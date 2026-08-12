IGEL navázal spolupráci s Menlo Security k posílení bezpečnosti od koncového zařízení až po prohlížeč
News provided byIGEL
Aug 12, 2026, 11:34 ET
Toto společné řešení má za cíl posílit zabezpečený přístup v souladu s modelem nulová důvěra od koncového zařízení až po prohlížeč a zároveň pomáhá organizacím optimalizovat využití VDI pro podporované prohlížeče a pracovní postupy v rámci SaaS
FORT LAUDERDALE, Florida, 12. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost IGEL®, globální softwarová firma poskytující svou Adaptivní zabezpečenou platformu koncových bodů™, a společnost Menlo Security, vedoucí podnik v oblasti zabezpečení prohlížečů pro lidské i automatizované pracovní síly, dnes oznámily partnerství, které zajišťuje komplexní zabezpečený přístup od koncového zařízení až k podnikovým aplikacím. Společné řešení kombinuje Adaptivní zabezpečenou platformu koncových bodů™ od IGEL se zabezpečeným přístupem k aplikacím (SAA) od Menlo a pomáhá organizacím snížit zbytečnou závislost na VDI (virtuální desktopové infrastruktuře) u pracovních postupů zaměřených na prohlížeč, omezit nadměrné šíření agentů na koncových zařízeních a podporovat přístup v souladu s modelem nulová důvěra (Zero Trust) napříč webovými a SaaS pracovními postupy.
Odstranění bezpečnostní mezery mezi koncovým zařízením a prohlížečem
Architekti zabezpečení čelí zásadní výzvě: mnoho modelů zabezpečení koncových zařízení stále považuje stav zařízení a přístup k prohlížeči za oddělené kontrolní body, a to navzdory tomu, že většina práce se dnes odehrává v prohlížeči prostřednictvím cloudových a webových aplikací. Tato mezera se prohlubuje, protože agenti umělé inteligence začínají spolupracovat se zaměstnanci přímo v prohlížeči a zavádějí nové vzorce činnosti v prohlížeči, pro jejichž řízení nebyly starší koncová zařízení a mechanismy řízení přístupu navrženy. Partnerství společností IGEL a Menlo Security tuto mezeru řeší vytvořením koordinovaného modelu důvěry, který začíná u koncového zařízení a rozšiřuje se až na přístup k aplikacím v prohlížeči.
„Budoucnost podnikového výpočetního prostředí spočívá v přístupu ‚nejdřív prohlížeč', avšak bezpečnost prohlížeče je jen tak silná, jak silný je operační systém, na kterém běží," uvedl Jim Airdo, první viceprezident pro strategická partnerství ve společnosti IGEL. „IGEL představuje bezpečný operační systém jako základ pro přístup k moderním aplikacím a poskytuje důvěryhodnou platformu, kterou organizace potřebují, aby mohly s důvěrou zavádět pracovní prostředí poskytovaná prostřednictvím prohlížeče. Ve spolupráci s Platformou pro zabezpečení prohlížečů od Menlo poskytujeme komplexní ochranu, která sjednocuje zabezpečení koncových zařízení a prohlížečů do jediné odolné architektury typu nulová důvěra."
Toto společné řešení snižuje běžné integrační a provozní výzvy, které vznikají, když bezpečnost koncových zařízení a webová bezpečnost fungují nezávisle na sobě. Místo přidávání dalších agentů na koncová zařízení nebo směrování pracovních postupů založených na prohlížeči přes plné relace VDI mohou bezpečnostní architekti sladit správu koncových zařízení s kontrolami přístupu založenými na prohlížeči v celé přístupové cestě.
Architektura navržená s ohledem na jednoduchost a škálovatelnost
Dnešním oznámením společnosti IGEL a Menlo Security představují společné řešení, které kombinuje koncová zařízení s technologií IGEL se službou zabezpečený přístup k aplikacím od Menlo a přináší tři klíčové architektonické výhody:
- Koordinovaná řídicí rovina v souladu s principy nulová důvěra: Preventivní bezpečnostní model® společnosti IGEL pomáhá vytvořit důvěryhodný základ koncových zařízení tím, že zmenšuje plochu útoku na koncových zařízeních a omezuje zbytečná rizika ještě předtím, než dojde k přístupu. Menlo SAA tento základ doplňuje uplatňováním řízení přístupu na základě principu nejnižších oprávnění pro webové a SaaS aplikace. Společně mohou bezpečnostní týmy sjednotit správu koncových zařízení prostřednictvím softwarového nástroje Universal Management Suite™ (UMS™) s politikou přístupu k prohlížečům a aplikacím SaaS (typu software jako služba) vynucovanými prostřednictvím Menlo SAA, čímž nahradí nesouvislé pracovní postupy pro koncová zařízení a přístupy koordinovanějším modelem zabezpečení.
- Přístup k aplikacím bez klientů: Organizace mohou zabezpečit přístup k aplikacím kritickým pro podnikání pro podporované vzory přístupu prostřednictvím prohlížeče a SaaS, aniž musí nasazovat další agenty na koncových zařízeních nebo rozšiřovat infrastrukturu VDI na pracovní postupy, které lze bezpečně poskytovat prostřednictvím prohlížeče. To pomáhá omezit nadměrné šíření agentů na koncových zařízeních a složitost infrastruktury a zároveň zjednodušuje nasazení v různých prostředích koncových zařízení.
- Zefektivněná správa: Architekti zabezpečení mohou využít platformu UMS™ k centralizované kontrole koncových zařízení a zároveň aplikovat bezpečnostní zásady společnosti Menlo založené na prohlížeči prostřednictvím stávajících poskytovatelů identity a nástrojů pro koordinaci zabezpečení.
„Společnosti IGEL a Menlo společně poskytují bezpečnostním týmům koordinovanou cestu od zařízení až po aplikaci, takže mohou model nulová důvěra rozšířit všude tam, kde pracují jejich zaměstnanci a agenti umělé inteligence, aniž by museli hromadit agenty na koncových zařízeních nebo zavádět VDI," uvedl Aayush Agarwal, ředitel pro produktové řízení ve společnosti Menlo Security. „Zabezpečení prohlížeče je nyní klíčové pro zabezpečení podniku a my budujeme Platformu pro zabezpečení prohlížečů od Menlo tak, aby se stala základem, na kterém mohou přední partneři v oblasti koncových zařízení a infrastruktury, jako je IGEL, rozšiřovat svou vlastní hodnotu."
Měřitelný dopad na podnikání
Organizace, které zavádějí toto společné řešení, mohou očekávat konkrétní provozní zlepšení. Jsou to:
- Zvýšená úroveň zabezpečení: Koordinované kontrolní mechanismy v souladu s přístupem „nulová důvěra" od koncových zařízení až po aplikace snižují běžné mezery mezi důvěryhodností zařízení, používáním přihlašovacích údajů a přístupem k aplikacím prostřednictvím prohlížeče.
- Zjednodušená architektura: Menší počet agentů na koncových zařízeních a méně integračních bodů v přístupových cestách snižuje jak technickou složitost, tak provozní riziko.
- Snížené celkové náklady na vlastnictví (TCO): Cílenější využití infrastruktury VDI pro pracovní úlohy, které ji vyžadují, zatímco pracovní postupy využívající prohlížeč a služby SaaS lze převést na jednodušší model zabezpečeného přístupu, čímž se zvýší efektivita IT. Společné řešení podporuje okamžité nasazení pro organizace, které se snaží modernizovat prostředí VDI nebo posílit stávající investice do zabezpečení koncových zařízení pomocí komplexní ochrany webových aplikací.
Další informace o Adaptivní zabezpečené platformě koncových bodů™ od IGEL najdete na stránkách https://www.igel.com/secure-endpoint-os/.
O společnosti IGEL
IGEL® je globální softwarová společnost, která poskytuje Adaptivní zabezpečenou platformu koncových bodů™ – důvěryhodnou a řízenou platformu pro koncová zařízení, umožňující bezpečný přístup ke cloudu, VDI, DaaS (desktopu jako službě), SaaS, zabezpečeným prohlížečům, podnikovým aplikacím i koncovým zařízením v oblasti operačních technologií (OT). Jejím základem je IGEL OS, neměnný operační systém, který pomáhá zmenšit plochu útoku na koncová zařízení, zachovat stav koncových zařízení s ověřenou funkčností a podporovat bezpečný přístup v distribuovaných pracovních prostředích. Prostřednictvím Preventivního bezpečnostního modelu® od společnosti IGEL platforma přidává ověřené poskytování pracovních úloh, centralizovanou správu a kontextové vynucování, čímž sladí zabezpečení koncových zařízení s architekturami nulová důvěra a SSE/SASE od klíčových partnerů s certifikací IGEL Ready.
Zajištění nepřetržitého chodu podniku a obnovy po havárii™ (BC&DR) od společnosti IGEL pomáhá organizacím obnovit bezpečný přístup na koncových zařízeních se systémem Windows postižených ransomwarem, jinými kyberútoky nebo výpadky. Společnost IGEL byla založena v roce 2001, má sídlo v Německu a pobočky v USA v San Franciscu a Fort Lauderdale a spolupracuje s ekosystémem 130 předních technologických značek. Více informací najdete na www.igel.com.
Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft.
O společnosti Menlo Security
Společnost Menlo Security je průkopníkem Platformy pro zabezpečení prohlížečů (BSP), první infrastruktury v oboru určené k řízení hybridní pracovní síly složené z lidí a autonomních agentů umělé inteligence. Tím, že klade důraz na prohlížeč jako na nový podnikový operační systém, poskytuje Menlo řešení „Guardian Runtime" (strážce běhového prostředí), které se uplatňuje u specifických rizicích vznikající v situacích, kdy agenti umělé inteligence pracují rychlostí stroje bez lidské skepse. Platforma Menlo umožňuje agentním podnikům s důvěrou škálovat umělou inteligenci a poskytuje univerzální připojení ke starším datům a jednotnou prevenci zero-day hrozeb (útoků nultého dne) v každé relaci. Společnost Menlo, které důvěřuje více než 1 000 globálních podniků – včetně osmi z deseti největších finančních institucí a významných vládních agentur –, chrání přes 8 milionů uživatelů a miliony souběžných relací agentů umělé inteligence. Společnost Menlo se sídlem v Mountain View v Kalifornii, za kterou stojí investoři jako JPMorgan Chase, American Express Ventures a Vista Equity Partners, zajišťuje bezpečnost prohlížečů pro éru agentických systémů. Více informací najdete na www.menlosecurity.com.
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