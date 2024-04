IFCO pérennise sa croissance au Royaume-Uni en améliorant ses opérations et en ouvrant deux nouveaux centres de services en 2024

Création de nouveaux centres de services ultramodernes à Glasshoughton, dans le Yorkshire de l'Ouest, et à Coventry, dans les Midlands de l'Ouest.

Les progrès réalisés en matière d'infrastructure, alliant automatisation et efficacité, soulignent l'engagement d'IFCO à offrir aux producteurs et aux détaillants un service d'excellence.

MUNICH, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- IFCO, leader mondial des solutions d'emballages réutilisables pour les produits frais, renforce son réseau de centres de services à travers le Royaume-Uni (R.-U). Cet investissement significatif améliore le service client, stimule l'efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation et soutient les pratiques durables au Royaume-Uni et en République d'Irlande.

IFCO a inauguré de nouveaux centres de services ultramodernes sur deux sites clés qui jouent le rôle de plateformes centrales de transport :

Un nouveau centre de services à Glasshoughton, dans le Yorkshire de l'Ouest, a ouvert en mars 2024. Le bâtiment s'étend sur une superficie de 14 190 mètres carrés.

Un nouveau centre de services et le siège opérationnel d'IFCO à Coventry, dans les Midlands de l'Ouest, ont quant à eux ouvert leurs portes en avril 2024. Le bâtiment s'étend sur une superficie de 30 270 mètres carrés.

Les centres de services écoénergétiques sont équipés de machines de pointe comprenant des lignes de lavage ultramodernes, un système de séchage centrifuge et des technologies d'automatisation avancées. Le dispositif breveté SmartGuardian™ d'IFCO permet de s'assurer que tous les processus du système automatisé respectent des exigences internationales strictes en matière de désinfection. Cela permet de garantir la conformité aux normes les plus élevées en matière de qualité et de sécurité des produits.

À propos de cette évolution, Michael Pooley, PDG d'IFCO, a déclaré : « Cet investissement stratégique reflète notre engagement à long terme sur le marché britannique et notre volonté de répondre aux besoins en perpétuelle évolution de nos clients. Il s'agit d'une étape importante dans l'expansion de notre entreprise et dans les efforts que nous déployons continuellement pour fournir des solutions d'emballage innovantes et durables, et un service client de qualité supérieure ».

« Combinés, nos centres de services au Royaume-Uni ont une capacité étendue de plus de 400 millions d'unités par an. Cela permet à IFCO de répondre aux besoins de croissance de ses clients actuels et futurs. En modernisant et en agrandissant nos installations, nous avons pour but de fournir un service encore meilleur et un niveau de qualité supérieur à tous nos clients, ainsi que de garantir une efficacité opérationnelle accrue », explique Dirk Schaich, directeur de la chaîne d'approvisionnement d'IFCO pour l'Europe du Nord.

À propos d'IFCO

IFCO est un leader mondial de solutions d'emballages réutilisables pour les produits frais qui permet à ses clients de participer à l'économie circulaire dans plus de 50 pays. IFCO gère un parc mondial de plus de 380 millions de bacs plastiques réutilisables. Ils sont chaque année utilisés dans 2 milliards d'expéditions de produits frais du producteur au détaillant, pour les fruits et légumes, viandes, volailles, produits de la mer, œufs, produits de boulangerie et plus encore. Par rapport aux emballages à usage unique, les bacs plastiques réutilisables IFCO permettent une meilleure chaîne d'approvisionnement en produits frais, en préservant la fraîcheur et la qualité tout en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental. Pour en savoir plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

