BERLIN, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- 3DMakerpro , pionnier de la technologie de numérisation 3D pour le grand public, a fièrement présenté son dernier produit révolutionnaire, le scanner 3D Seal , au salon IFA NEXT à Berlin, en Allemagne, le 1er septembre 2023. Ce produit révolutionnaire marque une avancée significative dans le domaine de la numérisation 3D, la redéfinissant comme un produit électronique grand public pour la première fois dans l'histoire de ce secteur.

Le scanner 3D Seal, doté d'une précision extraordinaire de 0,01 mm, a été présenté à un public enthousiaste lors du salon IFA NEXT 2023. Il s'agit du premier scanner 3D portable de haute précision destiné au grand public. Avec une précision de pointe de 0,01 mm et une résolution de 0,05 mm, le Seal change non seulement la donne pour les secteurs traditionnels de l'impression 3D et de la rétro-ingénierie, mais constitue également un catalyseur pour rendre la numérisation 3D accessible aux bricoleurs, aux designers et aux amateurs, et ce à un prix d'entrée de gamme exceptionnel.

Depuis sa présentation à l'IFA, le scanner 3D Seal a suscité un vif intérêt de la part des consommateurs et des investisseurs. Sa technologie révolutionnaire, qui utilise une lumière structurée codée en lumière bleue avec une longueur d'onde plus courte, lui permet de projeter une lumière structurée raffinée et d'atteindre une précision inégalée. Cette technologie avancée permet de capturer les moindres détails, textures et arêtes, ce qui permet d'obtenir des modèles 3D haute résolution.

3DMakerpro devient ainsi la première marque du secteur à redéfinir les scanners 3D pour en faire des produits électroniques grand public, mettant ainsi la puissance de la numérisation 3D à la portée du plus grand nombre. Le scanner 3D Seal, qui a lancé sa campagne de financement participatif sur Indiegogo le 29 août, a atteint son objectif de financement en 50 secondes et rassemblé des milliers de donateurs en seulement trois heures.

Le Seal offre de nombreuses fonctionnalités, notamment la capture de couleurs 24 bits, un logiciel intégré gratuit avec des mises à jour OTA à vie, la compatibilité avec divers scénarios et des accessoires intelligents dotés d'une intelligence artificielle.

Tianshi Yuwen, directeur marketing mondial de 3DMakerpro, a commenté le lancement du scanner 3D Seal en ces termes : «Tout comme l'évolution naturelle des images statiques vers les vidéos dynamiques, le passage des expériences bidimensionnelles aux expériences tridimensionnelles est une trajectoire indéniable pour l'avenir.»

«Chez 3DMakerpro, notre mission principale demeure inébranlable », a ajouté M. Yuwen. « Nous sommes déterminés à faire progresser le domaine de la technologie 3D, à accélérer ses progrès et à permettre une intégration transparente des capacités tridimensionnelles dans la vie quotidienne des personnes du monde entier. Notre engagement à l'égard de cette vision est ferme.»

Fondée en 2015, 3DMakerpro dispose d'une équipe de plus de 100 personnes spécialisées dans la recherche et le développement, la plupart d'entre elles ayant une grande expérience dans les domaines de l'optique, de l'électronique, de la modélisation 3D, de la vision industrielle et d'autres secteurs d'activité liés à la 3D.

Soutenue par d'importants efforts de recherche et de développement, 3DMakerpro a développé des logiciels d'algorithmes de pointe, obtenu de nombreux brevets et obtenu des certifications telles que le CMMI niveau 3 pour la recherche et le développement de logiciels et la norme ISO9001 pour les systèmes de qualité.

Le scanner 3D Seal de 3DMakerpro est actuellement disponible en précommande sur Indiegogo et a déjà dépassé les 2000 ventes, ce qui souligne la forte demande pour une technologie de numérisation 3D accessible et de haute précision.

