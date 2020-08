iHerb anuncia uma importante expansão das entregas internacionais

PASADENA, Califórnia, 17 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A iHerb, líder mundial em saúde e beleza on-line está ampliando sua disponibilidade para mais 23 países, em uma das maiores expansões na história da empresa, que já atua em outros165 países e territórios.

Os países que agora têm acesso aos seus produtos são Argélia, Anguilla, Benim, Butão, Bonaire, Camarões, Djibouti, Falkland (Ilhas Malvinas), Gabão, Gana, República da Guiné, Kiribati, Malawi, Nepal, Nigéria, Paquistão, Ruanda, Santa Helena, São Tomé e Príncipe, Eswatini (Suazilândia), Tonga, Ilhas Turks e Caicos e Uganda. Muitas pessoas nesses países vivem em comunidades rurais, afastadas dos locais onde poderiam ter acesso a varejistas de produtos naturais, para saúde e beleza.

"Estamos muito satisfeitos em oferecer a melhor seleção do mundo de produtos naturais disponíveis, com o melhor valor possível e a experiência de entrega mais conveniente para os clientes nesses países, e que, até agora, tinham dificuldade de acesso aos produtos essenciais que a iHerb fornece", disse Miriee Chang, diretor de operações logísticas da iHerb. "Estamos contentes em atender agora 188 países e territórios e entusiasmados em expandir os nossos serviços ainda mais no futuro."

"Durante a pandemia da COVID, é especialmente importante que as pessoas tenham uma capacidade igual de melhorar sua saúde e sua qualidade de vida", disse Emun Zabihi, presidente da iHerb. "A iHerb tem orgulho de promover o bem-estar no mundo."

A iHerb está ampliando a disponibilidade dos seus produtos em parceria com a DHL Express, empresa de remessas internacionais.

A iHerb investiu muito para oferecer o melhor valor geral no mundo em mais de 30.000 produtos naturais de marcas de qualidade, enviados diretamente de nossos depósitos climatizados de última geração. A expansão da nossa disponibilidade demonstra o compromisso da iHerb com a qualidade, a experiência do cliente e a entrega segura de produtos de saúde e bem-estar para os locais onde nossos clientes vivem.

Sobre a iHerb: A iHerb é uma das maiores varejistas de comércio eletrônico com sede nos Estados Unidos, oferecendo 30.000 produtos de 1.200 marcas de alta qualidade para milhões de clientes em todo o mundo. A iHerb faz remessas diretamente de depósitos climatizados de última geração, com certificação GMP, para clientes em mais de 150 países. Desde 1996, a iHerb tem sido uma empresa inovadora e oferece produtos da mais alta qualidade, com o melhor valor possível, e a experiência de entrega mais conveniente para o cliente. https://www.iherb.com/

