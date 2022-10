IEG COLLABORE AVEC SINGAPORE TOURISM BOARD

Le groupe italien de salons professionnels développe des partenariats stratégiques internationaux et acquiert deux nouveaux salons

RIMINI, Italie, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Corrado Peraboni et Francesco Santa, respectivement CEO et International Business Development Director d'IEG (Italian Exhibition Group), leader dans l'organisation de salons et de conférences en Italie et dans le monde, ont annoncé aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord avec Singapore Tourism Board, la principale agence de développement économique dans le domaine du tourisme sous l'égide du ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour, afin de promouvoir le développement de nouveaux événements IEG dans la ville du lion et de renforcer l'ensemble du secteur des réunions, des événements, des conférences et des salons au sein du pays.

Corrado Peraboni and Francesco Santa, respectively CEO and International Business Development Director of IEG.

IEG ouvrira un siège régional à Singapour, où la société a également signé récemment une lettre d'intention avec CEMS (Conference & Exhibition Management Services) pour l'acquisition de deux salons stratégiques dans les secteurs du luxe et de l'alimentation, dans lesquels IEG joue déjà un rôle de premier plan : Sije (Singapore International Jewelry Expo) et Cafè Asia, Sweet and Bakes Asia, Restaurant Asia .

DÉCLARATIONS

Corrado Peraboni, CEO d'IEG : « Ce partenariat avec Singapore Tourism Board marque une nouvelle étape importante dans le processus d'internationalisation d'IEG. Il s'agit d'une étape importante de notre stratégie qui, à tous les égards, vise à faire d'IEG un "catalyseur communautaire" pour les secteurs que ses événements représentent en les dirigeant vers les marchés les plus prometteurs, générant de la valeur en termes d'affaires pour les entreprises exposantes, les associations et toutes les parties prenantes. »

Poh Chi Chuan, directeur exécutif des salons et des conférences à l'Office du tourisme de Singapour : « La décision d'IEG d'établir son siège régional à Singapour nous réjouit et nous sommes impatients d'accueillir dans notre ville de nouveaux organisateurs d'événements de renommée internationale. Ce nouveau partenariat témoigne de la solidité des fondamentaux économiques de Singapour et de notre position en tant que pôle mondial et asiatique pour le secteur des réunions, des événements, des conférences et des salons et pour les affaires. Nous sommes impatients de renforcer notre partenariat avec IEG à mesure qu'ils développent leur présence à Singapour et dans la région. »

Francesco Santa, International Business Development Director d'IEG : « Ce partenariat est source de grande fierté et de réjouissance. Singapore Tourism Board et IEG entament une collaboration pour le développement de produits à Singapour et dans toute la région de l'Asie du Sud-Est. L'accord signé avec CEMS pour l'acquisition des salons de la bijouterie et de l'alimentation en est une preuve supplémentaire. Le précieux échange de savoir-faire et d'innovation entre IEG et Singapour contribuera à renforcer les relations commerciales avec la région de l'ASEAN, dont Singapour est la plaque tournante. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1914532/Italian_Exhibition_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

SOURCE Italian Exhibition Group