IEI présente ses plateformes Edge AI résilientes à COMPUTEX 2026 : accélérer le déploiement de l'IA dans les applications industrielles

NEW TAIPEI CITY, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp. (IEI) a annoncé sa participation à COMPUTEX 2026 (TaiNEX 2, stand #P0114). Sous le thème « Resilient Edge AI Platforms: The Backbone for AI Deployment», IEI met en avant la convergence de l'Edge AI, du contrôle temps réel et des infrastructures cyber-résilientes à l'edge industriel, au service de l'automatisation industrielle, des opérations intelligentes et des applications critiques.

« L'IA évolue du stade de la démonstration vers un déploiement concret à l'edge », a déclaré YT Lee, vice-président d'IEI. « Les clients ont besoin de plateformes sécurisées consolidant l'informatique, le contrôle, la mise en réseau et la gestion. Nous présentons des solutions résilientes conçues précisément pour cette transition. »

Les piliers de l'IA industrielle (stand principal d'IEI #P0114)

Le déploiement de l'IA en environnement industriel implique de relever quatre défis majeurs. IEI y répond à travers quatre piliers fondamentaux : performance de calcul, précision du contrôle, cyber-résilience et robustesse extrême :

Calcul haute performance et inférence IA : conçue pour traiter des charges de travail IA exigeantes directement à l'edge, cette gamme couvre un large éventail de scénarios industriels. Elle comprend des serveurs Edge AI optimisés pour les charges de travail LLM et Vision AI (GAIA-5040A), un serveur Edge AI doté d'une connectivité réseau 100G haut débit (PUZZLE-9070), ainsi que des systèmes compacts de classe industrielle (GAIA-NAGX/NNX, TANK-XM813), qui constituent une base complète pour l'informatique industrielle.

conçue pour traiter des charges de travail IA exigeantes directement à l'edge, cette gamme couvre un large éventail de scénarios industriels. Elle comprend des serveurs Edge AI optimisés pour les charges de travail LLM et Vision AI (GAIA-5040A), un serveur Edge AI doté d'une connectivité réseau 100G haut débit (PUZZLE-9070), ainsi que des systèmes compacts de classe industrielle (GAIA-NAGX/NNX, TANK-XM813), qui constituent une base complète pour l'informatique industrielle. Contrôle temps réel à l'edge industriel : En démontrant l'automatisation définie par logiciel, les plateformes TANK-XM811 et DRPC-W-ASL permettent des architectures de contrôle flexibles grâce à l'intégration du contrôle de mouvement Mitsubishi Electric SWM-G et du contrôle robotique RV-2FR basé sur ROS2.

En démontrant l'automatisation définie par logiciel, les plateformes TANK-XM811 et DRPC-W-ASL permettent des architectures de contrôle flexibles grâce à l'intégration du contrôle de mouvement Mitsubishi Electric SWM-G et du contrôle robotique RV-2FR basé sur ROS2. Préparation à la conformité CRA et réponse rapide aux vulnérabilités : fondée sur les principes de développement sécurisé de la norme IEC 62443-4-1, IEI aide ses clients à renforcer la cybersécurité de leurs produits et fournit aux comptes clés un support réactif en matière de gestion des vulnérabilités.

fondée sur les principes de développement sécurisé de la norme IEC 62443-4-1, IEI aide ses clients à renforcer la cybersécurité de leurs produits et fournit aux comptes clés un support réactif en matière de gestion des vulnérabilités. Robustesse adaptée aux marchés verticaux : avec des solutions maritimes certifiées DNV et des systèmes en acier inoxydable IP69K conçus pour les environnements de lavage intensif dans l'industrie agroalimentaire.

Sécurité AMR pour applications critiques (Pavillon Intel, TWTC Hall 1, stand A0618)

Pour répondre aux enjeux de sécurité liés au transport des wafers semi-conducteurs, un seul TANK-XM813 consolide la gestion des AMR/cobots mobiles et la détection IA de présence humaine en zone à risque via la plateforme iVEC. Basé sur Intel® OpenVINO™, le système analyse les flux caméra pour identifier le personnel et déclenche rapidement des arrêts de sécurité via un réseau interne défini par logiciel (SDN), contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt et les risques de sécurité sans nécessiter de PC IA distinct.

Rencontrer IEI à COMPUTEX 2026

Découvrez les plateformes Edge AI résilientes sur le stand principal d'IEI (TaiNEX 2, stand #P0114) .

. Découvrez la sécurité AMR pour applications critiques au Pavillon Intel (TWTC Hall 1, stand #A0618) .

. Planifiez une consultation technique : https://www.ieiworld.com/tw/support/con_show.php?cid=119

À propos d'IEI Integration Corp.

IEI Integration Corp. est un fournisseur mondial de solutions informatiques industrielles axées sur l'intelligence artificielle en périphérie (Edge AI), la gestion d'infrastructures à distance et les systèmes embarqués à haute robustesse pour la fabrication intelligente, les bâtiments intelligents, les transports et les applications industrielles critiques dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991520/COMPUTEX_2026_IEI.jpg