IDnow salue la décision de la Bundesnetzagentur et prédit un tournant pour la vérification d'identité numérique

MUNICH, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- La décision de la Bundesnetzagentur d'autoriser les méthodes d'identification basées sur l'IA (intelligence artificielle) pour de nouveaux types d'utilisation en Allemagne est une confirmation de la stratégie de plate-forme d'IDnow et en même temps un tournant dans la concurrence internationale pour les entreprises technologiques allemandes.

Avec la publication « Identification vidéo avec procédure automatisée » pour la vérification optique automatisée de l'identité par la Bundesnetzagentur en coopération avec l'Office fédéral de la sécurité de l'information (BSI), les solutions basées sur l'IA pour la vérification des clients sont désormais approuvées pour certains types d'utilisation en Allemagne, en plus des méthodes ayant fait leurs preuves.

L'arrêté publié est fondé sur la loi allemande sur les services fiduciaires, qui met en œuvre le règlement eIDAS en Allemagne. Le catalogue de critères publié par la Bundesnetzagentur et la BSI prescrit des normes de hautes technologies pour la vérification automatisée de l'identité. IDnow est l'un des rares fournisseurs européens à avoir déjà été officiellement approuvé avec d'autres méthodes par la Bundesnetzagentur dans le cadre d'une évaluation de conformité accréditée et qui travaille déjà sur la confirmation d'AutoIdent.

IDnow utilise la technologie d'identification automatisée depuis de nombreuses années. Avec son produit IDnow AutoIdent, IDnow est l'un des principaux fournisseurs d'identification automatisée en Allemagne. Dès 2012, IDnow a déposé une demande de brevet pour des procédures d'identification entièrement automatisées, qui a été délivrée par l'Office européen des brevets. « Nous sommes heureux que les autorités réglementaires se soient enfin ouvertes au développement technologique en Allemagne et nous voyons aboutir nos efforts et nos années de recherche dans le développement de notre propre technologie d'IA », déclare Armin Bauer, cofondateur et directeur de la technologie d'IDnow. En plus de ce brevet, IDnow détient d'autres brevets et demandes de brevets au niveau européen.

La technologie d'IDnow utilise ce qu'on appelle le Deep Learning pour effectuer une identification au même niveau de sécurité qu'une identification personnelle - par exemple dans une agence. À cette fin, l'intelligence artificielle auto-développée par l'entreprise reconnaît automatiquement les caractéristiques de sécurité des documents d'identité dans un flux de données vidéo et effectue une comparaison biométrique du visage d'un selfie vidéo avec le document d'identité. À cela s'ajoutent de nouveaux mécanismes de sécurité tels que la « détection de présence », qui empêche les attaques par le biais de vidéos et de photos enregistrées.

IDnow considère la décision de l'organisme de réglementation comme une étape importante vers une société numérique en Allemagne et comme un tournant fondamental pour les entreprises allemandes comparé aux marchés internationaux. Les services en place et qui donnent de bons résultats tels que la carte d'identité électronique, BankIdent ou la procédure VideoIdent peuvent désormais être complétés par des méthodes AutoIdent basées sur l'IA pour de nouveaux types d'utilisation. IDnow s'attend à un changement significatif pour les consommateurs allemands : Le nouveau décret rendra à l'avenir les technologies innovantes telles que les identités numériques accessibles à l'ensemble de la population, quel que soit l'affinité de chaque citoyen pour la technologie. En effet, la nouvelle réglementation permet aux sociétés de plateforme telles que IDnow d'offrir les méthodes numériques appropriées pour la vérification de l'identité dans chaque cas.

« La décision de la Bundesnetzagentur est une étape importante pour les sociétés de plateforme comme IDnow. À l'avenir, IDnow, qui est l'un des principaux fournisseurs européens de plates-formes, sera en mesure de proposer des méthodes d'identification automatisées supplémentaires à de nombreux autres secteurs en Europe. Il s'agit d'une étape essentielle vers un avenir numérique en Allemagne et en Europe, qui montre que l'heure des identités numériques sécurisées est arrivée », déclare Andreas Bodczek, PDG d'IDnow. « La sécurité des consommateurs est toujours au premier plan de l'élaboration de nos procédures. C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, nous travaillons activement avec différentes organisations politiques et réglementaires pour façonner conjointement un avenir européen sécurisé », ajoute-t-il.

IDnow est l'un des principaux fournisseurs d'identités numériques avec un large portefeuille de produits et de solutions, et identifie plusieurs millions de citoyens par an grâce à sa plateforme. Le portefeuille comprend des méthodes d'identification allant du hors ligne au en ligne, des méthodes automatisées aux procédures effectuées par des spécialistes de l'identité, disponibles de manière flexible en ligne, hors ligne dans les succursales et même par un coursier à la porte de l'utilisateur. Ces dernières années, IDnow a élargi son rôle bien au-delà de la simple offre de méthodes d'identification individuelles et est devenu la plateforme globale pour les identités numériques avec plusieurs millions de transactions par an.

Le mois dernier, IDnow a annoncé l'acquisition d'Identity Trust Management AG, l'un des principaux fournisseurs internationaux de services de vérification en ligne et hors ligne. Il s'agit de la deuxième acquisition au cours des six derniers mois pour IDnow et elle représente une étape importante en passe de devenir la première plateforme d'identité en Europe. L'acquisition d'Identity Trust Management AG permet à IDnow de s'étendre à de nouveaux secteurs et de proposer ses services à une clientèle plus large en Allemagne et au-delà.

