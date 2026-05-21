IGEL y Zscaler publican modelos de seguridad sanitaria para la atención médica distribuida

Estos nuevos modelos conjuntos ayudan a las organizaciones de atención médica a modernizar su infraestructura, extendiendo una base de sistema operativo de punto final segura e inmutable a las arquitecturas SASE.

COPENHAGUE, Dinamarca, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- IGEL , empresa global de software que ofrece la Adaptive Secure Endpoint Platform™ , anunció hoy la disponibilidad de nuevos modelos de seguridad para el sector sanitario, desarrollados en colaboración con Zscaler , líder en seguridad en la nube. Presentados en HIMSS26 Europe en Copenhague, estos modelos proporcionan a las organizaciones sanitarias orientación arquitectónica para garantizar la seguridad en la prestación de atención distribuida, proteger la información sanitaria protegida (PHI) y fortalecer la planificación de la continuidad operativa en clínicas, flujos de trabajo de profesionales sanitarios remotos y entornos de recuperación aislados.

IGEL and Zscaler joint blueprints help healthcare organizations modernize infrastructure.

A medida que la prestación de servicios sanitarios se vuelve más descentralizada, las organizaciones proveedoras se enfrentan a una mayor exposición de los dispositivos, a la ampliación de las vías de acceso a sistemas clínicos críticos y a una creciente presión para mantener la continuidad de la atención durante eventos disruptivos. Los modelos conjuntos de IGEL y Zscaler abordan estos desafíos combinando el sistema operativo inmutable para dispositivos de IGEL, Universal Management Suite (UMS) y el portal de aplicaciones de IGEL con los controles de acceso basados en identidad y políticas de Zscaler, ofrecidos a través de la plataforma Zscaler Zero Trust Exchange™.

Los modelos están diseñados específicamente para el sector sanitario y se centran en tres casos de uso de alta prioridad: acceso seguro a entornos de recuperación aislados durante una interrupción cibernética, un modelo estandarizado de seguridad y acceso para clínicas distribuidas y acceso remoto seguro para profesionales sanitarios que trabajan fuera del perímetro hospitalario tradicional. En conjunto, proporcionan a las organizaciones sanitarias directrices arquitectónicas de confianza cero diseñadas para reducir la dependencia de los modelos de acceso tradicionales centrados en VPN, reducir la persistencia de la información sanitaria protegida en los puntos finales según la configuración del cliente y promover políticas de acceso más coherentes en entornos de atención distribuida.

El modelo de acceso al entorno de recuperación aislado: Diseñado para escenarios de alto impacto (por ejemplo, ransomware destructivo), este modelo ayuda a las organizaciones a restaurar las operaciones estableciendo un estado de punto final seguro y garantizando un acceso estrictamente controlado a los sistemas de recuperación. Esto respalda el enfoque de continuidad del negocio y recuperación ante desastres de IGEL, ya que permite que los puntos finales cambien rápidamente a un estado operativo de confianza, manteniendo el acceso a las aplicaciones centralizado o alojado.

Diseñado para escenarios de alto impacto (por ejemplo, ransomware destructivo), este modelo ayuda a las organizaciones a restaurar las operaciones estableciendo un estado de punto final seguro y garantizando un acceso estrictamente controlado a los sistemas de recuperación. Esto respalda el enfoque de continuidad del negocio y recuperación ante desastres de IGEL, ya que permite que los puntos finales cambien rápidamente a un estado operativo de confianza, manteniendo el acceso a las aplicaciones centralizado o alojado. El modelo para clínicas distribuidas: Proporciona un modelo replicable para que las clínicas ambulatorias y los centros de diagnóstico por imagen estandaricen un punto final inmutable y controles de acceso, reduciendo la dependencia de los dispositivos de seguridad locales y las redes VPN heredadas.

Proporciona un modelo replicable para que las clínicas ambulatorias y los centros de diagnóstico por imagen estandaricen un punto final inmutable y controles de acceso, reduciendo la dependencia de los dispositivos de seguridad locales y las redes VPN heredadas. El modelo de acceso remoto para profesionales sanitarios: Extiende los mismos controles a los profesionales sanitarios que trabajan de forma remota, lo que permite un comportamiento de acceso uniforme en entornos hospitalarios, clínicos y remotos.

" Para las organizaciones sanitarias, la resiliencia y la seguridad no pueden tratarse como iniciativas separadas", afirmó Matthias Haas, director de tecnología de IGEL. "Estos planes estratégicos conjuntos para el sector sanitario, desarrollados en colaboración con Zscaler, ofrecen orientación práctica para reducir el riesgo en los puntos finales, garantizar el acceso basado en políticas y apoyar la prestación de atención médica incluso cuando no se puede confiar plenamente en ciertas partes del entorno".

"La prestación de atención médica se ha expandido mucho más allá de los muros del hospital, y la superficie de ataque se ha ampliado con ella", declaró Frank Nydam, director ejecutivo de Salud de Zscaler. "Nuestra colaboración con IGEL proporciona a las organizaciones sanitarias una arquitectura moderna para proteger los puntos finales distribuidos a gran escala, lo que ayuda a reducir el riesgo y, al mismo tiempo, facilita un acceso rápido y fiable para los equipos de atención médica".

Al combinar la integridad de los endpoints con la aplicación de políticas de acceso en la nube, IGEL y Zscaler ayudan a las organizaciones sanitarias a simplificar su arquitectura de seguridad, consolidar herramientas redundantes y establecer un modelo más sostenible para proteger los flujos de trabajo clínicos y los datos de los pacientes.

Los modelos de seguridad para el sector sanitario de IGEL y Zscaler ya están disponibles. Las organizaciones sanitarias que asistan a HIMSS26 Europe podrán obtener más información de IGEL durante el evento en Copenhague.

Más información:

Acerca de IGEL

IGEL es una empresa de software global que ofrece la plataforma Adaptive Secure Endpoint Platform™ para espacios de trabajo digitales modernos y acceso seguro. Mediante su sistema operativo seguro para endpoints, Universal Management Suite™ (UMS) y el portal de aplicaciones IGEL, IGEL implementa un modelo de seguridad preventiva™ que aplica políticas en tiempo real y se adapta dinámicamente a las condiciones del usuario, el dispositivo y el contexto.

La plataforma ofrece IGEL Adaptive Secure Desktop™, que proporciona acceso seguro y fiable a aplicaciones SaaS, DaaS, VDI y empresariales en entornos distribuidos. Respaldada por un ecosistema de más de 130 socios tecnológicos, IGEL extiende los marcos de Zero Trust y SASE a los endpoints. Fundada en 2001, IGEL tiene su sede en Alemania y opera en Estados Unidos. Para más información, visite www.igel.com