Rapport FFI 2022 sur les finances et le développement dans le monde : l'économie mondiale devrait croître de 2,8 % en 2023, sans tenir compte de l'impact de la pandémie

GUANGZHOU, Chine, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'économie mondiale devrait croître de 2,8 % en 2023, tandis que l'économie chinoise devrait connaître une croissance de 4,6 % l'année prochaine, selon les prévisions du Rapport mondial sur les finances et le développement 2022 du Forum financier international (FFI), publié vendredi lors de la réunion annuelle du FFI 2022.

Selon le rapport, la croissance de l'économie chinoise sera de 3,3 % en 2022.

Les économies des pays développés connaîtront une croissance de 1,2 %, tandis que celles des pays en développement progresseront de 3,9 % l'année prochaine, selon le rapport.

L'inflation mondiale, la pandémie actuelle et les tensions géopolitiques sont les principales raisons du ralentissement mondial en 2022, a déclaré le professeur Song Min, membre du comité académique du FFI et doyen de l'école d'économie et de gestion de l'université de Wuhan, principal auteur du rapport.

L'économie chinoise se redressera fin 2022 et début 2023, car le pays ajuste ses mesures de contrôle du Covid, selon le rapport.

Le rapport prévoit que l'économie mondiale restera faible en 2023, car le durcissement monétaire dans les pays développés visant à maîtriser l'inflation ralentira la croissance, ce qui pourrait encore freiner la croissance économique dans les nations en développement.

Pour relancer la croissance, le FFI recommande quelques mesures politiques, notamment l'ajustement par la Chine de ses mesures de lutte contre la pandémie, des politiques monétaires modérées par les banques centrales, la stimulation de la croissance intérieure par les pays en développement, l'accélération de la transition écologique et le renforcement de la coopération internationale.

Il s'agit du deuxième rapport annuel du FFI sur l'économie mondiale Le rapport comporte deux parties : la première fournit une analyse et des perspectives de l'économie mondiale, tandis que la seconde présente une évaluation de l'économie numérique mondiale et un aperçu du nouvel élan de croissance des marchés financiers mondiaux.

À propos du Forum financier international (FFI)

Le Forum financier international (FFI) est une organisation internationale indépendante, non officielle et à but non lucratif, fondée en octobre 2003 par les dirigeants de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne et des autres pays du G20, de concert avec les économies émergentes et les dirigeants de plusieurs organisations internationales, dont les Nations unies, la Banque mondiale et le FMI. Également connue sous le nom de Finance 20 (F20), le FFI est également un mécanisme de dialogue permanent de haut niveau et un organisme de coopération multilatérale au sein du monde de la finance.

