IEI dévoile l'ordinateur révolutionnaire Virtualization Edge Computer - iVEC

NEW TAIPEI CITY, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp. (TAIEX 3022) est fière de présenter l'ordinateur innovant IEI Virtualization Edge Computer (iVEC). Cette solution pionnière vise à révolutionner les applications industrielles en fusionnant la technologie de virtualisation avec du matériel de haute performance. Il rationalise la gestion des appareils et optimise l'utilisation du matériel, favorisant l'agilité nécessaire à l'industrie 4.0.

Solutions verticales sur mesure

iVEC

Notre solution est spécialement conçue pour les applications verticales et offre des avantages considérables :

Surveillance de l'équipement :

Traite les flux de données importants pour l'acquisition, l'analyse en temps réel et la surveillance des données en exécutant plusieurs applications sur un seul matériel afin de réduire les temps d'arrêt et les coûts.

Exécution d'applications anciennes :

Il prend en charge différents systèmes d'exploitation et fournit des environnements isolés pour les logiciels existants, assurant ainsi leur compatibilité et leur protection.

Automatisation des bâtiments :

Un serveur centralisé à haute densité pour les systèmes d'automatisation des bâtiments qui optimise l'utilisation de l'énergie, élimine le besoin d'espace en rack et réduit les coûts.

Télégestion à l'extérieur :

Il présente une conception robuste pour les environnements difficiles et maintient la connectivité dans les zones où l'infrastructure est limitée.

Fonctionnalités avancées pour les professionnels de TO

L'iVEC offre aux professionnels de TO un accès à distance au bureau pour une surveillance continue des opérations dans des environnements industriels difficiles d'accès. Il améliore la qualité de service et l'efficacité énergétique avec une distribution flexible de la charge de travail, alimentée par le CPU hybride Intel® Core™ de 13e génération. En outre, il prend en charge divers protocoles de communication pour faciliter la configuration de l'automatisation industrielle.

Fonctionnement sécurisé et puissant

Le système d'exploitation Ubuntu Certified IoT OS intégré garantit un fonctionnement sécurisé à long terme. Avec Intel® Iris® Xe Graphics et l'accélération matérielle, iVEC excelle dans les capacités d'IA de pointe, en gérant efficacement les charges de travail d'IA complexes et en prenant en charge les cartes GPU supplémentaires.

Efficacité et polyvalence de l'iVEC

Le logiciel iVEC est conçu pour améliorer considérablement l'efficacité énergétique et opérationnelle. Il se distingue par sa remarquable compatibilité, s'intégrant sans encombre aux systèmes existants afin de rationaliser les processus et d'améliorer les performances globales. L'iVEC excelle dans l'exécution efficace de plusieurs applications industrielles sur une seule unité matérielle, permettant la distribution de la charge de travail, une infrastructure évolutive et une maintenance à distance tout en optimisant les coûts d'exploitation.

Pour plus d'informations, consultez le site

https://new.ieiworld.com/en/product-ns/model.php?II=18

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454838/iVEC.jpg