IGEL продвигает непрерывность бизнеса с использованием аварийного режима

Базовые возможности под управлением администратора позволяют организациям восстановить безопасный доступ за считанные минуты во время кибератак и сбоев в работе Windows.

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, шт. Флорида, 19 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания IGEL®, глобальная компания-разработчик программного обеспечения, поставляющая платформу IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, сегодня объявила об общей доступности аварийного режима, основной возможности управления в рамках IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (IGEL BC&DR™).

IGEL Advances Business Continuity with Emergency Mode

Во время инцидента безопасности, события программы-вымогателя или сбоя Windows авторизованные администраторы могут использовать IGEL BC&DR™ с аварийным режимом для централизованной перезагрузки поддерживаемых конечных точек IGEL Dual Boot™ в операционную систему IGEL и восстановления безопасного доступа, не полагаясь на пользователей для инициирования восстановления.

Срочная необходимость. Жалобы на программы-вымогатели выросли на 14,42 % в 2025 году, согласно отчету ФБР Internet Crime Report за 2025 год, при этом ожидается, что количество атак будет расти по мере появления новых и сложных угроз. Организации могут быстро восстанавливать центры обработки данных, сети и приложения, но сотрудники могут не иметь возможности работать, пока исследуются, переосмысливаются или заменяются затронутые конечные точки Windows. Аварийный режим помогает закрыть этот пробел в восстановлении конечных точек с помощью управляемой администратором перезагрузки в операционную систему IGEL на встроенном оборудовании.

Для критически важных секторов, включая здравоохранение, финансовые услуги, государственное управление, транспорт и критически важную инфраструктуру, основным преимуществом является непрерывность предоставления основных услуг. Восстанавливая безопасный доступ пользователей за считанные минуты, организации могут помочь поддерживать уход за пациентами, транзакции, общественные услуги и другие критически важные операции, в то время как группы реагирования на инциденты исследуют и исправляют затронутую среду Windows.

Из Universal Management Suite™ (UMS™) администраторы могут перезагрузить одно устройство, выбранные группы или весь парк конечных точек. Устройства остаются заблокированными в операционной системе IGEL до тех пор, пока администратор не изменит их статус и не вернет в Windows.

Во время события раздел Windows изолируется и сохраняется для проведения раследования и проверки соответствия требованиям нормативов, в то время как пользователи возобновляют работу на том же устройстве, повторно подключаясь к авторизованным приложениям и ресурсам, пока группы реагирования на инциденты продолжают свое расследование.

«Организации вложили значительные средства в возможность быстрого восстановления данных и инфраструктуры, но мало кто может восстановить доступ пользователей к конечной точке так же быстро», — сказал Клаус Остерманн (Klaus Oestermann), генеральный директор IGEL. «Аварийный режим IGEL закрывает этот пробел, предоставляя администраторам контролируемый способ повторного подключения людей к авторизованным ресурсам за считанные минуты».

IGEL BC&DR™ с аварийным режимом IGEL поддерживает перезагрузку, повторное подключение и возобновление работы IGEL. Это помогает организациям предотвращать компрометацию конечных точек, сокращать риск, перемещая поддерживаемые устройства из среды Windows, подверженной риску, и восстанавливать безопасный доступ пользователей, пока расследование и исправление продолжаются в течение многих недель.

«Целевое время восстановления (RTO) и фактическое время восстановления (RTA), которое затрагивает ваших пользователей во время события, редко совпадают», — сказал Стерлинг Уилсон (Sterling Wilson), технический директор по обеспечению непрерывности бизнеса и аварийному восстановлению в IGEL. «Аварийный режим помещает восстановление доступа к конечной точке в временную шкалу реагирования на инцидент, поэтому администраторы не управляют им как отдельным проектом для каждого устройства». IGEL BC&DR™ дополняет отказоустойчивость данных, операции по обеспечению безопасности, реагирование на инциденты, устранение угроз и исправление конечных точек. Аварийный режим обеспечивает непрерывность доступа и сохраняет раздел Windows таким, каким он был, нетронутым, поэтому службы безопасности и ИТ-специалисты могут выполнять свои собственные работы по криминалистике и восстановлению.

Аварийный режим IGEL BC&DR теперь доступен для соответствующих требованиям клиентов IGEL BC&DR™ без дополнительных затрат. Чтобы узнать больше:

О компании IGEL

IGEL® — глобальная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, надежную и управляемую платформу конечных точек для безопасного доступа к облаку, VDI, DaaS, SaaS, безопасным браузерам, корпоративным приложениям, а также конечным точкам ОТ. Платформа базируется на ОС IGEL, неизменяемой операционной системе, которая помогает уменьшить поверхность атаки на конечную точку, сохранить проверенное рабочее состояние конечной точки и поддерживать безопасный доступ в распределенных рабочих средах. Благодаря модели превентивной безопасности IGEL Preventative Security Model® платформа использует сертифицированную доставку рабочих нагрузок, централизованное управление и настройку контекстных прав доступа, согласовывая безопасность конечных точек с архитектурами Zero Trust и SSE/SASE от ключевых партнеров IGEL Ready.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) помогает организациям восстанавливать безопасный доступ к конечным точкам Windows, пострадавшим от программ-вымогателей, других кибератак или сбоев. Компания IGEL, основанная в 2001 году, имеет штаб-квартиру в Германии и офисы в Сан-Франциско и Форт-Лодердейле (США), работая с экосистемой из 130 ведущих технологических брендов. Подробнее на сайте www.igel.com.

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