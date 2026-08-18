IGEL rozwija ciągłość działania dzięki Emergency Mode

Kluczowa funkcja uruchamiana przez administratora umożliwia organizacjom odzyskanie bezpiecznego dostępu w ciągu kilku minut podczas cyberataków i awarii systemu Windows.

FORT LAUDERDALE, Floryda, 18 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- IGEL®, międzynarodowa firma z branży oprogramowania dostarczająca platformę IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, ogłosiła dziś ogólną dostępność Emergency Mode, podstawowej funkcji zarządzania w ramach IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (IGEL BC&DR™).

IGEL Advances Business Continuity with Emergency Mode

Podczas incydentu związanego z bezpieczeństwem, ataku ransomware albo awarii systemu Windows upoważnieni administratorzy mogą wykorzystać IGEL BC&DR™ z Emergency Mode, aby centralnie uruchomić obsługiwane punkty końcowe z funkcją IGEL Dual Boot™ w IGEL OS i odzyskać bezpieczny dostęp bez konieczności inicjowania odzyskiwania przez użytkowników.

Potrzeba takiego rozwiązania jest pilna. Według raportu FBI za 2025 r. (Internet Crime Report) liczba skarg dotyczących ransomware wzrosła w 2025 r. o 14,42%, a wraz z pojawianiem się nowych, zaawansowanych zagrożeń należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby ataków. Organizacje mogą szybko odtworzyć centra danych, sieci i aplikacje, ale dopóki dotknięte incydentem punkty końcowe z systemem Windows są analizowane, przywracane z obrazu albo wymieniane, dopóty pracownicy nie mogą powrócić do swoich obowiązków. Emergency Mode pomaga wypełnić tę lukę w odzyskiwaniu punktów końcowych dzięki kontrolowanemu przez administratora ponownemu uruchomieniu urządzenia w IGEL OS na istniejącym sprzęcie.

W sektorach krytycznych, takich jak ochrona zdrowia, usługi finansowe, administracja publiczna, transport i infrastruktura krytyczna, najważniejszą korzyścią jest ciągłość świadczenia usług podstawowych. Przywracając bezpieczny dostęp użytkowników w ciągu kilku minut, organizacje są w stanie podtrzymywać ciągłość opieki nad pacjentami, transakcji, usług publicznych i innych operacji o znaczeniu krytycznym, podczas gdy zespoły reagowania na incydenty badają i naprawiają dotknięte problemem środowisko Windows.

Z poziomu Universal Management Suite™ (UMS™) administratorzy mogą ponownie uruchomić pojedyncze urządzenie, wybrane grupy albo całe floty punktów końcowych. Urządzenia pozostają zablokowane w IGEL OS do czasu przywrócenia ich do systemu Windows przez administratorów.

W trakcie incydentu partycja Windows jest izolowana i zachowywana do celów analizy śledczej oraz kontroli zgodności, a użytkownicy wracają do pracy na tym samym urządzeniu, ponownie łącząc się z autoryzowanymi aplikacjami i zasobami, a zespoły reagowania na incydenty kontynuują analizę zdarzenia.

„Organizacje dużo zainwestowały w możliwość szybkiego odzyskiwania danych i infrastruktury, ale niewiele z nich potrafi równie szybko przywrócić użytkownikom dostęp na poziomie punktu końcowego - powiedział Klaus Oestermann, dyrektor generalny IGEL. - IGEL Emergency Mode zamyka tę lukę, dając administratorom kontrolowany sposób ponownego połączenia ludzi z autoryzowanymi zasobami w ciągu kilku minut".

IGEL BC&DR™ z IGEL Emergency Mode wspiera podejście IGEL oparte na trzech krokach: uruchom ponownie, połącz na nowo i wznów pracę. Pomaga organizacjom zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa punktów końcowych, ograniczać ryzyko przez przenoszenie obsługiwanych urządzeń poza zagrożone środowisko Windows oraz odzyskiwać bezpieczny dostęp dla użytkowników na czas trwających tygodniami czynności dochodzeniowych i działań naprawczych.

„Zakładany cel czasu odzyskiwania (RTO) i rzeczywisty czas odzyskiwania (RTA) podczas incydentu rzadko są tą samą wartością - powiedział Sterling Wilson, Field CTO ds. ciągłości działania i odtwarzania po awarii w IGEL. - Emergency Mode wpisuje odzyskiwanie dostępu do punktów końcowych w oś czasu reagowania na incydent, dzięki czemu administratorzy nie muszą zarządzać nim jako osobnym projektem realizowanym urządzenie po urządzeniu". IGEL BC&DR™ uzupełnia działania z zakresu odporności danych, operacji bezpieczeństwa, reagowania na incydenty, eliminowania zagrożeń oraz przywracania bezpiecznego działania punktów końcowych. Emergency Mode zapewnia ciągłość dostępu i zachowuje partycję Windows dokładnie w takim stanie, w jakim była - bez żadnych zmian - aby zespoły bezpieczeństwa i IT mogły przeprowadzić własne czynności śledcze i odtworzeniowe.

IGEL BC&DR Emergency Mode jest już ogólnodostępny dla uprawnionych klientów IGEL BC&DR™ bez dodatkowych kosztów. Więcej informacji:

O IGEL

IGEL® jest międzynarodowym producentem oprogramowania, która dostarcza platformę Adaptive Secure Endpoint Platform™ - zaufaną zarządzaną platformę punktów końcowych zapewniającą bezpieczny dostęp do chmury, infrastruktury VDI, DaaS, usług SaaS, bezpiecznych przeglądarek, aplikacji przedsiębiorstwa, a także punktów końcowych środowisk OT. Jej podstawą jest IGEL OS - niezmienny system operacyjny, który pomaga ograniczyć powierzchnię ataku na punkty końcowe, utrzymać ich znany, bezpieczny stan oraz zapewnić bezpieczny dostęp w rozproszonych środowiskach pracy. Dzięki IGEL Preventative Security Model® platforma zapewnia dodatkowo uwierzytelnione dostarczanie obciążeń, scentralizowane zarządzanie i egzekwowanie zasad z uwzględnieniem kontekstu, dostosowując bezpieczeństwo punktów końcowych do architektur Zero Trust oraz SSE/SASE oferowanych przez kluczowych partnerów programu IGEL Ready.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) pomaga organizacjom przywrócić bezpieczny dostęp w punktach końcowych z systemem Windows, które zostały zainfekowane oprogramowaniem ransomware, padły ofiarą cyberataku lub uległy awarii. Założona w 2001 roku firma IGEL ma siedzibę w Niemczech i oddziały w Stanach Zjednoczonych - w San Francisco i Fort Lauderdale - i współpracuje z ekosystemem 130 czołowych marek technologicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.igel.com.

Windows jest znakiem towarowym grupy spółek Microsoft.