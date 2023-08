iFLYTEK lance Budapest Joint A.I. Open Platform aux Championnats du monde d'athlétisme Budapest 23

BUDAPEST, Hongrie, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- iFLYTEK a lancé le Budapest Joint A.I. Open Platform cette semaine aux Championnats du monde d'athlétisme (WAC) à Budapest, en Hongrie. La plateforme crée un écosystème mondial réunissant une technologie de pointe et l'expertise de partenaires mondiaux pour développer des produits et services innovants.

Lors de la conférence de presse, Mingkang Long, le directeur de l'Institut de R&D iFLYTEK, a déclaré que le Joint A.I. Open Platform rassemblera une technologie vocale avancée pour construire un écosystème mondial d'I.A. Il a ajouté que les capacités multilingues d'iFLYTEK disponibles pour les développeurs passeront à plus de 100 d'ici fin 2023.

iFLYTEK s'est associé à SpeechTex, une entreprise incubée par le BME (Budapest University of Technology and Economics), pour lancer le Budapest Joint A.I. Open Platform pendant les Championnats du monde d'athlétisme Budapest 23. iFLYTEK est le fournisseur officiel des événements des Championnats et fournit au WAC Budapest 23 des capacités de communication et de traduction.

Jidong Yu, vice-président principal d'iFLYTEK, et les partenaires internationaux d'iFLYTEK, notamment les laboratoires de communications vocales et d'interactions intelligentes (SmartLabs), BME TMIT (Département des télécommunications et de l'informatique des médias) [Hongrie], Speechmatics [Royaume-Uni], Acapela [Belgique], Mediazen [Sud Corée], Communications and Information Technology & Applied Innovation Center (AIC) [Égypte], A.I. Inc. [Japon] et SpeechTex [Hongrie] – ont participé à la conférence de presse.

En exploitant le pouvoir de la science et de la technologie, les individus et les organisations de divers pays peuvent échanger des idées pour un gain mutuel. Dans cet esprit, iFLYTEK a lancé des invitations proactives aux entreprises et institutions de technologie vocale de Belgique, de Grande-Bretagne, de Hongrie, du Japon, de Corée du Sud et d'Égypte pour qu'elles fournissent une technologie vocale intelligente basée sur leurs langues maternelles.

En mettant en synergie ses capacités avec les technologies de ses partenaires, iFLYTEK a fourni des services techniques sans obstacle pour le WAC Budapest 23. Par l'intermédiaire du Budapest Joint A.I. Open Platform, iFLYTEK laissera encore sa marque sur la coopération technologique et l'amitié internationales.

