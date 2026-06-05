IEI präsentiert auf der COMPUTEX 2026 resiliente Edge-KI-Plattformen: Beschleunigung des KI-Einsatzes in industriellen Anwendungen

NEU-TAIPEH, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die IEI Integration Corp. (IEI) hat ihr Line-up für die COMPUTEX 2026 bekannt gegeben (TaiNEX 2, Stand Nr. P0114). Unter dem Motto „Resilient Edge AI Platforms: The Backbone for AI Deployment" (Resiliente Edge-KI-Plattformen: Das Rückgrat des KI-Einsatzes) zeigt IEI auf, wie KI-Rechenleistung, Echtzeitsteuerung und cyberresiliente Infrastruktur am industriellen Edge konvergieren, um die industrielle Automatisierung, intelligente Betriebsabläufe und geschäftskritische Anwendungen zu unterstützen.

„KI entwickelt sich von der Demonstrationsphase hin zum Einsatz am industriellen Edge", sagte YT Lee, Vice President von IEI. „Kunden benötigen sichere Plattformen, die Rechenleistung, Steuerung, Vernetzung und Management konsolidieren. Unser Showcase präsentiert resiliente Lösungen, die genau für diesen Übergang entwickelt wurden. "

Grundpfeiler der industriellen KI (IEI-Hauptstand Nr. P0114)

Um KI in der Fertigung einzusetzen, müssen vier entscheidende Hürden überwunden werden. IEI bietet eine ganzheitliche Lösung, die auf vier Grundpfeilern basiert: Rechenleistung, Steuerungsgenauigkeit, Cyber-Resilienz und extreme Robustheit:

Hochleistungsrechnen und KI-Inferenz: Diese Produktreihe wurde für die Verarbeitung anspruchsvoller KI-Workloads direkt am Edge entwickelt und deckt vielfältige industrielle Anwendungsszenarien ab. Sie umfasst Edge-KI-Server, die für LLM- und Vision-AI-Workloads optimiert sind (GAIA-5040A), einen Edge-KI-Server mit 100G-Hochgeschwindigkeitsnetzwerkanbindung (PUZZLE-9070) sowie kompakte Systeme in Industriequalität (GAIA-NAGX/NNX, TANK-XM813) und bietet damit eine umfassende Grundlage für industrielles Computing.

Diese Produktreihe wurde für die Verarbeitung anspruchsvoller KI-Workloads direkt am Edge entwickelt und deckt vielfältige industrielle Anwendungsszenarien ab. Sie umfasst Edge-KI-Server, die für LLM- und Vision-AI-Workloads optimiert sind (GAIA-5040A), einen Edge-KI-Server mit 100G-Hochgeschwindigkeitsnetzwerkanbindung (PUZZLE-9070) sowie kompakte Systeme in Industriequalität (GAIA-NAGX/NNX, TANK-XM813) und bietet damit eine umfassende Grundlage für industrielles Computing. Industrielle Edge-Echtzeitsteuerung: Die Plattformen TANK-XM811 und DRPC-W-ASL demonstrieren softwaredefinierte Automatisierung und ermöglichen flexible Steuerungsarchitekturen durch die Integration der Bewegungssteuerung SWM-G von Mitsubishi Electric mit der ROS2-basierten Robotersteuerung RV-2FR.

Die Plattformen TANK-XM811 und DRPC-W-ASL demonstrieren softwaredefinierte Automatisierung und ermöglichen flexible Steuerungsarchitekturen durch die Integration der Bewegungssteuerung SWM-G von Mitsubishi Electric mit der ROS2-basierten Robotersteuerung RV-2FR. Vorbereitung auf CRA-Konformität und schnelle Reaktion auf Schwachstellen: Auf Grundlage der Prinzipien sicherer Entwicklung gemäß IEC 62443-4-1 unterstützt IEI seine Kunden dabei, die Cybersicherheit ihrer Produkte zu stärken und bietet Key Accounts schnellen Support beim Management von Schwachstellen.

Auf Grundlage der Prinzipien sicherer Entwicklung gemäß IEC 62443-4-1 unterstützt IEI seine Kunden dabei, die Cybersicherheit ihrer Produkte zu stärken und bietet Key Accounts schnellen Support beim Management von Schwachstellen. Robustheit für vertikale Märkte: Mit DNV-zertifizierten maritimen Lösungen und IP69K-Edelstahlsystemen für Washdown-Umgebungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Sicherheitslösungen für missionskritische AMR-Anwendungen (Intel-Pavillon, TWTC-Halle 1, Stand A0618)

Für mehr Sicherheit beim Transport von Halbleiterwafern konsolidiert ein einziger TANK-XM813 die Steuerung mobiler AMR/Cobots und die KI-gestützte Personenerkennung in Sicherheitszonen über die iVEC-Plattform. Das auf Intel® OpenVINO™ basierende System analysiert Kamerabilder zur Personenerkennung und löst über ein internes softwaredefiniertes Netzwerk (SDN) schnelle Sicherheitsstopps aus. So lassen sich Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken reduzieren, ohne dass ein separater KI-PC erforderlich ist.

Einladung zur Kontaktaufnahme

Entdecken Sie die resilienten Edge-KI-Plattformen am Hauptstand von IEI (TaiNEX 2, Stand Nr. P0114) .

. Erleben Sie missionskritische AMR-Sicherheit im Intel-Pavillon (TWTC-Halle 1, Stand Nr. A0618) .

. Vereinbaren Sie einen Termin für eine technische Beratung: https://www.ieiworld.com/tw/support/con_show.php?cid=119

Informationen zu IEI Integration Corp.

IEI Integration Corp. ist ein globaler Anbieter von industriellen Computerlösungen mit den Schwerpunkten Edge AI, Remote-Infrastrukturmanagement und robuste eingebettete Systeme für die intelligente Fertigung, intelligente Gebäude, das Transportwesen und unternehmenskritische industrielle Anwendungen weltweit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991520/COMPUTEX_2026_IEI.jpg