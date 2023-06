IGT Solutions dévoile TechBud.AI, une plateforme d'IA générative à l'échelle de l'entreprise pour une expérience client supérieure

Libérer l'innovation rapide pour obtenir des résultats commerciaux durables et rentables

SEATTLE, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- IGT Solutions a lancé sa plateforme innovante et avancée d'IA générative à l'échelle de l'entreprise, TechBud.AI . La plateforme d'IA générative de pointe favorise l'innovation rapide et aide les entreprises à obtenir des résultats plus rapidement et à améliorer l'expérience client grâce à l'adoption transparente d'une IA générative à l'échelle de l'entreprise. Grâce à un modèle de langage étendu, cette plateforme sécurisée répond aux défis commerciaux du monde réel. TechBud.AI est un compagnon fiable et sûr, expert en IA, pour répondre aux questions, aider dans les tâches et faciliter la vie de ses utilisateurs.

TECHBUD.AI | Harness the power of Generative AI with IGT Solutions' Enterprise-wide Platform

En partenariat avec OpenAI GPTv4 de Microsoft, la plateforme exploite la puissance de l'IA générative de manière flexible, responsable, sécurisée et évolutive et répond aux besoins de nombreuses industries. TechBud.AI est bien placé pour répondre aux besoins en matière de conformité (par exemple, atteindre la conformité au RGPD en deux semaines), de confidentialité (par exemple, cloud sécurisé pour la confidentialité des données) et d'innovation.

Vipul Doshi, PDG d'IGT Solutions, a déclaré : « Alors que les entreprises peinent encore à se démarquer dans un marché bondé, nous sommes heureux que notre plateforme aide nos clients à adopter les techniques révolutionnaires d'IA en toute transparence. Grâce à l'expertise approfondie de notre équipe d'IA, TechBud.AI assure une rentabilité immédiate et durable à nos clients. »

La plateforme complète améliore l'efficacité des fonctions organisationnelles.

« Nous avons établi des centres d'innovation axés sur l'industrie pour stimuler l'innovation. Nous aidons nos clients à obtenir des avantages tangibles et à développer des capacités de pointe. Par exemple, nous aidons le secteur du voyage avec des cas d'utilisation pour la planification d'itinéraires, le suivi et la réclamation des bagages, le report du voyage et la personnalisation des voyages selon les préférences des voyageurs », a déclaré Akhilesh Agarwal, directeur d'exploitation d'IGT Solutions.

Il possède des fonctionnalités avancées comme :

Intégration avec des systèmes externes comme GDS et les passerelles de paiement

Traduction de texte en plusieurs langues, prise en charge de l'historique des conversations et traduction de la parole à la voix et du texte à la parole

Intégration avec l'IA cognitive (comme l'OCR) et les cadres Langchain pour compléter la capacité de GPT pour une analyse de rentabilisation plus complète

Recherche sur le Web des dernières mises à jour

Capacité de tirer parti de solutions avancées développées en interne (optimisées par GPT v4) comme FNI pour le calcul des remboursements, iVA pour l'analyse vidéo, iQD pour la distribution des files d'attente et iTAG pour l'annotation des données

Une démonstration de TechBud.AI est disponible avec des cas d'utilisation pertinents pendant les 30 premiers jours en tant qu'essai gratuit.

À propos de IGT Solutions

Créée en 1998, IGT Solutions fournit des services et des solutions BPM, technologiques et numériques pilotés par l'IA à des clients de tous les secteurs. Afin d'aider ses clients à croître et à tirer parti des technologies de la prochaine génération, l'entreprise offre des services et des solutions de bout en bout pour un cœur de métier axé sur l'intelligence artificielle. Avec plus de 30 centres de livraison dans 13 zones géographiques, IGT Solutions soutient les parcours de transformation numérique et aide les entreprises mondiales à offrir des expériences client incroyables.

Contact :

[email protected]

+1 647 8974459

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2108552/Techbud_AI.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2107602/IGT_Solutions_Logo.jpg

SOURCE IGT Solutions