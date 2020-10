iHerb promete investir USD 100 milhões na Rússia para melhor servir as comunidades russas

PASADENA, Califórnia, 2 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A iHerb, líder mundial de comércio eletrônico de saúde e beleza, se comprometeu a investir USD 100 milhões na Rússia nos próximos dois anos a fim de melhor servir as comunidades russas às quais tem o privilégio de apoiar há muitos anos.

Esse compromisso incluirá uma variedade de áreas como a exportação de produtos russos, as parcerias com empresas de logística russas, a expansão do centro de desenvolvimento de tecnologia da iHerb e a construção de centros de distribuição robotizados. Esses investimentos permitirão que produtos essenciais de saúde e cuidados pessoais cheguem às casas dos clientes com mais rapidez e eficiência cumprindo com a missão da iHerb.

"Estamos comprometidos com a nossa missão de oferecer a melhor seleção de produtos naturais disponíveis do planeta, com o melhor valor possível, entregues com a experiência mais conveniente à nossa base mundial de clientes", disse o presidente da iHerb, Emun Zabihi. "Estou confiante de que este investimento nos deixará mais próximos da nossa missão e do que oferecemos aos nossos estimados clientes na Rússia."

O compromisso renovado da iHerb na Rússia se baseia em seu forte relacionamento com seus clientes locais e demonstra ainda mais a determinação da iHerb em fazer a sua parte para continuar ajudando a impulsionar a economia da Rússia, tanto em nível local quanto nacional.

A iHerb investiu extensivamente para oferecer o melhor do mundo para mais de 30.000 produtos naturais de marcas de qualidade, enviados diretamente de suas instalações climatizadas e de última geração. A expansão do investimento da iHerb na Rússia demonstra ainda mais o seu compromisso com a qualidade, a experiência do cliente e o fornecimento de produtos de saúde e bem-estar de forma segura para seus clientes onde quer que vivam ou trabalhem.

Sobre a iHerb: A iHerb é uma das maiores empresas de comércio eletrônico com base nos EUA. Ela oferece 30.000 produtos de 1.200 marcas famosas a milhões de clientes em todo o mundo, enviando-os diretamente de depósitos climatizados de última geração, com certificado GMP, para clientes em 188 países e territórios. Desde 1996, a iHerb tem inovado constantemente para oferecer produtos da mais alta qualidade, com o melhor valor possível e a experiência mais conveniente para o cliente.https://www.iherb.com/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

FONTE iHerb

Related Links

http://iHerb.com/



SOURCE iHerb