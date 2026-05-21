Společnosti IGEL a Zscaler představují bezpečnostní modely pro zdravotnictví určené pro decentralizované poskytování péče
May 21, 2026, 04:22 ET
Nové společné modely pomáhají zdravotnickým organizacím modernizovat infrastrukturu rozšířením bezpečného a neměnného základu operačního systému koncových zařízení do architektur SASE (bezpečné brány přístupových služeb)
KODAŇ, Dánsko, 21. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost IGEL, globální softwarová firma poskytující Adaptivní platformu pro zabezpečení koncových zařízení™, dnes oznámila dostupnost nových bezpečnostních plánů pro zdravotnictví vyvinutých ve spolupráci se společností Zscaler, vedoucím podnikem v oblasti cloudové bezpečnosti. Tyto plány, představené na konferenci HIMSS26 Europe (Společnosti pro informační a řídicí systémy ve zdravotnictví v Evropě) v Kodani, poskytují zdravotnickým organizacím architektonické pokyny pro zabezpečení decentralizované zdravotní péče, podporu ochrany chráněných zdravotních údajů (PHI) a posílení plánování provozní kontinuity napříč klinikami, pracovními postupy vzdálených lékařů a izolovanými prostředími pro obnovu.
Vzhledem k tomu, že poskytování zdravotní péče se stále více decentralizuje, čelí organizace poskytovatelů zdravotní péče zvýšenému riziku ohrožení koncových zařízení, rozšířeným přístupovým cestám ke kritickým klinickým systémům a rostoucímu tlaku na zachování kontinuity péče i během narušení provozu. Společné řešení společností IGEL a Zscaler se věnuje těmto výzvám kombinací neměnného operačního systému pro koncová zařízení od společnosti IGEL, Sady nástrojů pro univerzální správu (UMS) a portálu IGEL App Portal s řízením přístupu založeným na identitě a zásadách od společnosti Zscaler. To je poskytováno prostřednictvím platformy Výměna v rámci modelu Zero Trust od Zscaleru™.
Tyto plány jsou navrženy speciálně pro zdravotnictví a zaměřují se na tři případy použití s vysokou prioritou: bezpečný přístup k izolovaným obnovovacím prostředím během kybernetických narušení, standardizovaný model zabezpečení a přístupu pro decentralizované kliniky a bezpečný vzdálený přístup pro klinické pracovníky pracující mimo tradiční areál nemocnice. Společně poskytují zdravotnickým organizacím architektonické pokyny Zero Trust, které jsou navrženy tak, aby snížily závislost na tradičních modelech přístupu založených na VPN, omezily přetrvávání PHI na koncových bodech v závislosti na konfiguraci zákazníka a podporovaly konzistentnější zásady přístupu v decentralizovaných zdravotnických zařízeních.
- Plán pro přístup k izolovanému prostředí pro obnovu: Tento plán, určený pro scénáře s vážnými dopady (např. destruktivní ransomware), pomáhá organizacím obnovit provoz tím, že zajišťuje stav koncových zařízení s ověřenou funkčností a prosazuje přísně kontrolovaný přístup k systémům pro obnovu. Podporuje tak přístup společnosti IGEL k zajištění kontinuity podnikání a zotavení po havárii tím, že umožňuje koncovým zařízením rychle přejít do důvěryhodného provozního stavu, přičemž přístup k aplikacím zůstává centralizovaný nebo hostovaný.
- Plán pro decentralizované kliniky: Poskytuje opakovatelný model pro ambulantní kliniky a pracoviště zobrazovacích metod, který umožňuje standardizaci na neměnných koncových bodech a kontrolách přístupu a zároveň snižuje závislost na lokálních bezpečnostních zařízeních a starších VPN backhaulových řešeních.
- Plán pro vzdálený přístup klinických pracovníků: Rozšiřuje stejné kontroly na klinické pracovníky pracující na dálku, což umožňuje konzistentní chování přístupu v nemocničním, klinickém i vzdáleném prostředí.
„Pro organizace ve zdravotnictví nelze odolnost a bezpečnost považovat za oddělené iniciativy," řekl Matthias Haas, technický ředitel společnosti IGEL. „Tyto společné plány pro zdravotnictví se společností Zscaler poskytují praktické pokyny pro snížení rizika koncových zařízení, prosazování přístupu založeného na zásadách a podporu poskytování péče, i když nelze částem prostředí plně důvěřovat."
„Poskytování zdravotní péče se rozšířilo daleko za zdi nemocnic a s ním se rozšířila i plocha vystavená útokům," uvedl Frank Nydam, výkonný ředitel pro zdravotnictví ve společnosti Zscaler. „Naše partnerství se společností IGEL poskytuje zdravotnickým organizacím moderní architekturu pro zabezpečení decentralizovaných koncových zařízení v širokém měřítku, což pomáhá snižovat rizika a zároveň umožňuje rychlý a spolehlivý přístup pro zdravotnické týmy."
Díky spojení integrity koncových zařízení s vynucováním přístupu poskytovaným prostřednictvím cloudu pomáhají společnosti IGEL a Zscaler organizacím ve zdravotnictví zjednodušit bezpečnostní architekturu, sjednotit překrývající se nástroje a zavést udržitelnější model ochrany klinických pracovních postupů a údajů o pacientech.
Plány IGEL a Zscaler pro zdravotnictví jsou nyní k dispozici. Zdravotnické organizace, které se zúčastní konference HIMSS26 Europe, se mohou během akce v Kodani dozvědět více od společnosti IGEL.
O společnosti IGEL
IGEL je globální softwarová společnost, která poskytuje Adaptivní platformu pro zabezpečení koncových zařízení™ pro moderní digitální pracovní prostředí a bezpečný přístup. Prostřednictvím svého zabezpečeného operačního systému pro koncová zařízení, Sady nástrojů pro univerzální správu™ (UMS) a portálu IGEL App Portal umožňuje společnost IGEL uplatňování modelu Preventivní bezpečnostní model™, který prosazuje zásady v reálném čase a zároveň se dynamicky přizpůsobuje podmínkám uživatelů, zařízení a kontextu.
Platforma poskytuje Adaptivní zabezpečenou pracovní plochu™ od IGEL, která zajišťuje bezpečný a spolehlivý přístup k SaaS (softwaru jako službě), DaaS (databázi jako službě), VDI (virtuálním klientským počítačům) a podnikovým aplikacím v decentralizovaných prostředích. S podporou ekosystému více než 130 technologických partnerů rozšiřuje IGEL rámce Zero Trust a SASE na koncová zařízení. Společnost IGEL byla založena v roce 2001, má sídlo v Německu a působí také ve Spojených státech. Více informací najdete na www.igel.com
