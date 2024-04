IFCO eröffnet 2024 zwei Hightech-Servicezentren in Großbritannien für weiteres Wachstum und erhöhte Effizienz

Eröffnung neuer hochmoderner Servicezentren in Glasshoughton, West Yorkshire, und in Coventry in den West Midlands.





Die neue Infrastruktur, die Automatisierung und Effizienz integriert, verdeutlicht das Engagement von IFCO für exzellenten Service für Erzeuger und Einzelhändler.

MÜNCHEN, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- IFCO, ein weltweit führender Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für frische Lebensmittel, stärkt sein Service-Center-Netzwerk im Vereinigten Königreich (UK). Diese Investition erhöht den Kundennutzen, steigert die betriebliche Effizienz durch Automatisierung und unterstützt nachhaltige Praktiken im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland.

IFCO hat neue, hochmoderne Service-Center an zwei wichtigen Standorten eingerichtet, die als zentrale Verkehrsknotenpunkte dienen:

Im April 2024 hat IFCO an seinem UK-Hauptsitz in Coventry in den West Midlands eine neue UK-Niederlassungszentrale und ein neues Servicezentrum eröffnet. Das Gebäude hat eine Fläche von 30.270 Quadratmetern.

hat IFCO an seinem UK-Hauptsitz in Coventry in den West Midlands eine neue UK-Niederlassungszentrale und ein neues Servicezentrum eröffnet. Das Gebäude hat eine Fläche von 30.270 Quadratmetern. Bereits im März 2024 hat IFCO das neue Service-Center in Glasshoughton, West Yorkshire, eröffnet. Das Gebäude hat eine Fläche von 14.190 Quadratmetern.

Die energieeffizienten Service-Center verfügen über modernste Waschstraßen, Zentrifugaltrocknung und fortschrittliche Automatisierungstechnologien. Der proprietäre SmartGuardian™ von IFCO garantiert, dass alle Prozesse im automatisierten System strenge internationale Hygieneanforderungen erfüllen. Dies gewährleistet höchste Standards in Bezug auf Produktqualität und -sicherheit.

Michael Pooley, CEO von IFCO, kommentiert diese Neuerungen wie folgt: "Die strategische Investition spiegelt unser langfristiges Engagement für den britischen Markt und die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden wider. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Expansion unseres Unternehmens sowie in unseren fortlaufenden Bemühungen, innovative und nachhaltige Verpackungslösungen sowie exzellenten Kundenservice zu bieten."

"Zusammen verfügen unsere Servicezentren in Großbritannien über eine erweiterte Kapazität von über 400 Millionen Einheiten pro Jahr. Dies ermöglicht es IFCO, die zukünftigen Wachstumsbedürfnisse bestehender und zukünftiger Kunden zu erfüllen. Durch die Modernisierung und Erweiterung unserer Anlagen wollen wir ihnen noch besseren Service, sowie höhere Qualität und eine betriebliche Effizienz bieten", erklärt Dirk Schaich, Supply Chain Director für Nordeuropa bei IFCO.

Über IFCO

IFCO ist ein weltweit führender Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen für frische Lebensmittel und ermöglicht es Kunden in 50+ Ländern, an der Kreislaufwirtschaft teilzunehmen. IFCO betreibt weltweit einen Pool von über 380 Millionen wiederverwendbaren Verpackungsbehältern (RPCs), die jedes Jahr für 2 Milliarden Sendungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchten, Eiern, Brot und anderen Artikeln von Lieferanten an Lebensmitteleinzelhändler verwendet werden. IFCO RPCs sorgen für eine bessere Lieferkette für frische Lebensmittel, indem sie Frische und Qualität schützen und Kosten, Lebensmittelabfälle und Umweltbelastungen im Vergleich zu Einwegverpackungen senken. Mehr: www.ifco.com | Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS

