IGT Solutions remporte l'or pour Tokopedia Care

IGT a reçu trois médailles d'or et une médaille d'argent lors de la 17e édition annuelle des Global Top Ranking Performers Awards APAC

JAKARTA, Indonésie, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- IGT Solutions (IGT) a remporté plusieurs récompenses lors de la récente 17e édition annuelle des Global Top Ranking Performers Awards APAC organisée par ContactCenterWorld, la plus grande association de centres de contact au monde. IGT représentait Tokopedia en tant que partenaire CX (expérience client) pour « Tokopedia Care » et a reçu les plus grands honneurs pour son approche innovante du CX numérique.

Chaque année, plus de 2 000 experts en CX de plus de 80 pays concourent dans plus de 50 catégories de prix individuels, en équipe et d'entreprise pour avoir une chance de remporter un prestigieux prix mondial de ContactCenterWorld. IGT attribue sa victoire au respect du principe directeur de Tokopedia, à savoir « se concentrer sur le consommateur et mettre en œuvre le principe FIRST (Friendly, Proactive, Simple, Trusted [convivial, proactif, simple, fiable]) ». En combinant l'intelligence humaine et les technologies, IGT a fourni des services CX numériques exceptionnels dans Tokopedia Care sur différents canaux d'interaction comme les e-mails, les réseaux sociaux et le chat.

En tant que fournisseur d'expériences client omnicanales, fluides et de nouvelle génération depuis plus de 20 ans, IGT est le partenaire privilégié des plus grandes entreprises de voyage et de technologies de pointe au monde. Voici quelques victoires de l'entreprise lors des prix mondiaux ContactCenterWorld en 2022 :

Médailles d'or :

Prix individuel - Best Client Service Manager (externalisation uniquement) Prix en équipe - Best Client/Account Prix en équipe - Best Customer Service Team

Médaille d'argent :

Prix individuel - Best Contact Center Trainer

Vipul Doshi, PDG d'IGT Solutions, a déclaré : « Ces prix témoignent de la relation solide entre IGT et Tokopedia. Les deux organisations s'efforcent d'atteindre une vision commune qui consiste à renforcer et à améliorer les expériences des clients en alliant intelligence humaine et technologies numériques. »

Rudy A. Dalimunthe, vice-président directeur des opérations de vente et des produits de Tokopedia, a déclaré : « Nous avons trois valeurs fondamentales appelées '3DNA'. L'attention au client est l'une d'elles. Le service Tokopedia Care permet d'y parvenir. Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux questions et aux préoccupations des consommateurs, qui sont ainsi considérés comme nos partenaires les plus importants. Ces récompenses témoignent de la forte collaboration entre Tokopedia Care et IGT Solutions pour fournir le meilleur service client aux Indonésiens. Nous espérons également qu'elles pourront faire progresser l'étendue de la collaboration et de l'innovation entre Tokopedia et IGT Solutions afin de faire de Tokopedia Care le pilier du service client en Indonésie. »

À propos d'IGT Solutions

IGT Solutions est une entreprise d'expérience client de nouvelle génération qui définit et offre des expériences transformatrices pour les marques mondiales. Pour ce faire, elle utilise des technologies innovantes et combine intelligences numérique et humaine. IGT est le partenaire privilégié pour la gestion des parcours CX de bout en bout dans les secteurs du voyage et des technologies à forte croissance. Fondée en 1998, l'entreprise IGT compte plus de 85 clients de renommée mondiale et plus de 25 000 experts en CX qui gèrent les processus des clients à partir de 30 centres de livraison internationaux. L'offre de services d'IGT comprend le développement et la maintenance d'applications, les tests d'applications et l'analyse des performances, le DevOps d'entreprise, la stratégie et le conseil en matière de mobilité, la RPA (Robotic Process Automation) et l'analyse, ainsi qu'une gamme complète de services d'assistance BPM. www.igtsolutions.com

À propos deTokopedia

Tokopedia, une entreprise technologique indonésienne, a pour mission d'atteindre l'égalité économique numérique. La vision de Tokopedia est de construire un super écosystème où tout le monde peut commencer et trouver ce qu'il veut. Aujourd'hui, Tokopedia donne du pouvoir à des millions de vendeurs et d'utilisateurs par le biais de places de marché et de produits numériques, de technologies financières et de paiement, des services de logistique et d'exécution, ainsi que des partenaires Tokopedia. Tokopedia fait partie du groupe GoTo, le plus grand écosystème numérique d'Indonésie qui comprend Gojek, Tokopedia et GoTo Financial. www.tokopedia.com

