IFF 2022 Global Finance and Development Report (Wereldwijd financieel en ontwikkelingsrapport van het IFF voor 2022): De wereldeconomie zal in 2023 naar verwachting met 2,8% groeien, de impact van de pandemie uitgesloten

Met dezelfde uitsluiting zit de Chinese economie op koers om met 4,6% te groeien

GUANGZHOU, China, 5 december 2022 /PRNewswire/ -- De wereldeconomie zal in 2023 met 2,8% groeien, terwijl de Chinese economie volgend jaar naar verwachting met 4,6% zal groeien volgens prognoses van het International Finance Forum (IFF) 2022 Global Finance and Development Report vrijgegeven op de Jaarlijkse Bijeenkomst van het IFF 2022 op vrijdag.

In het rapport wordt geschat dat de Chinese economie in 2022 met 3,3% zal groeien.

Ontwikkelde economieën zullen volgens het rapport volgend jaar met 1,2% groeien, terwijl dat bij ontwikkelingslanden 3,9% bedraagt.

De wereldwijde inflatie, de aanhoudende pandemie en geopolitieke spanningen zijn de belangrijkste redenen voor de wereldwijde malaise in 2022, aldus prof. Song Min, lid van het IFF Academic Committee en decaan van de School voor Economie en Management aan de Universiteit van Wuhan, de hoofdauteur van het rapport.

De Chinese economie zal eind 2022 - begin 2023 opveren, wanneer het land volgens het rapport zijn Covid-beheersingsmaatregelen aanpast.

Het rapport voorspelt dat de wereldeconomie in 2023 zwak zal blijven, aangezien monetaire verkrapping in ontwikkelde landen om de inflatie in toom te houden de groei zal vertragen, wat de economische groei in ontwikkelingslanden dan weer verder zou kunnen vertragen.

Om de groei te stimuleren beveelt de IFF een aantal beleidsmaatregelen aan, waaronder het aanpassen van de pandemische maatregelen door China, een gematigd monetair beleid door centrale banken, het stimuleren van binnenlandse groei door ontwikkelingslanden, het versnellen van de groene transitie en het versterken van internationale samenwerking.

Dit is het tweede jaarverslag van de IFF over de wereldeconomie. Het rapport bestaat uit twee gedeeltes: in het eerste deel staan een analyse en vooruitzichten voor de wereldeconomie, terwijl het tweede deel een beoordeling biedt van de wereldwijde digitale economie en inzichten in het nieuwe groeimomentum van de wereldwijde financiële markten.

Over het International Finance Forum (IFF)

Het International Finance Forum (IFF) is een non-profit, niet-officiële, onafhankelijke internationale organisatie die in oktober 2003 werd opgericht door leiders uit China, de VS, de EU en de andere G20-landen, in samenwerking met opkomende economieën en de leiders van meerdere internationale organisaties, waaronder de VN, de Wereldbank en het IMF. De IFF, ook bekend als de Finance 20 (F20), is daarnaast een permanent dialoogmechanisme op hoog niveau en een multilaterale samenwerkingsorganisatie binnen de financiële wereld.

SOURCE International Finance Forum (IFF)