IDnow Trust Services AB obtient la certification de Prestataire de Services de Confiance Qualifié dans l'Union européenne

IDnow s'associe à IDnow Trust Services AB pour fournir des signatures électroniques qualifiées, des horodatages et des sceaux électroniques à ses clients et partenaires.

MUNICH et RENNES, France, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- IDnow, l'un des principaux fournisseurs de plateformes de vérification d'identité en Europe, annonce son partenariat avec la société récemment créée, IDnow Trust Services AB, Prestataire de Services de Confiance Qualifié (QTSP) certifié selon le règlement européen 910/2014 (eIDAS[1]). Créée en début d'année à Stockholm par IDnow et ESYSCO, intégrateur de systèmes et fournisseur de technologie, la joint-venture offre des services de confiance qualifiés, tels que des signatures électroniques, des horodatages et des sceaux électroniques, alliant sécurité, conformité et facilité d'utilisation.

Innovation et leadership sur le marché de la signature électronique

En tant que QTSP reconnu au sein de l'UE par l'autorité de surveillance suédoise Post-och telestyrelsen (PTS), IDnow Trust Services AB émet, valide et gère des certificats électroniques et des horodatages, capture des informations supplémentaires comme l'horodatage qualifié, conserve les données de preuve d'identification et effectue des révocations de certificats, tout en se conformant aux exigences d'une Autorité de Certification (AC). Le QTSP garantit l'existence de données électroniques spécifiques à un moment précis, comme la preuve que des documents ont été soumis pour traitement.

Parmi les fonctionnalités proposées par IDnow Trust Services AB, la signature sans SMS est déjà disponible pour les clients d'IDnow. Cette option certifiée simplifie le processus de signature en évitant d'avoir à recourir à des mots de passe à usage unique (One-Time-Password, OTP), permettant ainsi des taux de conversion plus élevés. IDnow Trust Services AB est le premier QTSP à offrir ce nouveau processus d'authentification à ses utilisateurs. Un processus déjà reconnu par différentes normes CEN et ETSI, et qui révolutionne l'expérience utilisateur sur le marché de la signature numérique.

Une joint-venture pour garantir la confiance et simplifier la conformité

« Quelques mois seulement après la création de notre joint-venture, IDnow Trust Services AB, nous sommes déjà ravis des premiers résultats. Chez IDnow, nous nous engageons activement et depuis longtemps à façonner le secteur du KYC (Know Your Customer) et de l'identité numérique. Avec IDnow Trust Services AB, nous incarnons, une fois de plus, ce rôle de pionnier dans le secteur des services de confiance, la prochaine étape essentielle de la transformation du marché de l'identité numérique annoncée par eIDAS 2.0 en Europe. » déclare Andreas Bodczek, PDG d'IDnow.

« Dans les années à venir, nos clients bénéficieront de la synergie entre la vérification d'identité et les services de confiance qualifiés, garantissant une expérience conforme et efficace pour toutes les opérations sensibles à travers l'UE. Cette collaboration établit une nouvelle norme en matière de confiance et d'efficacité opérationnelle, permettant aux entreprises de croître à long terme dans un paysage numérique en pleine évolution », poursuit-il.

Pour Johannes Leser, PDG d'IDnow Trust Services AB : « La confiance et la responsabilité sont l'épine dorsale de toute activité commerciale, et elles seront la force motrice de l'économie numérique mondiale. IDnow Trust Services AB s'engage à fournir des solutions innovantes et hautement fiables à IDnow, ses clients et ses partenaires. Avec la confiance comme fondement commun, nous sommes prêts à révolutionner le marché européen de la signature électronique, qui devrait être multiplié par sept d'ici à 2030. »

À propos d'IDnow

IDnow est l'un des principaux fournisseurs européens de vérifications d'identité et d'identité numérique, dont la vision est de faire du monde numérique un endroit plus sûr. La plateforme IDnow propose une large gamme de solutions de vérification d'identité et de signature de documents, associée à une offre de services complète. Qu'elles soient automatisées ou assistées par un opérateur, purement en ligne ou sur le lieu de vente, les méthodes de vérification d'identité sont optimisées pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et une conversion maximale des utilisateurs.

Ayant fusionné en juin 2021 avec l'entreprise rennaise ARIADNEXT, le groupe possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, et est soutenu par des investisseurs institutionnels de renom, dirigés par Corsair Capital.

Son portefeuille de plus de 900 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que UniCredit, Telefonica, Sixt, Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, BNP Paribas Personal Finance, et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, Younited, BoursoBank, et Klarna.

À propos d'IDnow Trust Services AB

IDnow Trust Services AB est une joint-venture entre IDnow GmbH et ESYSCO Sp. z o.o. Conforme au règlement européen 910/2014 (eIDAS), la société est un prestataire de services de confiance qualifié (QTSP) offrant des services de création et de validation des signatures électroniques, d'horodatages électroniques, de sceaux électroniques et des certificats associés à ces services.

En tant que QTSP certifié eIDAS, IDnow Trust Services AB montre la voie en matière de conformité. Elle fournit des services de confiance omnicanaux, dont des signatures électroniques qualifiées (QES), accompagne ses clients dans leurs activités transfrontalières au sein de l'UE et soutient les entreprises dans leur transition vers la mise en œuvre de processus entièrement numériques.

[1] eIDAS définit un QTSP comme une personne physique ou morale fournissant un ou plusieurs services de confiance qualifiés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2196749/5005893/IDnow_Logo.jpg