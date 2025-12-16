SIGEP 2026: 1.300 marcas y nuevos países

-SIGEP 2026: 1.300 marcas, nuevos países y el lanzamiento de tres centros de innovación en servicios de alimentación

Del 16 al 20 de enero, SIGEP World regresa al Centro de Exposiciones de Rímini con un aumento del 28 % en expositores internacionales de 45 países

RIMINI, Italia, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, el Salón Internacional del Helado, Pastelería, Chocolate, Panadería, Pizza y Café, organizado por Italian Exhibition Group (IEG), volverá al Centro de Exposiciones de Rimini del viernes 16 al martes 20 de enero.

The SIGEP WORLD Exhibition Hall at Rimini Expo Centre

Un evento que exhibe productos y tecnologías y une la excelencia manufacturera, la innovación y los mercados internacionales: SIGEP World regresa con una superficie de exposición más amplia que nunca, con 1.300 marcas expositoras que traerán a Rímini lo mejor del Made in Italy, desde las cadenas de suministro tradicionales hasta las tecnologías más avanzadas.

Además de una sólida y destacada asistencia italiana, representada por empresas líderes en la cadena de suministro de servicios de alimentación, el componente internacional también será significativamente mayor, con un aumento del 28 %, con 45 países listos para acceder al mercado global de la dulce comida y la venta fuera del hogar.

En este panorama en constante expansión, un grupo de países destaca por su fortaleza industrial y capacidad de innovación, que, junto con Italia, impulsa las principales cadenas de suministro del sector. Alemania, España, Francia, China, Turquía, Bélgica, Polonia, Estados Unidos, Grecia y Dinamarca asistirán a la feria con tecnologías, ingredientes, productos y conocimientos técnicos capaces de influir en las tendencias y estrategias del mercado global.

Nuevas incorporaciones para la edición de 2026 se unirán a este escenario: Canadá, Arabia Saudí, Argelia, Ecuador, Estonia, Serbia, Singapur, Nepal y República Checa. La feria también contará con el Salón Nacional, los colectivos oficiales de los países que eligen SIGEP World como escaparate estratégico para sus productos estrella: Arabia Saudí, China, Ucrania y Brasil estarán presentes este año. El panorama internacional se completará con India, País Invitado en 2026.

CADENAS DE SUMINISTRO Y TRES NUEVOS CENTROS

En SIGEP World, las cadenas de suministro interactúan entre sí y reflejan una industria de servicios de alimentos que cambia rápidamente: las tecnologías de servicios de alimentos estarán presentes en el Kitchen Equipment Hub, un escaparate de soluciones que cambiarán la forma en que se producen, sirven y gestionan los alimentos; el Frozen Product Hub capturará el crecimiento de los alimentos congelados de calidad, convirtiéndose en un aliado estratégico para formatos y cadenas, mientras que los servicios digitales encontrarán un hogar en el nuevo Distrito Digital, donde el software, los pagos inteligentes y la robótica rediseñarán el trabajo tanto en el comedor como en la cocina.

