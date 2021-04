iHerb inaugura seu sexto centro de atendimento em Hong Kong

PASADENA, Califórnia, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A iHerb tem o prazer de anunciar a abertura de seu sexto centro de atendimento. Localizado em Hong Kong, será a segunda unidade no exterior da empresa e atenderá China, Hong Kong, Japão, Malásia, Singapura e Tailândia. O centro de atendimento comportará cerca de 6.000 dos produtos mais vendidos da iHerb, melhorando a velocidade de entrega dos itens preferidos dos clientes até o dia seguinte, para os pedidos feitos antes das 13h do horário de Hong Kong.

O centro de atendimento de Hong Kong é criado em parceria com DB Schenker, responsável pelos serviços de gerenciamento de armazenagem de amplo espectro. Equipado com uma solução robótica AGV de última geração que aumentará a eficiência das operações de separação, espera-se que o centro de atendimento processe até 20 mil pedidos por dia.

"Estamos muito satisfeitos com o desempenho e a experiência da DB Schenker durante as fases de desenvolvimento, implementação e lançamento desta nova parceria", disse Miriee Chang, diretora de operações da iHerb Global Logistics. "Esta nova operação nos permitirá atender aos nossos clientes na Ásia com mais rapidez, com precisão de nível mundial e melhorar significativamente a experiência do cliente."

Todos os centros de atendimento da iHerb atendem aos mais altos padrões de limpeza e são registrados como locais de boas práticas de fabricação (Good Manufacturing Practice, GMP). Além disso, eles são mantidos em um ambiente frio e controlado de 74 a 75 graus Fahrenheit (23 a 24 graus Celsius) e possuem grandes unidades de refrigeração para itens que contêm acidófilos que exigem temperaturas reguladas.

Sobre a iHerb: A iHerb é uma das maiores varejistas de comércio eletrônico com base nos EUA, oferecendo 30 mil produtos de 1.200 marcas de primeira linha para milhões de clientes em todo o mundo. A iHerb despacha para clientes em 188 países e territórios, diretamente de armazéns climatizados de última geração com certificação GMP. Desde 1996, a iHerb continua a inovar para oferecer os produtos da mais alta qualidade, com o melhor valor possível, entregues com a experiência mais conveniente para o cliente. https://www.iherb.com

