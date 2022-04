Igreja Shincheonji divulga novo seminário após suas séries de Apocalipse e Parábolas

O seminário começará com uma palestra especial do presidente Lee Man-Hee em 31 de março. Após a explicação do presidente Lee sobre o propósito do currículo intermediário, 24 lições ministradas pelos líderes das igrejas filiais de Shincheonji serão lançadas.

"Após o seminário de Apocalipse e o currículo introdutório, (os instrutores) testemunharão o currículo intermediário", disse o presidente Lee. "Eles são as pessoas que escreveram o Antigo e o Novo Testamento – até mesmo o Apocalipse – em seus corações e mentes para se tornarem Bíblias ambulantes. Por favor, mantenha um registro. Qualquer coisa que você achar errado, faça perguntas e comentários a qualquer momento."

O seminário on-line se concentrará nos capítulos principais da Bíblia e cobrirá os seguintes tópicos:

A Aliança de Deus, Abraão e Apocalipse

O Reino dos Céus no Mundo Físico Criado Segundo o Céu no Mundo Espiritual

A Lógica da Apostasia, Destruição e Salvação do Povo Escolhido

O Livro Selado e a Revelação do Antigo Testamento e do Novo Testamento

O Resultado Daqueles que Guardaram a Aliança e Daqueles que Não o Fizeram

A série mais recente segue os seminários anteriores do YouTube que explicam o Livro do Apocalipse e uma série de 24 partes sobre as parábolas dos segredos do céu. Até agora, as visualizações do YouTube para o seminário sobre as parábolas de Jesus ultrapassaram 15 milhões.

No total, 2.000 pastores assinaram MOUs com a Igreja Shincheonji e solicitaram materiais educacionais. Mais de 100 pastores, evangelistas e seminaristas na Coréia se inscreveram para o currículo bíblico padrão oferecido pela Igreja Shincheonji.

"Como Shincheonji, a Igreja de Jesus está crescendo rapidamente, até os pastores podem solicitar materiais educacionais e solicitar o envio de palestrantes", disse um funcionário da igreja. "A razão pela qual somos capazes de espalhar a melhor palavra da humanidade é porque Deus está conosco. Espero que este seja um momento em que as pessoas possam verificar – através da palavra do Apocalipse que Deus prometeu e cumpriu – os segredos da Bíblia que nunca foram conhecidos."

Contato: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1778544/Shincheonji_Church_Chair.jpg

FONTE Shincheonji Church of Jesus

SOURCE Shincheonji Church of Jesus