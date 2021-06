Il Divo anuncia la gira por Estados Unidos For Once In My Life, presentada por Nederlander Concerts

"Estamos sumamente emocionados de crear una nueva gira mundial centrada en nuestro nuevo álbum 'For Once In My Life'. Hemos dedicado los últimos dos años a crear este álbum, que rinde homenaje a parte de la mejor música de la cultura pop de Estados Unidos. Y ahora, poder finalmente presentar nuestras versiones de estas grandes canciones al mundo, regresar al escenario y cantarlas para públicos en vivo... bueno, nos hace sentir muy emocionados. Hemos extrañado mucho actuar juntos y disfrutar de la conexión con nuestro público y nuestros fans. Estamos ansiosos por la noche de apertura", comentó David Miller de Il Divo.

La gira promueve su décimo álbum de estudio, For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold), que se lanzará el 16 de julio. La colección de clásicos de Motown que Il Divo seleccionó incluye su distintiva versión de éxitos como "I'll Be There" (The Jackson 5), "For Once In My Life" (Stevie Wonder) y "Say You, Say Me" (Lionel Richie). Además, el cuarteto presenta nuevas colaboraciones con el grupo de superestrellas Boyz II Men ("I'll Make Love To You"), el legendario Smokey Robinson ("The Tracks Of My Tears") y la incomparable voz del cantautor Marvin Gaye ("Ain't No Mountain High Enough"). El álbum de 10 pistas realmente muestra los increíbles talentos vocales del cuarteto en el marco de su homenaje a los legendarios artistas y el sello que ha sido parte del escenario musical de Estados Unidos y el mundo durante más de 60 años. Puede reservar el álbum aquí.

El miércoles 23 de junio a las 10 a. m., hora local, comienza una preventa de artistas de Il Divo y la venta de paquetes VIP para fechas determinadas, y la venta para el público en general comienza este viernes 25 de junio a las 10 a. m., hora local, a través de IlDivo.com. Il Divo ofrecerá paquetes VIP para cada presentación, que incluye boletos prémium, sesión fotográfica con los miembros de Il Divo, productos especialmente diseñados y más. ¡Los fans pueden visitar www.VIPNation.com para obtener más información!

FECHAS DE LA GIRA FOR ONCE IN MY LIFE EN EE. UU. 2021

*12 de agosto San José, California Centro de Artes Escénicas de San José *13 de agosto Los Ángeles, California Teatro Microsoft *14 de agosto Las Vegas, Nevada Michelob Ultra Arena *17 de agosto Denver, Colorado Teatro Bellco *20 de agosto San Antonio, Texas Centro Tobin *21 de agosto Cedar Park, Texas Centro H-E-B en Cedar Park 22 de agosto McAllen, Texas Centro de Artes Escénicas McAllen 27 de agosto Tampa, Florida Teatro Mahaffey 28 de agosto Miami, Florida James L. Knight Center 29 de agosto Jacksonville, Florida Teatro Florida 2 de septiembre Reading, Pensilvania Centro de Artes Escénicas Santander 3 de septiembre Boston, Massachusetts Teatro Wang 4 de septiembre Nueva York, NY Teatro Beacon 9 de septiembre Detroit, Míchigan Teatro Fox 10 de septiembre Chicago, Illinois Arie Crown Theater

*Los boletos para estas fechas se venderán desde el viernes 25 de junio a las 10:00 a. m. (local).

Los boletos para las fechas restantes en Estados Unidos se venderán a partir del jueves 1 de julio a las 10:00 a. m., hora local, y el proceso de preventa para artistas y la venta de paquetes VIP comenzará el martes 29 de junio a las 10 a. m., hora local.

Il Divo es el grupo de música clásica crossover con mayor éxito comercial en la historia de la música internacional, el cual Il Divo disfruta desde que se formó en 2003. Con más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países a mérito propio, los miembros de Il Divo fueron los primeros artistas de crossover clásico en posicionar un álbum debut en el puesto n° 1 en el Top 200 de Billboard.

