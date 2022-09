IFA 2022: Dreame Technology prezentuje europejskim konsumentom szeroką gamę innowacyjnych produktów do czyszczenia

BERLIN, 2 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Dreame Technology („Dreame"), światowy lider w dziedzinie inteligentnych urządzeń czyszczących dla domu, prezentuje swoje wiodące w branży technologie i produkty europejskim klientom na targach IFA 2022 w Berlinie, odbywających się w dniach 2-6 września. Spółka Dreame, której produkty do czyszczenia cieszą się ogromną popularnością na rynkach europejskich, przedstawia na wystawie swoje zaawansowane technologie, aby jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby europejskich użytkowników.

Dreame postrzega targi, jako okno do zaprezentowania nowych produktów i doskonałą okazję do wymiany doświadczeń z osobami z branży. Uczestnictwo w wystawie jest również ważnym krokiem dla międzynarodowego rozwoju marki.

Marka prezentuje na targach IFA produkty należące do trzech głównych kategorii: roboty sprzątające, odkurzacze do pracy na sucho i mokro oraz bezprzewodowe odkurzacze ręczne. Najnowsze produkty Spółki zapoczątkowują nową erę pełnej automatyzacji sprzątania w domu dzięki sukcesowi innowacyjnemu lekkich silników i technologii AI Action i DualBoost 2.0 oraz innych.

Na stoisku Dreame IFA zaprezentowany został nowy, flagowy robot: DreameBot L10s Ultra, który jest w stanie całkowicie zautomatyzować sprzątanie bez użycia rąk. Dzięki zaawansowanej technologii silnika Dreame i wyjątkowemu DualBoost 2.0, DreameBot L10s Ultra zapewnia dokładne sprzątanie i posiada różnorodne funkcje, w tym odkurzanie, mopowanie, automatyczne zbieranie kurzu, pranie i suszenie mopa, uzupełnianie wody oraz dodawanie roztworu czyszczącego. Duże worki na kurz o pojemności 3L uwalniają użytkowników od konieczności ich opróżniania przez około 2 miesiące.

Dzięki zaawansowanemu działaniu sztucznej inteligencji Dreame, światłu strukturalnemu 3D i potężnym kamerom RBG, DreameBot L10s Ultra może precyzyjnie ocenić otoczenie i dostosować ścieżkę, aby skutecznie sprzątać i unikać przeszkód. Może współpracować z Alexą, Siri i Asystentem Google. Wystarczy, że użytkownik wyda polecenie swojemu asystentowi głosowemu, aby rozpocząć sprzątanie w dowolnym momencie. Prezentowany jest również model lite, DreameBotL10s Pro, który posiada szereg takich samych funkcji (choć bez automatyzacji, jaką zapewnia stacja bazowa).

Bezprzewodowy odkurzacz parowy na mokro i sucho Dreame H12 Steam jest przeznaczony do czyszczenia twardych podłóg, usuwając nawet najtrudniejsze zaschnięte zabrudzenia, dzięki czyszczeniu parą, gorącą i chłodną wodą.

Najważniejszym elementem H12 Steam są światowej klasy silniki wysokoobrotowe o maksymalnej prędkości 180 tys. obrotów na minutę. Zasilany przez akumulator o zwiększonej pojemności 8 x 4 tys. mAh odkurzacz do pracy na sucho i mokro zapewnia do 45 minut sprzątania twardych podłóg. Firma Dreame zadbała również o wygodę i komfort sprzątania dzięki zaawansowanemu systemowi wykrywania zabrudzeń, konstrukcji czyszczącej na krawędziach, jednoprasowemu samooczyszczaniu i suszeniu szczotką, intuicyjnemu wyświetlaczowi LED, pomocnym komunikatom głosowym i doskonałej trakcji do przodu.

Innym wyróżniającym się odkurzaczem do pracy na sucho i mokro jest Dreame M12. Dzięki zaawansowanemu systemowi cyrkulacji wody i mocnemu silnikowi, który gwarantuje solidne mopowanie i zasysanie, wykracza on poza czyszczenie twardych podłóg dzięki innowacyjnej, odłączanej jednostce głównej, która po podłączeniu przedłużacza może służyć jako odkurzacz ręczny.

Do nowości prezentowanych na wystawie należą DreameBot D10s Pro, wyposażony w AI Action, inteligentne planowanie ścieżki sprzątania, unikanie przeszkód i auto-opróżnianie DualBoost 1.0; DreameBot X10 Ultra z funkcją AI Action, auto-opróżniania, mycia i suszenia mopa, automatycznego zakładania i zdejmowania mopa oraz innymi zaawansowanymi funkcjami; a także bezprzewodowy odkurzacz ręczny J10 z niewiarygodnie mocnym ssaniem, długotrwałym akumulatorem, wysokiej jakości filtracją i asortymentem przydatnych przystawek. Na stoisku Dreame można również zapoznać się z gamą popularnych już produktów, takich jak T20, T30, D9 Max, D10 Plus i W10 Pro.

„Cały zespół Dreame jest niezwykle podekscytowany udziałem w tegorocznych targach IFA. Uważamy, że jest to dla nas doskonała okazja, aby zademonstrować efekty ciężkiej pracy i poświęcenia dla innowacji i projektowania produktów" – powiedział Yu Hao, prezes i założyciel Dreame. „Od początku nieprzerwanie kładliśmy nacisk na to, aby potrzeby konsumentów znalazły się w centrum naszych wysiłków, w zakresie badań i rozwoju oraz tworzenia produktów. Pragniemy rozwiązywać ich problemy i tworzyć zupełnie nowe doświadczenia związane z utrzymaniem czystości".

Ze względu na dynamiczny wzrost rynku i popularność produktów Dreame w Niemczech i na innych rynkach europejskich, po targach IFA 2022 firma planuje otworzyć biuro w Niemczech. To posunięcie powinno umożliwić jej dalszy rozwój koordynacji z niemieckimi detalistami, stworzenie lokalnego zespołu w celu dalszego rozwijania przewagi marki i skuteczniejszej obsługi miejscowych konsumentów.

Dreame Technology

Firma Dreame Technology, założona w 2017 roku, to innowacyjna marka produktów konsumpcyjnych, która skupia się na inteligentnych urządzeniach do sprzątania domu. Wizją firmy jest poprawa jakości życia dzięki technologii. Firma jest światowym liderem w dziedzinie inteligentnych technologii, posiadającym ponad 1300 zatwierdzonych patentów w dziedzinie wysokoobrotowych silników cyfrowych, mechaniki płynów, sterowania robotami oraz technologię SLAM (jednoczesnej lokalizacji i mapowania). Obecnie działalność firmy skupia się na czterech kategoriach produktów: zautomatyzowanych robotach sprzątających, odkurzaczach na mokro i sucho oraz bezprzewodowych odkurzaczach pionowych i szybkich suszarkach do włosów. Jej produkty są sprzedawane w ponad 100 krajach i regionach, w tym w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i Korei Południowej.

