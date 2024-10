IEG : SIGEP WORLD 2025 À GUICHETS FERMÉS

La 46e édition de SIGEP devient Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence et ouvre deux nouveaux halls, soit 138 000 mètres carrés. Les stands sont complets et la stratégie d'internationalisation a été renforcée : 3 000 acheteurs de plus de 90 pays sont attendus.

RIMINI, Italie, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- « SIGEP WORLD, l'événement de l'IEG - Italian Exhibition Group (Rimini Expo Centre, 18 - 22 janvier 2025) dédié à l'excellence de l'industrie du Foodservice, renforce sa stratégie d'internationalisation en améliorant les programmes Top Buyer et Premium, et enregistre des stands tous vendus grâce à l'agrandissement de deux nouveaux halls pour un total de 30, renforce sa stratégie d'internationalisation en améliorant les programmes Top Buyer et Premium, et enregistre des stands entièrement vendus avec l'expansion de deux nouveaux halls pour un total de 30, » annonce Corrado Peraboni CEO at IEG.

« Avec plus de 520 acheteurs de 91 pays (États-Unis, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est et pays du Golfe) et environ 3 000 acheteurs du monde entier (Allemagne, Espagne, Roumanie, France, Grande-Bretagne, Croatie, Grèce, Pologne, Slovénie et Serbie), le salon couvre tous les principaux secteurs : Gelato, Pâtisserie, Boulangerie, Café et étend son offre à la Pizza », explique IEG CBO Marco Carniello.

Selon Flavia Morelli, responsable de la division Food & Beverage de l'IEG, « L'avenirde l'industrie mondiale des services alimentaires sera esquissé à SIGEP WORLD grâce à l'importance des événements, à commencer par le discours d'ouverture - Global trends and future scenarios of the gelato and foodservice industry - en collaboration avec les plus grands experts mondiaux de l'industrie des services alimentaires, des associations, des institutions et des partenaires du monde académique.Les grands défis de la durabilité et de l'innovation seront les sujets brûlants d'une discussion de cinq jours avec des experts de l'industrie à tous les niveaux. »

SIGEP WORLD 2025 joue également un rôle de précurseur dans le secteur de la restauration : un véritable incubateur pour décrypter les dernières innovations et intercepter les tendances de consommation.

En Europe, les dépenses hors foyer ont augmenté de 6,4 % par rapport à 2023. Les dépenses totales enregistrées en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie et en Espagne, s'élèvent à plus de 330 millions d'euros, soit une croissance de 6,4 % par rapport à 2023. En ce qui concerne les visites dans les bars et les restaurants, les mêmes pays ont enregistré une légère augmentation de 0,6 % par rapport à 2023. Par ailleurs, aux États-Unis, les dépenses de consommation hors foyer ont augmenté de 3,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre plus de 612 millions d'euros (Source : Circana).

