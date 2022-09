IFA 2022 : Dreame Technology présente aux consommateurs européens une large gamme de produits de nettoyage innovants

BERLIN, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Dreame Technology (« Dreame »), une entreprise mondiale leader dans le domaine des appareils de nettoyage domestiques intelligents, exposera ses technologies et produits de pointe à ses clients européens lors de l'IFA 2022 à Berlin du 2 au 6 septembre. Dreame, dont les produits de nettoyage sont très populaires sur les marchés européens, va présenter ses technologies avancées lors de l'exposition pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs européens.

Dreame voit dans l'exposition une fenêtre pour présenter de nouveaux produits et une occasion spéciale pour échanger avec les initiés du secteur. La participation à l'exposition est également une étape importante pour le développement mondial de la marque.

Dreame présentera à l'IFA des produits appartenant à trois catégories principales : les robots nettoyeurs, les aspirateur eau et poussière et les aspirateurs-balais sans fil. Les plus récents produits de l'entreprise ouvrent une nouvelle ère d'automatisation complète du nettoyage domestique, grâce à ses succès en matière d'innovation avec des moteurs légers et les technologies AI Action et DualBoost 2.0, entre autres.

Sur le stand de Dreame à l'IFA, vous trouverez en vedette le nouveau robot phare : DreameBot L10s Ultra. Le DreameBot L10s Ultra est capable d'effectuer un nettoyage entièrement automatisé, sans intervention manuelle. Equipé de la technologie avancée du moteur Dreame et de son système exclusif DualBoost 2.0, le DreameBot L10s Ultra assure un nettoyage en profondeur et dispose de plusieurs fonctions, dont l'aspiration, le passage de la serpillière, le ramassage automatique de la poussière, le lavage et le séchage de la serpillière, le remplissage d'eau et l'ajout de solution de nettoyage. Les grands sacs à poussière de 3L peuvent éviter aux utilisateurs de vider le sac à poussière pendant environ 2 mois.

Grâce à l'AI Action de pointe de Dreame, à la lumière structurée en 3D et aux puissantes caméras RBG, le DreameBot L10s Ultra peut évaluer avec précision l'environnement et ajuster sa trajectoire pour nettoyer efficacement et éviter les obstacles. Il peut prendre en charge Alexa, Siri et Google Assistant. Les utilisateurs peuvent simplement parler à leur assistant vocal préféré pour lancer le nettoyage quand ils le souhaitent. Le modèle réduit, DreameBotL10s Pro, qui présente un grand nombre des mêmes caractéristiques (mais sans l'automatisation fournie par la station de base) sera également exposé.

L'aspirateur sans fil à vapeur H12 Steam de Dreame est conçu pour nettoyer les sols durs en éliminant les saletés séchées les plus tenaces, grâce au nettoyage à la vapeur, à l'eau chaude et à l'eau froide,

Au cœur du système H12 Steam se trouvent des moteurs à grande vitesse de renommée mondiale, dont la vitesse maximale est de 180 000 tours par minute. Alimenté par une batterie haute capacité de 8x 4 000mAh, l'aspirateur eau et poussière offre jusqu'à 45 minutes de nettoyage des sols durs. Dreame a également veillé à la commodité et à la convivialité du nettoyage grâce à un système avancé de détection des saletés, une conception pour le nettoyage des bords, un auto nettoyage et un séchage par brosse en une seule pression, un écran LED intuitif, des instructions vocales utiles et une forte traction avant.

Une autre vedette des aspirateurs eau et poussière présentée est le Dreame M12. Adoptant un système avancé de circulation de l'eau et un moteur puissant pour assurer un balayage et une aspiration robustes, il va au-delà du nettoyage des sols durs grâce à une ingénieuse unité principale détachable qui peut être utilisée comme un aspirateur à main une fois que son extension est fixée.

Parmi les autres nouveaux produits exposés, citons le DreameBot D10s Pro, équipé de l'AI Action, de la planification intelligente de la trajectoire, de l'évitement des obstacles et du vidage automatique DualBoost 1.0 ; le DreameBot X10 Ultra, équipé de l'AI Action, du vidage automatique, du lavage et du séchage de la serpillière, de l'installation et du retrait automatiques de la serpillière et d'autres fonctions avancées ; et l'aspirateur-balai sans fil J10, doté d'une aspiration incroyablement puissante, d'une batterie longue durée, d'une filtration de haute qualité et d'un assortiment d'accessoires utiles. La gamme de produits déjà populaires de Dreame, y compris T20, T30, D9 Max, D10 Plus et W10 Pro, sont également inclus pour que les visiteurs puissent interagir avec eux sur le stand de Dreame.

« Toute l'équipe de Dreame est heureuse de participer à l'IFA cette année. Nous croyons que c'est une occasion importante pour nous de montrer notre travail acharné et notre dévouement à l'innovation et à la conception de produits », a déclaré Yu Hao, PDG et fondateur de Dreame. « Depuis le début, nous avons toujours insisté pour que les besoins des consommateurs soient au cœur de nos efforts de R&D et de la construction de nos produits. Nous espérons résoudre leurs problèmes et créer des expériences de nettoyage totalement nouvelles. »

En raison de la croissance rapide du marché et de la popularité des produits Dreame en Allemagne et sur d'autres marchés européens, après l'IFA 2022, Dreame prévoit d'ouvrir un bureau en Allemagne. Ce projet devrait leur permettre de renforcer leur coordination avec les détaillants allemands, de mettre en place une équipe locale afin d'accroître les avantages de leur marque et de mieux servir les consommateurs locaux.

À propos de Dreametech

Établie en 2017, Dreame Technology est une entreprise de produits innovants qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. L'entreprise est un leader mondial dans le domaine des technologies intelligentes et possède plus de 1 300 brevets autorisés dans les domaines des moteurs numériques à grande vitesse, de la mécanique des fluides, du contrôle des robots et du SLAM (localisation et cartographie simultanées). Actuellement, l'entreprise se concentre sur quatre catégories de produits : les robots de nettoyage automatisés, les aspirateurs à eau et à sec, les aspirateurs-balais sans fil et les sèche-cheveux à haute vitesse. Ses produits sont vendus dans plus de 100 pays et régions, notamment en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Corée du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1887926/IFA_2022_Dreame_Technology.jpg

SOURCE Dreame Technology