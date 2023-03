IEI annonce un boîtier intégré puissant et extensible pour les applications IIoT critiques en périphérie

TAIPEI, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp, un fournisseur de solutions informatiques de pointe, lance le boîtier intégré puissant, fiable et évolutif, TANK-XM811, doté du processeur Intel® Raptor-Lake Core™ de 13e génération. Équipé de la technologie Intel® hybride intégrée pour des performances multithread exceptionnelles, de multiples options d'évolution via une grande variété de modules d'extension et d'une conception renforcée pour un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles, le système TANK-XM811 est conçu pour les applications IIoT avancées à la périphérie. L'Edge Computing exige des vitesses de traitement des données plus élevées, une quantité de données accrue et des charges de travail plus lourdes. Le système TANK permet l'acquisition, le traitement et l'affichage des données entrantes en quasi temps réel.

IEI latest embedded box PC - TANK-XM811

Traitement puissant

Le système TANK-XM811 alimenté par les processeurs Intel® Core™ Raptor-Lake de 13e génération offre des performances de nouvelle génération pour faire face à l'expansion des charges de travail où les données sont créées et prises en charge. Grâce à la technologie hybride d'Intel® qui combine des Performance-cores (P-cores) et des Efficient-cores (E-cores), le système TANK-XM811 augmente l'efficacité du flux de travail et réduit la consommation d'énergie.

Options d'extension multiples

En plus des E/S intégrées sur le système TANK-XM811, plusieurs modules d'extension et de châssis sont disponibles pour étendre les E/S de base du TANK-XM811. Vous pouvez profiter d'options d'extension personnalisables qui prennent en charge davantage de cartes d'extension, de GPU et de cartes d'accélération d'IA pour les intégrateurs de systèmes et les développeurs afin de créer des utilisations industrielles complètes, comme l'Edge Computing et l'inférence de vision de l'IA.

Fonctionnement fiable

Le système TANK-XM811 utilise un dissipateur thermique à ailettes qui permet de faire passer un flux d'air dans deux directions, offrant un meilleur refroidissement que les ailettes parallèles traditionnelles et maintenant le système froid, même sans ventilateur. Les applications hautes performances nécessitent une alimentation plus importante pour prendre en charge les cartes d'accélération puissantes. Le système TANK-XM811 prend donc en charge une alimentation standard de 12 à 28 V CC et une alimentation secondaire en option qui peut se charger de la puissance supplémentaire nécessaire aux tâches de calcul plus intenses.

Téléchargez le livre blanc pour découvrir comment la solution d'IEI peut permettre aux applications IIoT de gérer l'augmentation de la vitesse, de la quantité et des charges de travail des données à la périphérie : https://www.ieiworld.com/en/news/con_show.php?cid=1314&cat=6





À propos d'IEI

IEI Integration Corporation (TAIEX 3022) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées d'informatique industrielle et de mise en réseau pour les intégrateurs de systèmes, les prestataires de services et les développeurs.

