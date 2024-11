IDnow Trust Services AB als Qualified Trust Service Provider in der EU zertifiziert

IDnow kooperiert künftig mit IDnow Trust Services AB, um qualifizierte elektronische Signaturen (QES), Zeitstempel und Siegel für seine Kunden bereitzustellen

MÜNCHEN, 5. November 2024 /PRNewswire/ -- IDnow, ein führender Plattformanbieter für Identitätsprüfung in Europa, kündigt seine Partnerschaft mit der neu gegründeten IDnow Trust Services AB an, einem zertifizierten Qualified Trust Service Provider (QTSP) gemäß EU-Verordnung 910/2014 (eIDAS).[1] Das Unternehmen wurde Anfang 2024 in Stockholm als Joint Venture zwischen IDnow und ESYSCO, einem Systemintegrator und Technologieanbieter, gegründet. Es bietet qualifizierte Vertrauensdienste wie elektronische Signaturen, Zeitstempel und Siegel an, die Sicherheit, Compliance und Benutzerfreundlichkeit vereinen.

Innovation und Führungsrolle auf dem Markt für digitale Signaturen

Als ein von der schwedischen Aufsichtsbehörde Post-och telestyrelsen (PTS) in der EU anerkannter QTSP wird IDnow Trust Services AB elektronische Zertifikate und Zeitstempel ausstellen, validieren und verwalten. Es liegt im Aufgabenbereich des QTSP, das Vorhandensein gewisser elektronischer Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestätigen, wie etwa den Nachweis, dass Dokumente zur Bearbeitung eingereicht wurden. Das Unternehmen wird außerdem zusätzliche qualifizierte Dienstleistungen erbringen, wie die Erstellung von Zeitstempeln als weiteres Sicherheitsmerkmal oder die qualifizierte Aufbewahrung von Identifikationsnachweisen und anderen Daten. Es fungiert hierbei als Zertifizierungsstelle (engl. Certificate Authority, CA).

Eine der Funktionen, die IDnow Trust Services AB seinen Kunden ab sofort zur Verfügung stellt, ist die digitale Unterschrift ohne SMS-Bestätigung: diese Funktion vereinfacht den Signaturprozess, indem sie die Verwendung von Einmalpasswörtern (One-Time-Password, OTP) oder ähnlichen Codes überflüssig macht und so zu höheren Konversionsraten führt. IDnow Trust Services AB ist der erste QTSP, der diesen angepassten Authentifizierungsprozess anbietet. Dieses Vorgehen ist bereits in CEN- und ETSI-Standards anerkannt und wird die Benutzerfreundlichkeit auf dem Markt für digitale Signaturen nachhaltig vereinfachen.

Neues Joint Venture schafft Vertrauen und vereinfacht Compliance

„Wir freuen uns sehr, dass unser Joint Venture, IDnow Trust Services AB, bereits die Früchte unserer Arbeit trägt. Bei IDnow haben wir es uns seit langem zur Aufgabe gemacht, die Know-Your-Customer- und Digital-Identity-Branche aktiv mitzugestalten und anzuführen. Unsere Führungsrolle stellen wir nun erneut unter Beweis, indem wir verstärkt auf Vertrauensdienste setzen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des durch eIDAS 2.0 eingeleiteten Paradigmenwechsels des Marktes für digitale Identitäten", erklärt Andreas Bodczek, CEO von IDnow.

„In den kommenden Jahren werden unsere Kunden von der Synergie zwischen Identitätsprüfung und qualifizierten Vertrauensdiensten profitieren, die sicherstellt, dass geschäftskritische Transaktionen in der gesamten EU gesetzeskonform und effizient abgewickelt werden. Diese Zusammenarbeit setzt einen neuen Standard in Bezug auf Vertrauen und betriebliche Effizienz und versetzt Unternehmen so in die Lage, in der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft langfristig erfolgreich zu sein," so Bodczek weiter.

Johannes Leser, CEO von IDnow Trust Services AB, ergänzt: „Vertrauen und Rechtssicherheit sind das Rückgrat aller Geschäftsbeziehungen und werden weltweit auch weiterhin die treibende Kraft der digitalen Wirtschaft sein. IDnow Trust Services AB hat es sich zum Ziel gesetzt, IDnow, seinen Kunden und Partnern innovative und höchst vertrauenswürdige Lösungen anzubieten. Der europäische Markt für digitale Signaturen wird bis 2030 voraussichtlich siebenmal so groß sein wie heute – mit Vertrauen als gemeinsamer Basis sind wir bereit, ihn zu revolutionieren."

Über IDnow

IDnow ist ein führender Plattformanbieter für Identitätsprüfung in Europa mit der Vision, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Die IDnow-Plattform bietet ein breites Portfolio an Lösungen zur Identitätsverifizierung, die von automatisiert bis menschlich unterstützt, von rein online bis zum Point-of-Sale reichen und jeweils für die Konversionsrate und Sicherheit der Nutzer optimiert sind. Ziel ist es, die höchsten Sicherheitsstandards bei maximaler Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Im Jahr 2021 erwarb IDnow den französischen Marktführer für Identitätsprüfungs-Technologie, ARIADNEXT, und den deutschen Identitätsprüfungs-Anbieter identity Trust Management AG. Dadurch bietet IDnow seinen Kunden eines der breitesten Portfolios an Identitätsprüfungs-Lösungen über eine einzige, integrierte Plattform hinweg.

Das Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich und wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt, darunter Corsair Capital und Seventure Partners. Das Portfolio von mehr als 900 internationalen Kunden umfasst eine Vielzahl von Branchen und beinhaltet führende internationale Unternehmen wie UniCredit, Telefonica, Sixt, Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, BNP Paribas Personal Finance, und Munich Re sowie digitale Champions wie N26, Solarisbank, Younited, BoursoBank, und Klarna.

Über IDnow Trust Services AB

IDnow Trust Services AB ist ein Joint Venture der IDnow GmbH und der ESYSCO Sp. z o.o.. Das Unternehmen ist ein gemäß EU-Verordnung 910/2014 (eIDAS) zertifizierter Qualified Trust Service Provider (QTSP), der die Erstellung und Validierung von elektronischen Signaturen, Zeitstempeln, Siegeln und Zertifikaten im Zusammenhang mit diesen Diensten ausführt.

Als eIDAS-zertifizierter QTSP ist IDnow Trust Services AB im Bereich Compliance führend. Das Unternehmen bietet Omnichannel-Vertrauensdienste, einschließlich Qualifizierter Elektronischer Signaturen (QES), hilft Kunden bei grenzüberschreitenden Transaktionen innerhalb der EU und unterstützt Unternehmen bei der Einführung vollständig digitaler Prozesse.

[1] Die Verordnung zur elektronischen Identifizierung und Signatur (eIDAS) definiert einen QTSP als natürliche oder juristische Person, die einen oder mehrere qualifizierte Vertrauensdienste anbietet.

