IDnow propose un contrôle et une surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent

IDnow rend son intégration encore plus facile avec un KYC automatisé combiné à un contrôle et une surveillance en temps réel de la lutte contre le blanchiment d'argent

MUNICH, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- IDnow , l'un des principaux fournisseurs européens de plateforme en tant que service pour la vérification d'identité, introduit un contrôle automatisé de la LBC (lutte contre le blanchiment d'argent) sur sa plateforme globale. Cette fonctionnalité permet un contrôle combiné des utilisateurs par rapport à certaines listes de surveillance mondiales afin d'effectuer une évaluation des risques et d'éviter de violer diverses sanctions. La solution est capable de vérifier l'identité d'une personne par rapport aux listes de PPE (personnes politiquement exposées), aux listes de sanctions, aux listes de surveillance mondiales et aux médias indésirables à des intervalles de temps réguliers et choisis par l'utilisateur. Cela permet à la plateforme IDnow de surveiller des milliers de listes AML simultanément et en temps réel.

IDnow intègre cette étape supplémentaire dans sa plateforme afin de réduire la complexité et de rendre le flux KYC (Know Your Customer) plus fluide, plus rapide et encore plus sûr. Le processus hautement automatisé évite aux entreprises de télécharger des données pour le contrôle, car les informations ont déjà été recueillies lors du contrôle d'identité. Grâce à l'option de surveillance continue, basée sur un rythme défini individuellement, les entreprises peuvent maintenir à jour les profils de risque de leurs clients et effectuer le contrôle préalable des clients.

« Le nouveau processus simplifié accélère le flux d'embarquement et offre une meilleure expérience utilisateur », déclare Vikas Seth CPO chez IDnow. « L'ajout du filtrage et de la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent élargit encore la plateforme IDnow et marque une autre étape stratégique sur notre chemin pour devenir la principale plateforme européenne pour tous les besoins d'identité. »

Dans un premier temps, le dépistage et la surveillance de l'AML seront proposés pour IDnow AutoIdent , la solution de vérification d'identité automatisée au sein de la plateforme d'IDnow. En outre, il sera proposé pour toutes nos méthodes d'identification à l'avenir.

Au cours des dernières années, IDnow a étendu son rôle bien au-delà de l'offre de procédures individuelles d'identification et est devenu la plateforme globale pour les identités numériques avec plusieurs millions de transactions par an. En 2021, IDnow a racheté ARIADNEXT, le fournisseur français de technologies d'identité ainsi que l'entreprise allemande Trust Management AG. Cela permet à IDnow de se développer dans de nouveaux secteurs d'activité et de proposer ses services à une clientèle plus large en Europe.

IDnow est une plateforme de vérification d'identité numérique leader en Europe dont la vision est de faire du monde connecté un endroit plus sûr. La plateforme IDnow fournit un large portefeuille de solutions de vérification d'identité, allant de l'automatisé à l'assisté humain, du purement en ligne au point de vente, chacune d'entre elles étant optimisée pour les taux de conversion des utilisateurs et la sécurité.

La société a des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, notamment Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 670 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

