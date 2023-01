iHerb Top-Wellness-Trends im Jahr 2023

Der Naturheilkundler Dr. Michael Murray prognostiziert auf dem beliebten Blog von iHerb die Wellness-Trends für 2023

PASADENA, Kalifornien, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- iHerb, die größte E-Commerce-Plattform für Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel, hat den Naturheilkundler Dr. Michael Murray – eine der führenden Autoritäten auf dem Gebiet der Nahrungsergänzungsmittel und Naturprodukte – beauftragt, seine Erkenntnisse über die wichtigsten Gesundheits- und Wellnesstrends zu teilen, die im Jahr 2023 an Popularität gewinnen werden. Die vollständige Wellness-Vorhersage finden Sie im iHerb-Blog, dem Leitfaden mit Ratschlägen von qualifizierten Autoren zu den neuesten Entwicklungen im Bereich des Wohlbefindens.

Trend-Nr. 1: Verbraucher setzen bei Gesundheit und Wellness andere Schwerpunkte

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie ist die Gesundheit des Immunsystems in den Mittelpunkt gerückt, aber jüngste Umfragen zeigen, dass auch andere Prioritäten zunehmen. In einer Umfrage unter mehr als 5.000 Verbrauchern aus sieben Ländern waren Schlafqualität und Stress sowie die Gesundheit und Funktion des Gehirns die wichtigsten Themen. In diesem Blogbeitrag finden Sie Dr. Murrays Empfehlungen für die besten Nahrungsergänzungsmittel für jedes dieser Gesundheitsprobleme.

Trend-Nr. 2: Immer mehr Menschen entdecken die Kraft der Proteine

Die Marktdaten zeigen, dass das Segment Proteinpulver und Aminosäuren der am schnellsten wachsende Bereich in der Kategorie Nahrungsergänzungsmittel ist. Es ist nicht nur die steigende Zahl von Sportlern und Bodybuildern, die dieses Wachstum antreibt, sondern auch die Verbraucher, die Kollagenproteinprodukte kaufen, um die Gesundheit und Schönheit der Haut mithilfe der Ernährung zu fördern. Dr. Murray stellt fest, dass Kollagen das am schnellsten wachsende Proteinsegment ist, wobei die Verbraucher auch immer mehr veganes Protein (Erbsen-, Hanf-, Kürbis-, Soja-, Reisprotein usw.) sowie Molken-, Kasein- und Eiproteinpulver kaufen.

Trend-Nr. 3: Andere Formen der Nahrungsergänzung als Tabletten werden immer beliebter

Traditionelle Tabletten und Kapseln werden weiterhin die erste Wahl sein, aber die Verbraucher suchen auch zunehmend nach Alternativen ohne Tabletten. Laut Nutrition Business Journal wurden 2021 mehr als 60 % der Käufe von Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Gummibärchen, Kauartikeln, Pulvern und Dragées getätigt und übertrafen damit zum ersten Mal die Verkäufe von Tabletten. In dem Artikel erklärt Dr. Murray, warum vor allem Gummibonbons an der Spitze dieses Wachstums stehen und warum wir erwarten können, dass diese Tendenz noch zunehmen wird – wobei der wichtigste Trend das Wachstum von veganen Gummibonbons ist.

Trend-Nr. 4: Pilzprodukte haben Hochkonjunktur

Der weltweite Gesundheitsmarkt für Pilze wird auf über 25 Milliarden Dollar geschätzt und soll in den nächsten acht Jahren jährlich um mehr als 10 % wachsen. Dieses Wachstum steht für die deutlich gestiegene Beliebtheit von funktionellen Pilzen als Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel aufgrund ihrer zahlreichen gesundheitlichen Vorteile. Dr. Murray sagt in seiner Trendprognose voraus, dass sibirischer Chagapilz, Zungenkernkeule und Bunte Tramete zusätzlich zu den bekannten Shiitake und Reishi stark an Popularität gewinnen werden und warum.

Trend-Nr. 5: Nachhaltige Hydratationsprodukte sind auf dem Vormarsch

Ein weiterer aufkommender Trend, auf den Dr. Murray hinweist, ist die zunehmende Beliebtheit von Elektrolyt-Brausegranulaten, die zur Verbesserung des Wasserhaushalts und zur Förderung der Hydrierung verwendet werden. Diese Produkte zur Hydrierung sind sowohl in Tablettenform als auch in Pulverform erhältlich und stellen eine Alternative zu trinkfertigen Elektrolytgetränken in unwirtschaftlichen Einweg-Plastikflaschen dar. In der Vergangenheit haben Sportler Elektrolytgetränke und Nahrungsergänzungsmittel verwendet, um sich zu erholen. Heute verwenden Verbraucher diese Getränke und Nahrungsergänzungsmittel auch für die problemlose Bereitstellung funktioneller Inhaltsstoffe.

Weitere Anleitungen für eine gesunde Lebensweise vom iHerb Team von Gesundheitsexperten finden Sie unter www.iherb.com/blog. Der 2017 gestartete iHerb-Blog enthält über 1.500 Artikel von mehr als 100 qualifizierten Autoren, von Ärzten und Heilpraktikern bis zu Dermatologen, registrierten Ernährungsberatern, zertifizierten Kraft- und Konditionsexperten und vielen mehr. Der professionell in 14 Sprachen übersetzte Blog von iHerb, der im Jahr 2022 mehr als 10 Millionen Besucher verzeichnete, ist eine hervorragende Quelle für alles, was mit Gesundheit und Wellness zu tun hat.

Informationen zu iHerb: Wir sind der größte E-Commerce-Händler in der Kategorie Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel und verfügen über eine wachsende Präsenz in anderen Bereichen der Gesundheit und Wellness der Verbraucher. Millionen Menschen in mehr als 185 Ländern vertrauen uns. Wir bieten ein ausgewähltes Portfolio an Marken- und innovativen Produkten von Drittanbietern und proprietären Produkten zum bestmöglichen Preis, die praktisch direkt an unsere Kunden geliefert werden. https://www.iherb.com/

