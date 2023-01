Principais tendências de bem-estar da iHerb para 2023

O Dr. Michael Murray, doutor em enfermagem, prevê que as tendências de bem-estar para 2023 estão em ascensão no popular blog da iHerb

PASADENA, Califórnia, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A iHerb, maior plataforma de comércio eletrônico dedicada a vitaminas, minerais e suplementos, conquistou o doutor em enfermagem Dr. Michael Murray, uma das maiores autoridades em suplementos nutricionais e produtos naturais, para compartilhar suas percepções sobre as principais tendências de saúde e bem-estar que devem ganhar popularidade em 2023. A previsão de bem-estar completa pode ser encontrada no blog da iHerb, o guia definitivo com orientações de colaboradores credenciados sobre as novidades e o que está por vir para viver bem.

Tendência n° 1: mudança do foco em saúde e bem-estar do consumidor

A saúde imunológica tem sido um foco importante desde o início da pandemia da COVID-19, mas pesquisas recentes indicam que outras prioridades também estão em ascensão. Em uma pesquisa com mais de cinco mil consumidores de sete países, as principais preocupações foram a qualidade do sono e o estresse, bem como a saúde e o funcionamento do cérebro. Na postagem do blog, você encontrará as recomendações do Dr. Murray dos principais suplementos para cada um desses problemas de saúde.

Tendência n° 2: cada vez mais pessoas estão prontas para descobrir o poder das proteínas

Dados de mercado mostram que o segmento de proteínas em pó e aminoácidos é o setor que cresce com maior rapidez na categoria de suplementos. Não é só o número crescente de entusiastas dos esportes e fisiculturistas que impulsiona esse crescimento, mas também os consumidores que compram produtos de proteína de colágeno para ajudar a promover a saúde e a beleza da pele de dentro para fora. O Dr. Murray observou que o colágeno é a opção de proteína que cresce de forma mais rápida, e que os consumidores também compram cada vez mais proteínas veganas (ervilha, cânhamo, abóbora, soja, arroz etc.) e whey, caseína e proteína de ovo em pó.

Tendência n° 3: tipos de suplementos que não sejam comprimidos crescerão em popularidade

Os comprimidos e as cápsulas tradicionais continuarão a ser as opções mais escolhidas, mas os consumidores também estão procurando cada vez mais alternativas que não sejam comprimidos. De acordo com o Nutrition Business Journal, em 2021, mais de 60% das compras de suplementos alimentares não eram comprimidos, mas balas de goma, gomas de mascar, pós e pastilhas, que superaram as vendas de comprimidos pela primeira vez. No artigo, o Dr. Murray explica a razão pela qual os suplementos em forma de bala de goma, em particular, estão à frente desse crescimento, e como podemos esperar que eles continuem a crescer, com a tendência mais significativa para o crescimento das balas veganas especificamente.

Tendência n° 4: os produtos de cogumelos estão prosperando

Estima-se que o mercado global de cogumelos para a saúde seja avaliado em mais de USD 25 bilhões e que deverá crescer mais de 10% anualmente nos próximos oito anos. Esse crescimento representa o aumento significativo na popularidade dos cogumelos funcionais como suplementos alimentares e nutricionais graças a seus inúmeros benefícios para a saúde. O Dr. Murray prevê que Chaga, Cordyceps e Turkey Tail crescerão em popularidade, além dos conhecidos shiitake e reishi, e explica o motivo em sua previsão de tendência.

Tendência nº 5: produtos sustentáveis de hidratação estão crescendo

Outra tendência emergente que o Dr. Murray observa é o aumento da popularidade das misturas eletrolíticas efervescentes usadas para melhorar a água e promover a hidratação, que ele cita no blog como um dos tipos de suplementos nutricionais que cresce com maior rapidez. Esses produtos de hidratação estão disponíveis em pastilhas e misturas de bebidas em pó e servem como alternativas às bebidas eletrolíticas de hidratação prontas para beber em garrafas plásticas poluentes e de uso único. Historicamente, os atletas têm usado bebidas eletrolíticas e suplementos para ajudar na recuperação, e os consumidores em geral já estão usando-os para ingerir ingredientes funcionais de forma completa.

Orientações da equipe de colaboradores especialistas em saúde da iHerb para uma vida mais saudável podem ser encontradas em www.iherb.com/blog. Lançado em 2017, o blog da iHerb tem mais de 1.500 artigos de mais de 100 colaboradores credenciados, de médicos e doutores em enfermagem a dermatologistas, nutricionistas registrados, especialistas em força e condicionamento certificados e muito mais. Traduzido profissionalmente para 14 idiomas e tendo recebido mais de dez milhões de visitantes em 2022, o blog da iHerb é um excelente recurso para a saúde e o bem-estar em geral.

