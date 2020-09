IFA 2020 Special Edition - Pour la première fois depuis le début de la crise du coronavirus, un salon professionnel mondial de premier plan dédié à l'électronique grand public ouvrira ses portes

Cette année, la question principale est la suivante : quelles innovations réussiront dans la « nouvelle normalité » de la situation post-COVID 19 ?

En raison de la nouvelle importance de nos foyers et du boom des appareils électroménagers, l'accent est mis principalement sur les applications et produits de foyer intelligent qui ont une influence positive sur le confort de vie. En outre, l'accent est mis sur les technologies de pointe, telles que l'Internet des objets, la 5G, la réalité mixte, l'IA et la robotique, qui vont redessiner le monde à l'ère du travail et de l'apprentissage numériques, de la télémédecine et de la santé numérique.

Le nombre de participants est limité, car la santé et la sécurité constituent la priorité absolue. Néanmoins, des événements en direct non virtuels se concentreront sur les fonctions B2B essentielles d'IFA.

Les innovations inter-secteurs seront présentées lors du salon SHIFT Mobility meets IFA NEXT. Pour la première fois, les plateformes destinées, à la fois, aux technologies qui changeront notre mobilité (SHIFT) et aux produits, concepts et solutions orientés vers l'avenir des entreprises de haute technologie, startups et instituts de recherche (IFA NEXT), seront combinées et formeront un réseau expert.

Ces composantes de l'événement visent les visiteurs professionnels. Les représentants des médias pourront découvrir les derniers produits, les points de presse et les discours liminaires de l'IFA en direct lors des conférences de presse internationales de l'IFA.

Dans le Global Broadcast Center (centre de diffusion mondial), TVT.media, partenaire média, mettra gratuitement à disposition de nombreuses images en mouvement pour les journalistes qui couvriront IFA 2020.

