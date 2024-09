IKA présente de nouveaux accessoires pour le bioréacteur HABITAT research

Plus d'options pour des flux de travail de biotraitement plus fluides et une plus grande fiabilité des données

STAUFEN, Allemagne, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- IKA, une entreprise mondiale spécialisée dans les équipements de laboratoire et d'analyse, ainsi que dans la technologie des procédés, étend sa gamme d'accessoires et de capteurs pour le bioréacteur HABITAT research primé. Ce bioréacteur 3-en-1, fermenteur et photobioréacteur, dispose désormais d'outils supplémentaires pour offrir encore plus d'options aux chercheurs d'aujourd'hui, améliorant l'expérience utilisateur, la fonctionnalité et la précision des données.

HABITAT research bioreactor from IKA combines over 110 years of laboratory equipment expertise with the latest advancements in bioprocessing research

«Nous avons porté le bioréacteur HABITAT research à un niveau supérieur avec de nouveaux accessoires avancés et des capteurs intelligents conçus pour permettre aux scientifiques d'obtenir des résultats plus rapides et plus fiables», a déclaré Dr. Dennis Stibane, responsable du développement commercial mondial pour les solutions de biotraitement chez IKA Group. «Ces améliorations s'appuient sur les normes établies de HABITAT en matière de performance et de convivialité, reflétant plus de 100 ans d'expertise d'IKA et notre engagement à placer nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nos derniers accessoires et capteurs, introduits sur la base des retours des clients, améliorent l'efficacité, la fiabilité et la précision du bioréacteur, permettant aux scientifiques de se concentrer sur leur recherche avec des flux de travail de biotraitement plus fluides et une plus grande précision des données.»

Les nouveaux accessoires incluent le support de couvercle de bureau, le support de flacon d'échantillon, l'adaptateur de réglage de la hauteur du capteur et le condenseur avec joint flexible. Ces ajouts offrent une ergonomie améliorée, une manipulation sécurisée et un placement plus précis des capteurs, rendant l'autoclavage et d'autres processus plus pratiques et efficaces.

Nous introduisons également une variété de nouveaux capteurs, y compris l'analyseur de gaz résiduels, le capteur de biomasse invasif, le capteur de biomasse non invasif, le capteur de biomasse viable et divers capteurs numériques pour les mesures de pH, DO et redox. Ces capteurs fournissent des données précises en temps réel, améliorant le contrôle des processus et garantissant des conditions de recherche optimales.

À propos de HABITAT

Lancé en 2022, le bioréacteur HABITAT research d'IKA combine une expertise de longue date en équipements de laboratoire avec une recherche de pointe en biotraitement. Ce bioréacteur de paillasse primé établit de nouvelles normes en matière de mélange, de contrôle de la température, d'automatisation, de sécurité et de conception ergonomique. Il intègre les fonctionnalités d'un bioréacteur, d'un fermenteur et d'un photobioréacteur, en faisant une solution polyvalente et fiable pour une large gamme d'applications, y compris la culture cellulaire, la fermentation et la culture phototrophe. Conçu pour répondre aux besoins évolutifs des chercheurs, le bioréacteur de recherche HABITAT soutient la culture reproductible et standardisée de divers types de cellules, offrant une solution puissante et peu encombrante pour des études contrôlées.

Pour plus d'informations sur les dernières mises à jour de HABITAT, visitez la section de téléchargement de HABITAT.

À propos d'IKA

Chez IKA, l'innovation et la qualité sont nos priorités depuis plus d'un siècle. Fondée en 1910, IKA est l'un des principaux fabricants mondiaux de technologies de laboratoire et de procédés, dédié à l'avancement de la recherche scientifique et des applications industrielles. Servant des industries telles que les sciences de la vie, la pharmacie et la chimie, nous contribuons à faire progresser et à améliorer la vie. Avec plus de 900 employés dans 16 sites sur quatre continents, IKA fournit des solutions de pointe et un service client exceptionnel. Basée à Staufen, en Allemagne, IKA est un partenaire de confiance pour les entreprises, les scientifiques, les chercheurs et les innovateurs du monde entier.

Pour plus d'informations sur IKA, visitez la page de l'entreprise IKA.

CONTACT:

Anita Klapan,

Global Marketing Manager Bioprocessing Solutions,

IKA-Werke GmbH & Co. KG,

Phone:+49 7633 831-143,

E-Mail: [email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2496267/IKA_Werke_GmbH_Co_KG.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2496268/IKA_Logo.jpg