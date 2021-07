IDnow soutient l'écosystème européen de l'identité numérique

IDnow rejoint IDunion, l'initiative de réseau pour les identités numériques financée par le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie (BMWi)

MUNICH, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- IDnow, l'un des principaux fournisseurs européens de plate-forme en tant que service pour la vérification d'identité, annonce sa participation au réseau IDunion, qui vise à construire un écosystème ouvert pour la gestion décentralisée de l'identité.

Pour le réseau IDunion, les aspects centraux de la mise en œuvre sont la sécurité, la rentabilité, la convivialité et l'utilisation des données d'identité dans le respect de la vie privée. IDnow s'est associé à d'autres experts du secteur par le biais d'IDunion afin de promouvoir une vision commune des identités numériques conforme aux valeurs et réglementations européennes.

« Nous sommes ravis de jouer un rôle clé dans l'élaboration de l'avenir des identités numériques en Europe avec nos partenaires d'IDunion et nous sommes impatients de travailler ensemble sur des solutions sûres et économiques », déclare Armin Bauer, directeur général de la technologie et cofondateur d'IDnow. « L'introduction d'une solution d'identité numérique est une étape importante et nécessaire pour l'Europe. Après la publication de la décision de l'UE sur le portefeuille d'identité numérique de l'UE, nous devons maintenant penser à une infrastructure unifiée », ajoute Armin Bauer.

Depuis sa création, IDnow travaille en étroite collaboration avec diverses autorités réglementaires en Europe et soutient des groupes de travail de normalisation tels que l'Alliance FIDO ou le groupe de travail spécial 588 de l'ETSI afin de développer de nouvelles normes grâce à son expertise.

En tant que l'un des leaders du marché européen dans le domaine de l'identification numérique, IDnow travaille sur une technologie permettant de mettre en œuvre des portefeuilles numériques. Grâce à cette technologie, les données des utilisateurs sont stockées en toute sécurité sur le smartphone de l'utilisateur, conformément aux lois sur la protection des données. Grâce à la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage (Touch ou Face ID), les données sont libérées pour l'identification. L'utilisateur conserve à tout moment le contrôle de ses propres données. En tant que service d'identification certifié (« autorité d'enregistrement ») conformément au §24 1 d) eIDAS et en tant que l'un des plus grands fournisseurs d'eIDs, la fonction d'identification en ligne, IDnow est idéalement positionné pour fournir à l'avenir à tous les citoyens et entreprises une identité dans le cadre d'un portefeuille d'identité numérique. Au sein d'IDunion, l'objectif d'IDnow est de rendre la technologie du portefeuille compatible avec les normes du réseau IDunion.

Au cours des dernières années, IDnow a étendu son rôle bien au-delà de l'offre de procédures d'identification individuelles et est devenu la plate-forme globale pour les identités numériques avec plusieurs millions de transactions par an. En 2021, IDnow a acquis le leader français du marché des technologies de l'identité, ARIADNEXT, ainsi que l'entreprise allemande Trust Management AG. Cela permet à IDnow de se développer dans de nouveaux secteurs et de proposer ses services à une clientèle plus large en Europe.

IDnow est une plate-forme de vérification d'identité leader en Europe, dont la vision est de rendre le monde connecté plus sûr. La plate-forme IDnow propose un large éventail de solutions de vérification d'identité automatisées et assistées par l'homme, se faisant uniquement en ligne ou au point de vente, chacune d'entre elles étant optimisée pour les taux de conversion des utilisateurs et la sécurité.

La société possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 670 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend d'importants acteurs internationaux tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

