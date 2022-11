IGT Solutions gewinnt Gold für Tokopedia Care

IGT erzielte bei den „17th Annual Global Top Ranking Performers Awards APAC" dreimal Gold und einen zweiten Platz

JAKARTA, Indonesien, 28. November 2022 /PRNewswire/ -- IGT Solutions (IGT) gewann mehrere Auszeichnungen bei der Verleihung der „17. Annual Global Top Ranking Performers Awards APAC", die vor kurzem stattfand und von ContactCenterWorld – dem weltweit größten Verband von Kontaktzentren – organisiert wurde. IGT vertrat Tokopedia als seinen CX-Partner (Customer Experience) für „Tokopedia Care" und erhielt für seinen innovativen Ansatz zum digitalen CX höchste Auszeichnungen.

Jedes Jahr treten mehr als 2.000 CX-Experten aus mehr als 80 Ländern in mehr als 50 Kategorien für Einzelpersonen, Teams und Unternehmen gegeneinander an, um die Chance zu erhalten, eine prestigeträchtige globale Auszeichnung von ContactCenterWorld zu gewinnen. Die IGT würdigt den Erfolg von Tokopedia nach seinem Leitprinzip „Fokus auf den Verbraucher und Implementierung ZUERST (freundlich, proaktiv, einfach, vertrauenswürdig)". Durch die Kombination von menschlicher Intelligenz und digitaler Technologie hat IGT außergewöhnliche digitale CX-Dienste für Tokopedia Care über verschiedene Interaktionskanäle wie E-Mail, soziale Medien und Chat bereitgestellt.

Als Anbieter von reibungslosen Omnichannel-Kundenerlebnissen der nächsten Generation seit mehr als 20 Jahren ist IGT der bevorzugte Partner der weltweit führenden Reise- und Hightech-Unternehmen. Zu den durchschlagenden Erfolgen des Unternehmens bei der globalen Preisverleihung von ContactCenterWorld 2022 gehören:

Goldmedaillen:

Individuelle Auszeichnung – Bester Kundendienstmanager (nur ausgelagert) Teamauszeichnung – Bestes Kunden-/Konto-Management-Team Teamauszeichung – Bestes Kundendienst-Team

Medaillie für Zweitplatzierung:

Individuelle Auszeichnung – Bester Kontaktcenter-Trainer

Vipul Doshi, CEO von IGT Solutions, sagte: „Diese Auszeichnungen sind ein Beweis für die starke Beziehung zwischen IGT und Tokopedia. Beide Unternehmen streben nach einer gemeinsamen Vision, Kundenerlebnisse durch die Verschmelzung von menschlicher Intelligenz und digitaler Technologie zu erweitern und zu verbessern."

Rudy A. Dalimunthe, Senior Vice President of Sales Operations & Product bei Tokopedia, sagte: „Wir haben drei Kernwerte, die wir ‚3DNA', nennen, und einer davon ist „Verbraucherorientierung". Eine Art, wie wir dies manifestieren, ist Tokopedia Care, das rund um die Uhr erreichbar ist, um die Fragen und Anliegen der Verbraucher zu beantworten, was unsere Verbraucher als einige unserer wichtigsten Partner positioniert. Diese Auszeichnungen sind somit ein Beweis für die starke Zusammenarbeit von Tokopedia Care und IGT Solutions bei der Bereitstellung des besten Kundendienstes für Indonesier. Wir hoffen auch, dass diese Auszeichnungen das Ausmaß der Zusammenarbeit und Innovation zwischen Tokopedia und IGT-Lösungen fördern können, um Tokopedia Care zur Hauptstütze des indonesischen Kundendienstes zu entwickeln."

Informationen über IGT Solutions

IGT Solutions ist ein Unternehmen der nächsten Generation für das Kundenerlebnis, das transformative Erlebnisse für globale Marken definiert und liefert. Dies geschieht durch den Einsatz innovativer digitaler Technologien und durch die Kombination von digitaler und menschlicher Intelligenz. IGT ist der bevorzugte Partner für die umfassende Betreuung von Kunden in der Reisebranche und in wachstumsstarken Technologiebranchen. IGT wurde 1998 gegründet und verfügt über mehr als 85 global renommierte Kunden und mehr als 25.000 CX-Experten, die Kundenprozesse von 30 globalen Bereitstellungszentren aus betreuen. Das Dienstleistungsangebot von IGT umfasst Entwicklung und Pflege von Anwendungen, Anwendungstests und Leistungsanalyse, Enterprise DevOps, Mobilitätsstrategie und -beratung, Robotic Process Automation (RPA) und Analytik sowie ein vollständiges Spektrum an BPM-Unterstützung. www.igtsolutions.com

Informationen zu Tokopedia

Tokopedia, ein indonesisches Technologieunternehmen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale wirtschaftliche Gleichstellung zu erreichen. Die Vision von Tokopedia ist es, ein Super-Ökosystem aufzubauen, in dem jeder anfangen und alles finden kann. Heute unterstützt Tokopedia Millionen von Verkäufern und Nutzern durch Marktplätze und digitale Produkte, Fintech und Zahlungstechnologie, Logistik und Erfüllung sowie Tokopedia-Partner. Tokopedia gehört zur GoTo Group, dem größten digitalen Ökosystem in Indonesien, das Gojek, Tokopedia und GoTo Financial umfasst. www.tokopedia.com

