IFA 2020 Edição Especial - Pela primeira vez desde o início da crise do Corona, uma feira global de comércio de produtos eletrônicos de consumo abre suas portas

Este ano, a principal questão é: quais inovações serão bem-sucedidas na situação de "novo normal" pós COVID 19?

Devido à nova importância de nossos lares e à expansão de aparelhos eletrodomésticos, o foco está principalmente em aparelhos eletrodomésticos e produtos inteligentes os quais têm uma influência positiva no ambiente para se viver. Além disso, o foco em tecnologias de ponta, tais como Internet das Coisas, 5G, Realidade Misturada, IA e robótica as quais irão redesenhar o mundo na era trabalho e aprendizado digital, telemedicina e saúde digital.

O número de participantes é limitado, porque a saúde e a segurança são as maiores prioridades. Mesmo assim, haverá eventos ao vivo não virtuais que se concentrarão nas principais funções entre empresas (B2B) da IFA.

Inovações interprofissionais serão apresentadas na mobilidade SHIFT se encontra com a IFA NEXT. Pela primeira vez, as duas plataformas, que irão mudar nossa mobilidade (SHIFT) e produtos, conceitos e soluções direcionados para o futuro das empresas, startups e institutos de pesquisa (IFA NEXT) serão combinadas e servirão como uma rede especializada.

Esses componentes do evento são direcionados aos visitantes profissionais. Os representantes da mídia podem conhecer os produtos mais recentes, participar de conferências de imprensa e apresentações da IFA ao vivo nas Conferências de Imprensa Globais da IFA.

No Centro Global de Transmissão, a parceira de mídia TVT.media disponibilizará extenso material de imagens sem cobrança e direitos para os jornalistas que participarão da IFA 2020.

