IGEL zlepšuje obchodnú kontinuitu pomocou núdzového režimu
News provided byIGEL
Aug 19, 2026, 05:24 ET
Základné funkcie riadené administrátorom umožňujú organizáciám obnoviť bezpečný prístup do niekoľkých minút počas kybernetických útokov a výpadkov systému Windows.
FORT LAUDERDALE, Florida, 19. august 2026 /PRNewswire/ -- IGEL®, globálna softvérová spoločnosť, ktorá dodáva platformu IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, dnes oznámila všeobecnú dostupnosť svojho núdzového režimu, čo je základná funkcia riadenia v rámci riešenia IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (IGEL BC&DR™).
Počas bezpečnostného incidentu, napadnutia ransomvérom alebo výpadku systému Windows môžu oprávnení správcovia použiť IGEL BC&DR™ s núdzovým režimom na centrálny reštart podporovaných koncových bodov s podporou IGEL Dual Boot™ do operačného systému IGEL a obnovenie bezpečného prístupu bez toho, aby sa museli spoliehať na to, že obnovu spustia používatelia.
Potreba je naliehavá. Počet sťažností na ransomvér sa v roku 2025 v roku 2025 zvýšil o 14,42 %, podľa správy FBI o internetovej kriminalite za rok 2025 a očakáva sa, že s výskytom nových a sofistikovaných hrozieb sa bude počet útokov zvyšovať. Organizácie majú možnosť rýchlo obnovovať dátové centrá, siete a aplikácie, no zamestnanci môžu stratiť možnosť pracovať, kým sa nepreskúmajú, neobnovia alebo nevymenia postihnuté koncové body Windows. Núdzový režim pomáha prekonať túto medzeru v obnove koncových bodov prostredníctvom reštartu operačného systému IGEL OS na nainštalovanom hardvéri, ktorý riadi správca.
V kritických sektoroch vrátane zdravotníctva, finančných služieb, verejnej správy, dopravy a kritickej infraštruktúry je hlavným prínosom kontinuita základných služieb. Obnovením bezpečného prístupu používateľov do niekoľkých minút môžu organizácie pomôcť udržať starostlivosť o pacientov, transakcie, verejné služby a ďalšie kritické operácie, zatiaľ čo pohotovostné tímy vyšetrujú a naprávajú postihnuté prostredie Windows.
Z balíka Universal Management Suite™ (UMS™) môžu správcovia reštartovať jedno zariadenie, vybrané skupiny alebo celé flotily koncových zariadení. Zariadenia zostávajú uzamknuté v operačnom systéme IGEL, kým ich správca nezmení späť na Windows.
Počas incidentu je oblasť systému Windows izolovaná a uchovaná na účely forenznej kontroly a kontroly súladu s predpismi, zatiaľ čo používatelia pokračujú v práci na tom istom zariadení a znova sa pripájajú k autorizovaným aplikáciám a zdrojom počas toho, ako pohotovostné tímy pokračujú vo vyšetrovaní.
„Organizácie síce investovali značné prostriedky do schopnosti rýchlo obnoviť dáta a infraštruktúru, no len máloktorá dokáže rovnako rýchlo obnoviť prístup používateľov na koncových bodoch," povedal Klaus Oestermann, generálny riaditeľ spoločnosti IGEL. „Núdzový režim IGEL túto medzeru preklenie tým, že administrátorom poskytuje kontrolovaný spôsob, ako do niekoľkých minút znovu pripojiť ľudí k autorizovaným zdrojom."
IGEL BC&DR™ s núdzovým režimom IGEL podporuje systém IGEL s reštartovaním, opätovným pripojením a obnovením prevádzky. Pomáha organizáciám predchádzať narušeniu koncových bodov, obmedzovať riziká presunutím podporovaných zariadení mimo rizikového prostredia Windows a obnoviť bezpečný prístup používateľov, zatiaľ čo vyšetrovanie a náprava môžu trvať aj niekoľko týždňov.
„Cieľový čas obnovy (RTO) a skutočný čas obnovy (RTA), ktoré vaši používatelia zažívajú počas udalosti, sa len málokedy zhodujú," povedal Sterling Wilson, technický riaditeľ pre obchodnú kontinuitu a obnovu po havárii v spoločnosti IGEL. „Núdzový režim umiestňuje obnovu prístupu ku koncovým bodom do časovej osi reakcie na incident, takže správcovia ju neriešia ako samostatný projekt pre jednotlivé zariadenia." IGEL BC&DR™ dopĺňa dátovú odolnosť, bezpečnostné operácie, reakciu na incidenty, odstraňovanie hrozieb a nápravu koncových bodov. Núdzový režim zaisťuje kontinuitu prístupu a zachováva oddiel systému Windows presne tak, ako bol, nedotknutý, aby bezpečnostné a IT tímy mohli vykonávať vlastné forenzné a obnovovacie práce.
Núdzový režim IGEL BC&DR je teraz všeobecne dostupný pre oprávnených zákazníkov IGEL BC&DR™ bez dodatočných nákladov. Viac informácií:
- Preskúmajte IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™
- Prečítajte si blog: Reštart, opätovné pripojenie, obnova: Rýchlejšia cesta k zaisteniu kontinuity podnikania uprostred incidentu
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O spoločnosti IGEL
IGEL® je globálna softvérová spoločnosť, ktorá dodáva platformu IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, dôveryhodnú a kontrolovanú platformu koncových bodov pre bezpečný prístup ku cloudu, VDI, DaaS, SaaS, zabezpečeným prehliadačom, podnikovým aplikáciám, ako aj koncovým bodom OT. Jej základom je IGEL OS, nemenný operačný systém, ktorý pomáha znižovať počet útokov na koncové body, zachovávať známy dobrý stav koncových bodov a podporovať bezpečný prístup v rámci distribuovaných pracovných prostredí. Prostredníctvom IGEL Preventative Security Model® platforma pridáva overené poskytovanie pracovných záťaží, centralizovanú správu a kontextové presadzovanie, čím zosúlaďuje zabezpečenie koncových bodov s architektúrami Zero Trust a SSE/SASE od kľúčových partnerov IGEL Ready.
Riešenie IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) pomáha organizáciám obnoviť bezpečný prístup na koncových bodoch systému Windows postihnutých ransomvérom, inými kybernetickými útokmi alebo výpadkami. Spoločnosť IGEL, založená v roku 2001, má centrálu v Nemecku a kancelárie v USA v San Franciscu a Fort Lauderdale. Spolupracuje s ekosystémom 130 popredných technologických značiek. Viac informácií nájdete na stránke www.igel.com.
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