs et de cas d'utilisation, tels que l'adhésion d'un joueur à un jeu en ligne, l'ouverture d'un compte bancaire ou la signature d'un contrat de prêt. Tirant parti d'une signature électronique qualifiée (QES), IDnow AutoIdent associe de manière transparente des technologies de pointe dans un processus de vérification d'identité simple, sécurisé et entièrement conforme.

IIDnow AutoIdent, y compris QES, est certifié par un organisme d'évaluation de la conformité et est approuvé par un régulateur national d'un État membre de l'UE pour la délivrance de QES (signature électronique qualifiée) conformément à l'article 24 (1) d) du règlement eIDAS. Si le cas d'utilisation requiert un niveau d'assurance encore plus élevé, IDnow AutoIdent, y compris QES, peut être combiné à un virement bancaire, ce qui en fait une solution d'embarquement à distance totalement conforme à la loi allemande sur la lutte contre le blanchiment d'argent - Geldwäschegesetz (GwG), en vertu du §12, phrase 1, n° 3.

« Notre conviction de fournir une plateforme avancée de vérification d'identité qui augmente la sécurité, améliore la conversion et rationalise le processus d'embarquement de nos clients au-delà des frontières géographiques nous fait avancer. En rendant notre solution automatisée conforme aux réglementations supplémentaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, nos clients peuvent offrir un processus plus rapide et donc une meilleure expérience utilisateur tout en garantissant des normes de sécurité et de réglementation élevées. Cela donne à nos clients, qui opèrent dans un environnement en constante évolution, la tranquillité d'esprit et la flexibilité de choisir la solution qui répond le mieux à leurs besoins », déclare Andreas Bodczek, PDG d'IDnow.

La plateforme IDnow, qui inclut AutoIdent comme élément de base, orchestre sans effort tous les composants nécessaires à une vérification d'identité transparente, sécurisée et conforme à la loi sur le blanchiment d'argent.

En fonction des besoins du client, le processus d'embarquement offre une flexibilité totale. D'autres composants de la plateforme IDnow peuvent être ajoutés, par exemple eSign, le module complémentaire pour la signature de contrats numériques, ce qui ouvre la voie à d'autres cas d'utilisation, comme la souscription d'un prêt à la consommation dans un processus entièrement numérique.

Ces dernières années, IDnow a étendu son champ d'action bien au-delà de l'offre de produits spécifiques de vérification d'identité et est devenu une plateforme par excellence pour les identités numériques avec plusieurs millions de transactions par an, utilisée par plus de 800 clients dans le monde entier. En 2021, IDnow a conquis le leader du marché français des technologies d'identité, ARIADNEXT, et l'entreprise allemande Trust Management AG, permettant ainsi à IDnow d'offrir à ses clients l'une des plus vastes solutions d'identification par le biais d'une plateforme unique et intégrée.

À propos d'IDnow

IDnow est une plateforme de vérification d'identité leader en Europe, dont la vision est de rendre le monde connecté plus sûr. La plateforme IDnow fournit un large portefeuille de solutions de vérification d'identité, allant de l'automatisation à l'assistance humaine, de l'exclusivement en ligne au point de vente, chacune d'entre elles étant optimisée pour les taux de conversion des utilisateurs et la sécurité.

La société possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille, qui compte plus de 800 clients internationaux, couvre un large éventail de secteurs et comprend d'importants acteurs internationaux tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

Contact presse IDnow :

Christina Schwinning

[email protected]

+49 89 41324 6054

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1342896/IDnow_Logo.jpg

Related Links

http://www.idnow.eu/



SOURCE IDnow GmbH