Il Forum dei genitori lancia #StandUpforParents

Il Global Day of Parents celebra i genitori e riconosce il loro ruolo indispensabile nel creare famiglie felici e amorevoli che sono le fondamenta di comunità forti. Parents Forum, un'organizzazione non profit con sede legale negli Stati Uniti, fornisce opportunità di sostegno reciproco fra genitori attraverso dei workshop, un manuale del suo programma e altre attività e materiali educativi. Quando i genitori diventano più consapevoli delle loro emozioni e prendono decisioni migliori per i loro figli, le loro famiglie ne traggono beneficio così come le comunità in cui vivono e lavorano.

I fondi raccolti grazie a #StandUpForParents sosterranno iniziative di marketing e comunicazione ed offriranno ai genitori servizi in ogni fase dello sviluppo dei loro figli, dall'asilo alle scuole superiori e oltre. Le nostre iniziative nella comunicazione comprendono la sensibilizzazione di agenzie comunitarie, scuole e imprese per incoraggiare sponsorship o collaborazioni ai workshop di Parents Forum, così come alla creazione di materiale stampato per i workshop. I nostri servizi diretti includono l'offerta di workshop nelle comunità locali e la formazione di coordinatori all'interno della loro comunità. A questo fine potrebbero essere necessari l'affitto di locali, l'offerta di rinfreschi, la creazione e la diffusione di inviti e la realizzazione e la distribuzione di comunicati stampa.

Più fondi raccoglieremo e prima li raccoglieremo, più velocemente potremo realizzare gli obiettivi della nostra organizzazione per i prossimi 12 mesi: offrire più workshop, formare facilitatori per i workshop e distribuire più ampiamente una gamma più varia di materiali utili.

Il vostro dono, grande o piccolo che sia, è IMPORTANTISSIMO per noi! Mostrerà a noi e ai genitori che aiutiamo che riconoscete quanto fondamentali essi siano nel creare e sostenere comunità dinamiche, produttive e stabili. La vostra donazione ci consentirà di continuare il nostro importante lavoro sul quale abbiamo investito le nostre risorse principali: il cuore, la mente e l'energia. I tempi sono cambiati dalla fondazione di Parents Forum, ma il bisogno di famiglie che stiano bene non diminuirà mai.

PER FAVORE, UNITEVI A NOI E COGLIETE QUESTA OPPORTUNITÀ DI MOSTRARE AI GENITORI, IN OGNI DOVE, QUANTO LI APPREZZIAMO, QUANTO RICONOSCIAMO IL LORO VALORE PER LE NOSTRE COMUNITÀ E QUANTO SIAMO IMPEGNATI NEL SOSTENERLI.

https://www.gofundme.com/stand-up-for-parents

GRAZIE!

CONTATTO: Eve Sullivan / info@parentsforum.org / +1-617-864-3802 (Boston, Mass.)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/698185/Parents_Forum___Logo.jpg

SOURCE Parents Forum

Related Links

http://parentsforum.org