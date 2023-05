IEG BRINGT HANDWERKLICH GELATO AUS ITALIEN NACH CHINA

https://www.iegexpo.it/en | https://en.sigep.it | https://www.sigepcn.com/en

RIMINI, Italien, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Mit 100 Vorzeigemarken aus Italien, aus herausragender Produktion, die für die Elite der italienischen Süßwarenkunst stehtund die Interessenvertreter ihres Berufsverbands repräsentiert, und mit erwarteten 20.000 Besuchern, beginnt die erste Ausgabe von SIGEP CHINA, die im Shenzhen World Exhibition & Convention Centre stattfinden wird. Die Veranstaltung beginnt morgen, am 10. Mai 2023 (und wird drei Tage lang dauern). An der Eröffnungszeremonie werden auch Massimiliano Tremiterra, Handelskommissar der Italian Trade Agency (ITA) in Canton, und Valerio de Parolis, Generalkonsul für Italien in Guangzhou, teilnehmen.

WIRTSCHAFTLICHER EINZUGSRAUM DER IEG CHINA

Organisiert von der Italian Exhibition Group durch IEG China im Rahmen einer wichtigen strategischen Vereinbarung mit der Kölner Messe zielt SIGEP CHINA darauf ab, Eiscreme aus italienischer Produktion in das Land des Drachen zu bringen.

Und dies geschieht in Shenzhen, dem wirtschaftlichen Motor der Greater Bay Area von Guandong – Hongkong – Macao, die einen Mittelpunkt für den gesamten südchinesischen Markt darstellt und als eine „Stadt erster Klasse" eingestuft wird, ähnlich wie Peking, Shanghai und Canton. Ein Markt von 86 Millionen Menschen mit einem BIP, das nach den neuesten verfügbaren Daten fast 1.700 Milliarden US-Dollar beträgt. Dieser weltweit umkämpfte Wirtschaftsstandort zeichnet sich nicht nur durch seine Finanz- und Technologiebranche aus, sondern auch durch den Tourismus, und bietet daher auch eine hervorragende Entwicklungsgrundlage für das Süßwarenhandwerk unseres Landes.

Aber das ist nicht alles. Laut den Daten von iiMediaResearch leben 46,1 % der Gelato-Konsumenten in Ost- und Süd-China, was die Greater Bay Area zu einem besonders attraktiven Standort für italienische Unternehmen in diesem Sektor macht.

AUSSTELLUNG

Die Messe SIGEP CHINA wird einen Weg durch Rohstoffe und Zutaten, Maschinen und Ausrüstungen, Verpackungen und Dienstleistungen für fünf verschiedene Süßwarensektoren zeichnen: Handwerklich Gelato, Backwaren, Teigwaren, Schokolade und Kaffee. Diese Sektoren sind bereit, Besucher aus dem gesamten Gewerbe und dessen Vertriebskette willkommen zu heißen.

Etwa dreißig Veranstaltungen, unter anderem Konferenzen, Unternehmenszusammenführungen, Demonstrationen und Wettbewerbe wurden ebenfalls ins Programm aufgenommen. Der Fokus wird auf handwerklich Gelato liegen (es wird ein Gelato China Cup stattfinden, woran auch die chinesische Auswahl für die Teilnahme am Gelato World Cup im Rahmen der Sigep 2024 in Rimini Italien teilnehmen wird). Es geht um die Welt aus italienischer Herstellung, Qualitätssüßwaren und Backwaren sowie das Kaffee-Universum.

QUALITÄTSSÜSSWAREN IN CHINA und INSTAGRAM

Zum Thema Qualitätssüßwaren hat sich laut ValueChina der Trend des Kulturgelato im Land des Drachen entwickelt, um mit „Instagramm-fähigem" Gelato das Interesse jüngerer Menschen an diesem Produkt zu wecken: die Form der dargestellten Eiscremes erinnert dabei an Kunstwerke oder historische Stätten. Kulturelle Kreationen, die heute typisch für die Marketingstrategien der berühmtesten historischen Touristenorte in China sind.

ZEITGEMÄSSES ANUFOOD UND TERMINE FÜR DIE SIGEP CHINA 2024

Die SIGEP CHINA wird an denselben Tagen und an demselben Ort stattfinden wie die ANUFOOD China, die führende Lebensmittelmesse Südchinas, die auch auf der Kölner Messe durch die bekannte Anuga auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern gefördert wird.

Die Termine für die SIGEP CHINA 2024 wurden bereits auf den 17. bi 19. April festgesetzt und die Messe findet erneut in Shenzhen statt.

